 ″Нагадало процеси 1930-х″. Реакції на ліквідацію ″Міжнародного Меморіалу″ | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 29.12.2021

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Європа

"Нагадало процеси 1930-х". Реакції на ліквідацію "Міжнародного Меморіалу"

Заборона в Росії правозахисної організації "Міжнародний Меморіал", яка збирала інформацію про жертв репресій у СРСР, стало черговим ударом по громадянському суспільству країни. І це ще не кінець, вважають експерти.

Протестувальник проти рішення суду щодо Меморіалу в Москві

Протестувальник проти рішення суду щодо "Меморіалу" в Москві

Верховний суд Росії у вівторок, 28 грудня, ухвалив рішення про ліквідацію історико-просвітницького товариства "Міжнародний Меморіал". Ця організація, зокрема, опікується збереженням пам'яті жертв політичних репресій у СРСР. Підставою для позову генпрокурора про ліквідацію стало неодноразове порушення "Меморіалом" правил маркування матеріалів "іноземних агентів". Організацію визнали таким іще кілька років тому. Усі публікації "іноземних агентів" у Росії мають бути позначені відповідним чином.

"Меморіал" звинуватили у створенні хибного образу СРСР

На останньому засіданні Верховного суду з ліквідації "Міжнародного Меморіалу" держобвинувачі поводилися не так, як на попередніх процесах. Вони майже не говорили про свою головну позовну претензію - неодноразове порушення правил маркування матеріалів "іноземних агентів".

Виступаючи у дебатах, вони звертали увагу судді на інше. Наприклад, один із прокурорів заявив, що "Меморіал", "спекулюючи на темі політичних репресій, створює хибний образ Радянського Союзу як терористичної держави". "Чому зараз ми, нащадки переможців, повинні замість гордості за країну, яка перемогла фашизм, каятися? - обурювався держобвинувач. - Напевно тому, що за діяльність "Меморіалу" хтось платить".

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Російський юрист Генрі Резнік, який представляє інтереси "Меморіалу", розповів, що засідання 28 грудня нагадало йому процеси 1930-х років. "Прокурори вийшли за рамки позовної заяви, - заявив він після суду. - Мені згадалися формулювання, які були на процесах 1930-х років. Ми це розцінюємо як свідчення усвідомлення слабкості суто правової позиції. Ми впевнені, що вимога (генпрокурора. - Ред.) абсолютно незаконна".

"Меморіал не припинить існування"

Керівниця освітніх програм "Меморіалу" Ірина Щербакова в розмові з DW також звернула увагу, що прокурори в суді виступали з політичними гаслами та звинуваченнями. За її словами, рішення про ліквідацію "Меморіалу" свідчить про чергове посилення репресій та тиск на громадянське суспільство. Проте організація не припинить існування.

Протестувальник перед будівлею суду в Москві

Протестувальник перед будівлею суду в Москві

"Меморіал - це мережева організація, - зазначила Щербакова. - І хоча ліквідуються й відділення меморіалу, ми надалі працюватимемо. Не всі організації (пов'язані з "Меморіалом". - Ред.) оголошені "іноземними агентами", не щодо всіх організацій ухвалене рішення про ліквідацію. Ми продовжуватимемо роботу доти, доки це буде можливо".

Німецький дипломат, колишній посол ФРН у Росії Ернст-Йорґ фон Штудніц (Ersnst-Jörg von Studnitz) у розмові з DW називає рішення російського Верховного суду про ліквідацію "Міжнародного Меморіалу" "подією, гідною виняткового жалю".

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"Меморіал" був чистою совістю Росії після жахів радянського часу", - підкреслює він. Особливе занепокоєння викликає у дипломата незрозуміла доля архівів, зібраних "Меморіалом" за десятиліття роботи. "Що станеться тепер із тими скарбами, які були накопичені "Меморіалом", не знає ніхто. Можна тільки сподіватися, що їх не засекретять. Звичайно, ще гірше було б, якби їх знищили. Це була б непоправна втрата, адже багато з того, що зібрав "Меморіал", ґрунтується на оповіданнях очевидців. Сьогодні, після такого тривалого часу, їх неможливо було б повторити", - розмірковує дипломат.

"Можна сказати, що це катастрофа: Росія хоче відхреститися від свого минулого - поганого, сумного, обтяженого виною - у спосіб, який з погляду довгострокової історичної перспективи Росії не може вважатися успішним", - продовжує фон Штудніц.

"Реабілітація радянського способу мислення"

На думку німецького експерта, рішення суду про ліквідацію "Міжнародного Меморіалу" є метою "реабілітації радянського способу мислення". "Саме так це слід назвати: не Радянського Союзу - ніхто не хоче повернення до Радянського Союзу, - але радянського мислення. Його реабілітують, вихваляння Сталіна дедалі частіше виходить на перший план і використовується в школах як методика викладання. Відповідно до цього система правосуддя приймає рішення про те, що "Меморіал", який протистоїть цьому, більше не може існувати. Все сходиться", - аргументує німецький дипломат.

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Тенденцію, що зараз спостерігається, фон Штудниц вважає небезпечною для Росії: "Адже якщо ти відмовляєшся визнавати власну історію і хочеш замовчати погані речі - примари минулого не підуть. Вони будуть обтяжувати самосприйняття, якщо не сказати совість, росіян". "Я не хочу сказати, що це небезпечна річ з погляду зовнішньої політики, проте вона є небезпечною для самої Росії", - пояснює колишній посол Німеччини в РФ.

Вера Аммер з німецького відділення Міжнародного Меморіалу

Вера Аммер з німецького відділення "Міжнародного Меморіалу"

Як розповіла DW членкиня правління німецького відділення "Міжнародного Меморіалу" (Memorial Deutschland) Вера Аммер (Vera Ammer), найближчим часом юристи організації мають намір опротестувати рішення суду, на це вони мають термін до 28 січня 2022 року.

"Це - остання надія. Особисто я не маю хибних очікувань, але, зрозуміло, ми скористаємося всіма правовими способами (щоб домогтися скасування рішення про ліквідацію "Міжнародного Меморіалу". - Ред.)", - наголошує Аммер.

Ліквідація "Меморіалу" - частина політики придушення

Для керівника програми "Порядок і демократія" у Німецькому товаристві зовнішньої політики (DGAP) Штефана Майстера (Stefan Meister) рішення про ліквідацію "Міжнародного Меморіалу" було очікуваним. "Організація захисту прав людини (ПЦ "Меморіал", слухання з ліквідації якого призначено на 29 грудня. - Ред.) стане наступним кроком", - упевнений він.

"Усе це - систематична політика придушення будь-якої критичної чи альтернативної думки в російському суспільстві та навішування на кожного, хто має зв'язки із закордоном, ярлика "іноземного агента", - заявляє експерт. На думку Майстера, процеси, що йдуть зараз у Росії, не будуть зупинені, "поки справа не буде доведена до кінця". "Все це вплине і на внутрішньополітичну ситуацію в країні, і на відносини Росії з Німеччиною та ЄС", - пророкує він.

"Нам треба зрозуміти, що ця систематична політика спрямована на виживання режиму та підготовку до гіршого. Концентрацію російських військ на кордоні з Україною потрібно розглядати саме в цьому контексті. Табу більше не існує, і нам потрібно бути готовим до будь-якого сценарію, бути готовими до гіршого", - зазначає Майстер. За його словами, зараз "необхідна комплексна політика підтримки тих, хто зазнає тиску в країні і змушений покинути її".

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Протестувальник проти рішення суду щодо Меморіалу в Москві

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