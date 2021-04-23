У Москві затримали відомого адвоката Івана Павлова

Співробітники Федеральної служби безпеки (ФСБ) Росії затримали в Москві главу правозахисного проекту "Команда 29" - адвоката Івана Павлова. У нього також були проведені обшуки, повідомив його колега Євген Смірнов в п'ятницю, 30 квітня.

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За його словами, силовики прийшли до Івана Павлова о шостій ранку в готель Mercury в Москві, де він зупинився. Біля дверей його номера в коридорі стоять двоє людей в цивільному.

У Telegram-каналі "Команди 29" повідомляється, що обшуки проходять і у IT-фахівця проєкту Ігоря Дорфмана. У його квартирі в Санкт-Петербурзі виламали двері, після чого він перестав виходити на зв'язок.

Пізніше Євген Смірнов уточнив, що Івану Павлову закидають статтю "розголошення даних попереднього розслідування". Вона передбачає покарання від грошового штрафу (може скласти 80 тисяч рублів) до виправних робіт до 2 років.

Резонансні справи

За інформацією пресслужби "Команди 29", вранці Павлов збирався на чергове засідання у справі ексжурналіста Івана Сафронова, обвинуваченого в державній зраді. На засіданні мало вирішуватися питання про продовження арешту - його згодом суд таки продовжив до 7 липня.

Також Іван Павлов виступає на стороні захисту в таких резонансних справах, як справа проти заснованого опозиціонером Олексієм Навальним Фонду боротьби з корупцією (ФБК), який московська прокуратура вимагає визнати екстремістською організацією.

Також Павлов захищає президента Арктичної академії наук Валерія Мітька, обвинуваченого в державній зраді і шпигунстві, топ-менеджера "Інтер РАО" Каріну Цуркан, обвинувачену в шпигунстві, і виступає на стороні захисту в багатьох інших резонансних справах.