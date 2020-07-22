У Росії дослідника сталінських репресій Юрія Дмитрієва засудили до 13 років колонії

Верховний суд Карелії змінив вирок історику й публіцисту, лідеру Карельського відділення товариства "Меморіал" Юрію Дмитрієву. Суд збільшив термін відбування покарання для Дмитрієва з 3,5 років колонії до 13 років колонії суворого режиму. Про це у вівторок, 29 вересня, інформагенції "Інтерфакс" повідомив адвокат підсудного Артем Черкасов.

Суд збільшив термін ув'язнення для Дмитрієва за статтею про сексуальне насильство над названою донькою. У липні суд першої інстанції засудив Дмитрієва за цією статтею до 3,5 років колонії. За словами адвоката, у Верховному суді Карелії вирішили, що вирок суду першої інстанції був надто м'яким. За цим вироком Дмитрієв незабаром мав вийти на волю.

Окрім того, Верховний суд Карелії відправив на перегляд у міський суд справу за статтями про виготовлення дитячої порнографії та зберігання фрагментів рушниці, за якими історика виправдали.

Раніше майже 250 науковців, правозахисників, діячів культури і журналістів підписали звернення до голови Верховного суду Карелії Анатолія Накваса. Вони просили передати справу Дмитрієва до суду будь-якого іншого регіону Росії. У суді заявили, що громадськість не може просити передати справу до іншого регіону.

22 липня Петрозаводський міський суд визнав Дмитрієва винним у сексуальному насильстві над названою донькою і засудив до 3,5 років колонії з урахуванням пом'якшувальних обставин. Суд виправдав історика за обвинуваченнями у виготовленні дитячої порнографії та зберіганні деталей рушниці. Дмитрієв не визнає провину. Його судили двічі.

Справа Юрія Дмитрієва

Глава Карельського відділення "Меморіалу" відомий як упорядник і видавець Книг пам'яті жертв політичних репресій 1930-1940-х років в Карелії і матеріалів з історії будівництва "Біломорканалу". Він знайшов місця масових поховань жертв сталінських репресій в урочищах Сандармох і Червоний бор.

У грудні 2016 року Юрій Дмитрієв був заарештований за анонімним доносом і звинувачений у виготовленні дитячої порнографії. 5 квітня 2018 року Петрозаводський міський суд повністю виправдав Дмитрієва за цією статтею, визнавши за ним право на реабілітацію та компесацію шкоди. При цьому суд визнав Дмитрієва винним у зберіганні деталей гладкоствольної рушниці і засудив до 2,5 років обмеження волі, але врахував термін, який той відбув у СІЗО. Прокуратура тоді вимагала для лідера Карельського відділення "Меморіалу" дев'ять років колонії суворого режиму.

Однак 14 червня того ж року Верховний суд Карелії за підсумками розгляду апеляцій і подань прокуратури скасував вирок і направив кримінальну справу на новий розгляд. Вже 27 червня 2018 року Дмитрієв був затриманий за підозрою в сексуальному насильстві над прийомною донькою. Наступного дня його заарештували.