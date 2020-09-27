 Протести в Білорусі: десятки тисяч на вулицях, сотні затриманих | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.09.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Протести в Білорусі: десятки тисяч на вулицях, сотні затриманих

У Мінську участь в акції протесту 27 вересня взяли, за оцінками ЗМІ, до 100 тисяч людей. Затримано щонайменше 200 осіб.

Акція протесту в Мінську, 27 вересня 2020 року

Акція протесту в Мінську, 27 вересня 2020 року

У Білорусі пройшов 50-ий день протестів проти офіційних підсумків виборів президента країни і порушень прав людини. Марші протесту в неділю, 27 вересня, які опозиція назвала "народною інавгурацією" Світлани Тихановської - головної суперниці Олександра Лукашенка на минулих виборах, відбулися у багатьох містах країни.

На вулиці білоруської столиці Мінська, за оцінками ЗМІ, вийшли до 100 тисяч людей. Нагадаємо, минулої неділі повідомлялося про приблизно таку ж кількість учасників "Маршу справедливості", а "Марш свободи" 16 серпня, за оцінками, зібрав близько 200 тисяч осіб. У міліції стверджують, що кількість учасників акцій протесту 27 вересня було значно меншою, ніж у попередні вихідні.

Колона протестувальників на вулицях міста

Колона протестувальників на вулицях міста

Протестувальники у столиці Білорусі зібралися біля стели "Мінськ - місто-герой" та пройшли колоною вулицями міста. Увечері в центрі Мінська акція завершилася.

Інформації про сутички мітингувальників з силовиками у столиці Білорусі не надходило. Водночас з Могильова і Гомеля повідомляли про застосування силовиками сльозогінного газу і світлошумових гранат. У МВС підтвердили застосування міліцією спецзасобів проти протестувальників у цих містах, однак запевнили, що світлошумові гранати не використовувалися, повідомляє агентство новин "Інтерфакс-Захід".

Читайте також: Коментар: Білорусь прийде до свого мирного Майдану

У Мінську ще задовго до початку акції протесту білоруська влада ввела війська з бронетехнікою, відключила мобільний інтернет і закрила низку центральних станцій метро.

Під час акцій протесту, за офіційними даними, білоруські силовики затримали близько 200 осіб. "Згідно з останніми даними, затримано близько 200 осіб в цілому по країні", - сказала офіційна представниця МВС Білорусі Ольга Чемоданова. Правозахисний центр "Вясна" повідомляє про понад 260 затриманих у всій країні. Список центру з іменами затриманих постійно доповнюється, а тому дані щодо кількості можуть змінитися: силовики затримували мітингарів і ввечері після завершення маршу.

Затримання на акції протесту в Мінську 27 вересня 2020 року

Затримання на акції протесту в Мінську 27 вересня 2020 року

Читайте також: Коментар: Лукашенко - підпільний президент Білорусі

Протести в Білорусі

В Білорусі вже 50 днів тривають масові акції протесту проти офіційних результатів виборів президента, згідно з якими переможцем було оголошено Олександра Лукашенка, що обіймає посаду глави держави з 1994 року. Опозиція не визнала оголошених владою підсумків виборів, вважає їх сфальсифікованими.

Читайте також: Втеча від режиму Лукашенка: що роблять білоруси в Україні (відео)

Офіційні результати виборів президента Білорусі не були визнані главами держав і урядів країн ЄС. Європарламент приєднався до офіційної позиції ЄС щодо президентських виборів у Білорусі. Виходячи з цього, він "не визнаватиме Олександра Лукашенка президентом Білорусі після того, як його нинішній строк перебування на посаді завершиться". У резолюції Європарламенту зазначається, що нинішній термін президентських повноважень Лукашенка триватиме до 5 листопада 2020 року. Європарламент також визнав Координаційну раду білоруської опозиції представником білоруського народу.

Цього тижня у Мінську провели інавгурацію Лукашенка, після чого Координаційна рада закликала білорусів до "безстрокової акції непокори".

  • За два тижні після виборів протестувальників побільшало

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    За два тижні після виборів протестувальників побільшало

    23 серпня на вулиці Мінська вийшли протестувальники проти результатів президентських виборів. Мабуть, у Білорусі знову було побито рекорд кількості учасників акцій протесту.

  • Спецтехніка напоготові

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    Спецтехніка напоготові

    З ранку до центру міста, де мав стартувати оголошений напередодні "Марш нової Білорусі", почали підвозити військових і спецтехніку.

  • Оточення

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    Оточення

    До середини дня центр Мінська був уже перекритий.

  • Для придушення протестів готували війська

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    Для придушення протестів готували війська

    Міноборони Білорусі заявило, що бере під охорону і захист меморіали і пам'ятники, створені після війни, і пригрозило використовувати армію для придушення протестів.

  • Жінка - драйвер протесту

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    Жінка - драйвер протесту

    На площі Незалежності в Мінську вишикувалися в ланцюг жінки, тримаючи в руках квіти, біло-червоно-білі прапори і плакати.

  • Хвилина мовчання у пам'ять про загиблих

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    Хвилина мовчання у пам'ять про загиблих

    Вшановуючи хвилиною мовчання пам'ять загиблих під час протестів, учасники протесту рушили через весь Мінськ до стели "Мінськ - місто-герой" на проспекті Переможців.

  • До стели не наближатися!

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    До стели не наближатися!

    Наблизитися до стели демонстранти не могли - навколо неї було виставлено огорожу, колючий дріт і оточення з військових.

  • Спроба переконати силу словом

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    Спроба переконати силу словом

    Деякі протестувальники намагалися вступити в діалог зі силовиками, стверджуючи, що джерелом влади є народ.

  • Не допускати провокацій

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    Не допускати провокацій

    Однак члени Координаційної ради для трансферу владу попросили демонстрантів відійти від силовиків на достатню відстань, щоб не допустити провокацій і застосування сили - і люди їх послухали.

  • Опозиція хоче повернути стару конституцію

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    Опозиція хоче повернути стару конституцію

    Координаційна рада опозиції зажадала повернути конституцію 1994 року, що обмежує президентські терміни. Запропоновано провести з цього питання республіканський референдум. Також рада вимагає відставки всього керівництва МВС Білорусі і збирається ініціювати процедуру відкликання всіх депутатів місцевих рад.

  • Наймасовіша акція протесту

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    Наймасовіша акція протесту

    За різними оцінками, на вулиці Мінська вийшли від 150 000 до 250 000 осіб. Державний телеканал "Білорусь 1" повідомив лише про 20 тисяч учасників.

  • Лукашембо у бронежилеті і з автоматом

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    "Лукашембо" у бронежилеті і з автоматом

    Олександр Лукашенко прилетів гелікоптером до президентської резиденції, Палацу незалежності. На ньому бронежилет, у руках - автомат. Користувачі соцмереж прозвали його "Лукашембо".

  • Саня, тебе звільнено!

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    "Саня, тебе звільнено!"

    Перед резиденцією Лукашенка колону протестувальників зустрів кордон силовиків з водометами та іншою спецтехнікою для придушення протестів. Зупинившись неподалік, люди скандували "Іди!" і "Саня, тебе звільнено!". Жодних агресивних дій ні протестувальники, ні силовики не вчиняли.

  • Шлях свободи

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    "Шлях свободи"

    Того ж дня на підтримку білорусів 50 тисяч жителів Литви вишикувалися в ланцюг від Вільнюса до кордону з Білоруссю. Свою акцію вони назвали "Шлях свободи".

    Автор: Євген Жуков


Дивитись відео 01:33

Сльозогінний газ, постріл і затримання у Білорусі (20.09.2020)

 

Також за темою

Weißrussland Minsk | Proteste gegen die Regierung Lukashenkos

"Народна інавгурація" Тихановської: у Мінськ ввели бронетехніку 27.09.2020

На чергову масову акцію протесту в Мінську вже зібралося від 30 до 50 тисяч осіб. Влада закрила метро, заблокувала інтернет і ввела у місто бронетехніку.

Belarus Minsk | Proteste | Amtseinführung Lukashenko

Коментар: Білорусь прийде до свого мирного Майдану 27.09.2020

Білоруська революція поки програла, а між нинішніми протестами у Мінську і Майданом 2014 року у Києві більше відмінностей, ніж спільного, пише Сергій Руденко.

Belarus Präsident Lukaschenko

Країни Балтії розширили санкції стосовно влади Білорусі 25.09.2020

Литва, Латвія та Естонія включили до санкційний списків близько сотні білоруських посадовців, відповідальних за фальсифікацію виборів і насильство проти учасників протестів.

Реклама

Докладно

Затримання учасника акцій протесту у Мінську

Білорусь прийде до свого мирного Майдану

Між нинішніми протестами у Мінську та Майданом 2014 року в Києві більше відмінного, ніж спільного, пише Сергій Руденко.  

default

Замість перекуру - додаткова відпустка

Ресторатор надає своїм працівникам-некурцям додаткові п'ять днів відпустки. Чи є це дискримінацією працівників-курців?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  