Суд у Росії збільшив термін покарання історику Дмитрієву до 15 років

Суд у Росії збільшив термін позбавлення волі голові карельського відділення правозахисної організації "Меморіал", історику, досліднику сталінських репресій Юрію Дмитрієву до 15 років, повністю задовольнивши вимоги прокуратури. Про це у понеділок, 27 грудня, повідомив кореспондент "Нової газети" із зали суду. Оголошення вироку, як і весь процес, відбувалося у Петрозаводському міському суді в закритому режимі.

Суддя Катерина Хомякова визнала історика винним у "виготовленні порнографії". Йдеться про дев'ять знімків його прийомної дочки, зроблених у віці 3, 5 та 6 років, на яких видно геніталії дитини. Дмитрієв говорив, що п'ять із дев'яти фотографій робив для лікарів, ще чотири - у відповідь на прохання дівчинки сфотографувати засмагу, коли сім'я повернулася з відпочинку на півдні.

Справа Юрія Дмитрієва

Глава карельського відділення "Меморіалу" відомий як упорядник і видавець Книг пам'яті жертв політичних репресій 1930-1940-х років в Карелії і матеріалів з історії будівництва "Біломорканалу". Він знайшов місця масових поховань жертв сталінських репресій в урочищах Сандармох і Червоний бор.

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У грудні 2016 року Юрій Дмитрієва було заарештовано за анонімним доносом і обвинувачено у виготовленні дитячої порнографії. 5 квітня 2018 року Петрозаводський міський суд повністю виправдав Дмитрієва за цією статтею, визнавши за ним право на реабілітацію та компесацію шкоди. При цьому суд визнав Дмитрієва винним у зберіганні деталей гладкоствольної рушниці і засудив до 2,5 роки обмеження волі, але врахував термін, який той відбув у СІЗО. Прокуратура тоді вимагала для лідера карельського відділення "Меморіалу" дев'ять років колонії суворого режиму.

Однак 14 червня того ж року Верховний суд Карелії за підсумками розгляду апеляцій і подань прокуратури скасував вирок і направив кримінальну справу на новий розгляд. Вже 27 червня 2018 року Дмитрієв був затриманий за підозрою в сексуальному насильстві над прийомною донькою. Наступного дня його заарештували.

Справжньою причиною переслідування Дмитрієва, на думку низки міжнародних організацій, є його професійна діяльність. У травні 2020 року ЄС виступив з черговою заявою у справі Дмитрієва, в якій закликав російську владу "негайно звільнити Юрія Дмитрієва, беручи до уваги, що поганий стан його здоров'я і вік роблять його схильним до додаткового ризику в нинішній ситуації пандемії COVID-19".