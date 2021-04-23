 У Москві затримали відомого адвоката Івана Павлова | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.04.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

У Москві затримали відомого адвоката Івана Павлова

Колеги пов'язують затримання Івана Павлова з його професійною діяльністю. Глава адвокатської "Команди 29", зокрема, захищає заснований Олексієм Навальним Фонд боротьби з корупцією.

Адвокат Іван Павлов

Адвокат Іван Павлов

Співробітники Федеральної служби безпеки (ФСБ) Росії затримали в Москві главу правозахисного проекту "Команда 29" - адвоката Івана Павлова. У нього також були проведені обшуки, повідомив його колега Євген Смірнов в п'ятницю, 30 квітня.

Читайте також: Коментар: Хвиля репресій у Росії з благословення народу

За його словами, силовики прийшли до Івана Павлова о шостій ранку в готель Mercury в Москві, де він зупинився. Біля дверей його номера в коридорі стоять двоє людей в цивільному.

У Telegram-каналі "Команди 29" повідомляється, що обшуки проходять і у IT-фахівця проєкту Ігоря Дорфмана. У його квартирі в Санкт-Петербурзі виламали двері, після чого він перестав виходити на зв'язок.

Пізніше Євген Смірнов уточнив, що Івану Павлову закидають статтю "розголошення даних попереднього розслідування". Вона передбачає покарання від грошового штрафу (може скласти 80 тисяч рублів) до виправних робіт до 2 років.

Резонансні справи

За інформацією пресслужби "Команди 29", вранці Павлов збирався на чергове засідання у справі ексжурналіста Івана Сафронова, обвинуваченого в державній зраді. На засіданні мало вирішуватися питання про продовження арешту - його згодом суд таки продовжив до 7 липня.

Також Іван Павлов виступає на стороні захисту в таких резонансних справах, як справа проти заснованого опозиціонером Олексієм Навальним Фонду боротьби з корупцією (ФБК), який московська прокуратура вимагає визнати екстремістською організацією.

Також Павлов захищає президента Арктичної академії наук Валерія Мітька, обвинуваченого в державній зраді і шпигунстві, топ-менеджера "Інтер РАО" Каріну Цуркан, обвинувачену в шпигунстві, і виступає на стороні захисту в багатьох інших резонансних справах.

Дивитись відео 25:44

Росія як поліцейська держава: камери спостереження проти опозиції - "Європа у фокусі" (10.02.2020)

Також за темою

Russland Oppositionsführer Alexej Nawalny

Олексій Навальний припинив голодування 23.04.2021

Вихід із голодування триватиме теж близько 24 діб, припускає Олексій Навальний. Попри припинення голодування російський опозиційний політик все одно вимагає допустити до нього лікаря.

Weltspiegel | Nawalny | Archivbild

Проти Навального і його соратників порушили нову кримінальну справу 29.04.2021

Олексія Навального, Леоніда Волкова і Івана Жданова підозрюють у створенні некомерційної організації, яка нібито зазіхає на права громадян.

Alexei Nawalny | russischer Oppositionspolitiker

Суд РФ призупинив роботу штабів Навального 26.04.2021

Московський суд призупинив діяльність штабів Олексія Навального за позовом прокуратури. Прокуратура РФ вимагає визнати екстремістськими організаціями засновані політиком фонди.

Реклама

Докладно

Будівля ГРУ в Москві

Експерт Bellingcat: ГРУ було учасником конфлікту на Донбасі

Чи хотів Кремль перешкодити поставкам зброї в Україну? Автор розслідування про вибухи у Чехії та Болгарії в інтерв'ю DW.  

Український енергоринок - джерело збагачення для низки олігархів

Енергетика та олігархи (відео)

Попри рокіровки в уряді енергоринок України працює передусім на прибутки українських олігархів. Хто чим володіє?  