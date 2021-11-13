 Топписьменниця РФ відмовилась від премії через ситуацію з ″Меморіалом″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.11.2021

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Новини

Топписьменниця РФ відмовилась від премії через ситуацію з "Меморіалом"

Від премії, яку вручав у 2002 році президент РФ Володимир Путін, відмовляється російська письменниця Людмила Петрушевська через ситуацію із правозахисною організацією "Меморіал".

Російська влада має намір ліквідувати правозахисну організацію Меморіал

Російська влада має намір ліквідувати правозахисну організацію "Меморіал"

Через намір російської влади ліквідувати найстарішу в Росії правозахисну організацію "Меморіал"письменниця Людмила Петрушевська відмовляється від звання лауреата державної премії РФ в галузі літератури та мистецтва, яку їй в 2002 році вручав президент РФ Володимир Путін. Про це Петрушевська заявила у Facebook у суботу, 13 листопада.

"У мене зараз відбирають "Меморіал", пам'ять про засуджених і розстріляних, про кинутих під вантажівку і померлих голодною смертю, про заморожених у вантажівках шляхом від табору до табору, про замучених тортурами на Луб'янці та на Колимі, про забитих нещодавно на вулицях, у вагонзаках і в мілі-поліції. Про тих, хто сидить ув'язнений у сфабрикованих, фальшивих справах. Про тисячі таких ув'язнених, небезпечних для влади", - заявила вона.

Петрушевська додала: "Нехай на мене знову заводять справу про образу президента. Я відмовляюся від звання лауреата Державної премії".

Дивитись відео 02:37

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Запуск процесу ліквідації "Меморіалу"

Генпрокуратура РФ 11 листопада звернулася до Верховного суду з вимогою ліквідувати "Міжнародний Меморіал" за "систематичні порушення" закону про "іноземних агентів", а саме - за відмову від маркування "іноагент". Водночас, прокуратура Москви попросила Московський міський суд ліквідувати правозахисний центр "Меморіал".

У позові прокуратури стверджується, що в матеріалах центру "присутні лінгвістичні та психологічні ознаки виправдання діяльності" терористичних та екстремістських організацій. Центр, заявили у прокуратурі, також ігнорує вимоги щодо маркування "іноземний агент".

Своєю чергою правозахисники назвали це рішення політичним.

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Міжнародне історико-просвітницьке, благодійне та правозахисне товариство «Меморіал» було внесено до реєстру «іноагентів» у Росії в 2016 році.

Дивитись відео 03:54

Закон про ЗМІ-"іноагентів" в Росії як спосіб покарання неугодних? (15.11.2017)

 

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