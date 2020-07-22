 У Росії дослідника сталінських репресій Юрія Дмитрієва засудили до 13 років колонії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.09.2020

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У Росії дослідника сталінських репресій Юрія Дмитрієва засудили до 13 років колонії

Верховний суд Карелії збільшив термін ув'язнення історику, лідеру Карельського відділення товариства "Меморіал" Юрію Дмитрієву до 13 років колонії суворого режиму.

Юрій Дмитрієв

Голова Карельського відділення "Меморіалу" Юрій Дмитрієв (архівне фото)

Верховний суд Карелії змінив вирок історику й публіцисту, лідеру Карельського відділення товариства "Меморіал" Юрію Дмитрієву. Суд збільшив термін відбування покарання для Дмитрієва з 3,5 років колонії до 13 років колонії суворого режиму. Про це у вівторок, 29 вересня, інформагенції "Інтерфакс" повідомив адвокат підсудного Артем Черкасов.

Суд збільшив термін ув'язнення для Дмитрієва за статтею про сексуальне насильство над названою донькою. У липні суд першої інстанції засудив Дмитрієва за цією статтею до 3,5 років колонії. За словами адвоката, у Верховному суді Карелії вирішили, що вирок суду першої інстанції був надто м'яким. За цим вироком Дмитрієв незабаром мав вийти на волю. 

Окрім того, Верховний суд Карелії відправив на перегляд у міський суд справу за статтями про виготовлення дитячої порнографії та зберігання фрагментів рушниці, за якими історика виправдали.

Раніше майже 250 науковців, правозахисників, діячів культури і журналістів підписали звернення до голови Верховного суду Карелії Анатолія Накваса. Вони просили передати справу Дмитрієва до суду будь-якого іншого регіону Росії. У суді заявили, що громадськість не може просити передати справу до іншого регіону.

22 липня Петрозаводський міський суд визнав Дмитрієва винним у сексуальному насильстві над названою донькою і засудив до 3,5 років колонії з урахуванням пом'якшувальних обставин. Суд виправдав історика за обвинуваченнями у виготовленні дитячої порнографії та зберіганні деталей рушниці. Дмитрієв не визнає провину. Його судили двічі.

Справа Юрія Дмитрієва

Глава Карельського відділення "Меморіалу" відомий як упорядник і видавець Книг пам'яті жертв політичних репресій 1930-1940-х років в Карелії і матеріалів з історії будівництва "Біломорканалу". Він знайшов місця масових поховань жертв сталінських репресій в урочищах Сандармох і Червоний бор.

У грудні 2016 року Юрій Дмитрієв був заарештований за анонімним доносом і звинувачений у виготовленні дитячої порнографії. 5 квітня 2018 року Петрозаводський міський суд повністю виправдав Дмитрієва за цією статтею, визнавши за ним право на реабілітацію та компесацію шкоди. При цьому суд визнав Дмитрієва винним у зберіганні деталей гладкоствольної рушниці і засудив до 2,5 років обмеження волі, але врахував термін, який той відбув у СІЗО. Прокуратура тоді вимагала для лідера Карельського відділення "Меморіалу" дев'ять років колонії суворого режиму.

Однак 14 червня того ж року Верховний суд Карелії за підсумками розгляду апеляцій і подань прокуратури скасував вирок і направив кримінальну справу на новий розгляд. Вже 27 червня 2018 року Дмитрієв був затриманий за підозрою в сексуальному насильстві над прийомною донькою. Наступного дня його заарештували.

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