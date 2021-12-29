Коментар: Закриття "Меморіалу" - провісник темних часів у Росії

Маски зірвано. Це банальне висловлювання, на жаль, знову справедливе. Ті, хто ще сподівався, що в Росії Володимира Путіна все-таки буде місце для "Меморіалу", найшанованішої та найтитулованішої правозахисної організації країни, у вівторок, 28 грудня, були розчаровані. З подання Генеральної прокуратури РФ та благословення Верховного суду "Міжнародний Меморіал" буде розпущено. Обидві інстанції діють, як мінімум, на користь президента. На правозахисний центр "Меморіал" чекає та сама доля.

Це більше, ніж чергове закриття незручної Кремлю некомерційної організації (НКО). Це - поворотний момент, рубіж. Росія після цього буде іншою.

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"Меморіал" давно заважав Путіну. Організація, яка нагадує про злочини КДБ, та колишній офіцер КДБ у кріслі президента - це погано поєднується. "Меморіал" нагадує росіянам про сталінський терор, про злочини проти свого народу. Путін та його оточення, переважно вихідці з КДБ, хотіли б, щоб росіяни забули про темні сторінки радянської та російської історії. За допомогою масованої пропаганди це майже вдалося.

Вільні руки для нових репресій

Генпрокуратура сама викрила наміри Путіна, звинувативши "Міжнародний Меморіал" у "створенні брехливого образу СРСР як терористичної держави". Звинувачення у порушенні закону про "іноземних агентів" - лише привід.

Оглядач DW Роман Гончаренко

Цинік міг би сказати, що Путіну не було потреби закривати "Меморіал": мовляв, його час і так минув. Організація, одним із засновників якої був лауреат Нобелівської премії миру Андрій Сахаров, пережила свою зіркову годину наприкінці 1980-х. Це її активісти встановили на Луб'янській площі у Москві перед будівлею КДБ Соловецький камінь - на згадку про жертв ГУЛАГу. Це був символ змін, які Путін вже не перший рік намагається повернути назад. Очевидно, президент хотів би незабаром завершити цей процес. Останнім часом значення "Меморіалу" у сприйнятті російського суспільства зменшувалося, у правлінні були переважно правозахисники пенсійного віку. Навіщо тоді треба було закривати його зараз?

Голос "Меморіалу", схоже, був не настільки слабкий, як хочеться Кремлю. Нові проєкти його дратували, наприклад, видання "ОВД-Инфо", яке тепер теж заблоковане.

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Але нинішнє ганебне рішення російської юстиції - це насамперед провісник ще темніших часів. Так, може стати ще темніше, ніж зараз. Росія Путіна рухається до гарячої фази нової холодної війни із Заходом. За таких умов шанована на Заході правозахисна організація може лише заважати. Є привід побоюватися посилення репресій і навіть терору проти опозиції та всіх інакодумців. Глава Кремля хотів би мати й для цього вільні руки та не слухати постійні нагадування "Меморіалу" про нових політв'язнів.

"Меморіал" повернеться

Отже, Путін переміг? Звичайно, ні. Чи то історичне осмислення сталінського терору, чи хроніка порушень прав людини в путінській Росії, - "Меморіал" продовжить працювати у підпіллі та з еміграції. Колись він повернеться до Росії. Коли - залежить тільки від її громадян. "Меморіал" переживе правління Путіна і колись допоможе осмислити й цей час.