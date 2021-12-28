Верховний суд РФ заборонив міжнародне правозахисне товариство "Меморіал"

Верховний суд Російської Федерації у вівторок, 28 грудня, ухвалив рішення про заборону міжнародного історико-просвітницького та правозахисного товариства "Меморіал", а також його ліквідацію разом із регіональними підрозділами, передає кореспондент DW.

Люди на вулиці, які прийшли підтримати організацію, зустріли рішення суду криками: "Ганьба!". За інформацією "Інтерфаксу", до будівлі суду прийшли не менше 100 осіб, а кількох людей протягом дня затримали за спроби розгорнути плакати на підтримку "Меморіалу".

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Справа "Меморіалу"

У листопаді Генеральна прокуратура РФ заявила про намір домогтися ліквідації двох структур "Меморіалу" - вказаного товариства та правозахисного центру. Приводом стали нібито неодноразові грубі порушення "Меморіалом" російських законів, зокрема про "іноземних агентів". Крім того, у прокуратурі заявили, що "Меморіал" за наявності іноземного фінансування нібито займається політичною діяльністю з метою впливу на державні рішення та формування громадської думки.

Під час процесу представник прокуратури звинуватив "Меморіал" у створенні "брехливого образу СРСР як терористичної держави та реабілітації нацистських злочинців".

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"Міжнародний Меморіал" заперечує претензії Генпрокуратури Росії. Адвокати організації наполягають, що законних підстав для ліквідації немає. Голова правління організації Ян Рачинський заявив, що "Меморіал" оскаржуватиме рішення суду. "Спочатку це апеляція, касація, звернення до Конституційного суду також цілком можливе. Якщо знадобиться, то звернемося до Європейського суду з прав людини, але це вже віддалена перспектива", - зазначив він.

У ФРН засуджують ліквідацію

Низка некомерційних організацій у Німеччині засудила рішення Верховного суду РФ заборонити "Меморіал". У спільній заяві 12 організацій йдеться, що "суд знищує острів вільної думки та один із останніх бастіонів демократичного громадянського суспільства".

Російська держава "бореться з конфронтацією зі своєю історією несправедливості і хоче монополізувати індивідуальну та колективну пам'ять", зазначають автори документа. На їхню думку, влада РФ "криміналізує міжнародне співробітництво в рамках громадянського суспільства на шкоду власній країні, що порушує основні цінності Європейської конвенції з прав людини, яку Росія підписала".

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Нагадаємо, що товариство "Меморіал" займається збереженням пам'яті про політичні репресії в СРСР та правозахисною діяльністю. У своїх звітах "Меморіал" також описував і сучасні події в Україні. Зокрема, констатував участь російських громадян у конфлікті на Донбасі.