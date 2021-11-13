Топписьменниця РФ відмовилась від премії через ситуацію з "Меморіалом"

Через намір російської влади ліквідувати найстарішу в Росії правозахисну організацію "Меморіал"письменниця Людмила Петрушевська відмовляється від звання лауреата державної премії РФ в галузі літератури та мистецтва, яку їй в 2002 році вручав президент РФ Володимир Путін. Про це Петрушевська заявила у Facebook у суботу, 13 листопада.

"У мене зараз відбирають "Меморіал", пам'ять про засуджених і розстріляних, про кинутих під вантажівку і померлих голодною смертю, про заморожених у вантажівках шляхом від табору до табору, про замучених тортурами на Луб'янці та на Колимі, про забитих нещодавно на вулицях, у вагонзаках і в мілі-поліції. Про тих, хто сидить ув'язнений у сфабрикованих, фальшивих справах. Про тисячі таких ув'язнених, небезпечних для влади", - заявила вона.

Петрушевська додала: "Нехай на мене знову заводять справу про образу президента. Я відмовляюся від звання лауреата Державної премії".

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Запуск процесу ліквідації "Меморіалу"

Генпрокуратура РФ 11 листопада звернулася до Верховного суду з вимогою ліквідувати "Міжнародний Меморіал" за "систематичні порушення" закону про "іноземних агентів", а саме - за відмову від маркування "іноагент". Водночас, прокуратура Москви попросила Московський міський суд ліквідувати правозахисний центр "Меморіал".

У позові прокуратури стверджується, що в матеріалах центру "присутні лінгвістичні та психологічні ознаки виправдання діяльності" терористичних та екстремістських організацій. Центр, заявили у прокуратурі, також ігнорує вимоги щодо маркування "іноземний агент".

Своєю чергою правозахисники назвали це рішення політичним.

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Міжнародне історико-просвітницьке, благодійне та правозахисне товариство «Меморіал» було внесено до реєстру «іноагентів» у Росії в 2016 році.