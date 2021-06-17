У Росії правозахисне об'єднання припинило роботу через тиск прокуратури

У Росії правозахисне об'єднання "Команда 29" оголосило про самоліквідацію. "Ми приймаємо важке рішення про припинення діяльності", - йдеться в заяві, опублікованій в неділю, 18 липня, в Telegram-каналі "Команди 29".

Як уточнюється в тексті, 16 липня Роскомнагляд заблокував сайт об'єднання, а тепер його члени ознайомилися з повідомленням, з якого випливає, що "Генпрокуратура РФ ототожнює "Команду 29" із зареєстрованою в Чехії неурядовою організацією Společnost Svobody Informace, яка включена до переліку небажаних організацій".

Хоча в "Команді 29" не згодні з цим і мають намір юридично оскаржити таке ототожнення, вони припиняють діяльність, так як не можуть "ігнорувати позицію силовиків".

Видалять всі архіви об'єднання

Крім того, будуть закриті всі медіапроєкти і видалені всі архіви "Команди 29", оскільки "існування цього контенту в інтернеті може бути кваліфіковано як "поширення матеріалів небажаної організації".

Читайте також: Хвиля репресій у Росії з благословення народу - коментар

У заяві наголошується, що наступним кроком може бути кримінальне переслідування як учасників "Команди 29", так і всіх її прихильників і помічників, які будь-коли або брали участь у проєктах об'єднання, або ділилися в інтернеті посиланнями на його контент.

Блокування сайту

Раніше Генпрокуратура РФ ухвалила рішення заблокувати сайт об'єднання, стверджуючи, що на ньому публікувалися матеріали чеської неурядової організації Spolecnost Svobody Informace, яка визнана російським мін'юстом 10 липня 2021 року небажаною організацією. У відповідь на це "Команда 29" заявила, що не взаємодіяла і не співпрацювала з цією організацією, а її матеріалів на сайті не було.

"Команда 29" - це незалежне об'єднання юристів і журналістів, яке очолює адвокат Іван Павлов. Воно займається захистом обвинувачених у справах про злочини проти державної безпеки. Серед підзахисних "Команди 29" - обвинувачений у державній зраді журналіст Іван Сафронов. Юристи об'єднання також представляли в суді ФБК і інші засновані Олексієм Навальним організації, які були визнані в РФ "іноземними агентами", та заборонені і ліквідовані як "екстремістські".