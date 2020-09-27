Протести в Білорусі: десятки тисяч на вулицях, сотні затриманих

У Білорусі пройшов 50-ий день протестів проти офіційних підсумків виборів президента країни і порушень прав людини. Марші протесту в неділю, 27 вересня, які опозиція назвала "народною інавгурацією" Світлани Тихановської - головної суперниці Олександра Лукашенка на минулих виборах, відбулися у багатьох містах країни.

На вулиці білоруської столиці Мінська, за оцінками ЗМІ, вийшли до 100 тисяч людей. Нагадаємо, минулої неділі повідомлялося про приблизно таку ж кількість учасників "Маршу справедливості", а "Марш свободи" 16 серпня, за оцінками, зібрав близько 200 тисяч осіб. У міліції стверджують, що кількість учасників акцій протесту 27 вересня було значно меншою, ніж у попередні вихідні.

Колона протестувальників на вулицях міста

Протестувальники у столиці Білорусі зібралися біля стели "Мінськ - місто-герой" та пройшли колоною вулицями міста. Увечері в центрі Мінська акція завершилася.

Інформації про сутички мітингувальників з силовиками у столиці Білорусі не надходило. Водночас з Могильова і Гомеля повідомляли про застосування силовиками сльозогінного газу і світлошумових гранат. У МВС підтвердили застосування міліцією спецзасобів проти протестувальників у цих містах, однак запевнили, що світлошумові гранати не використовувалися, повідомляє агентство новин "Інтерфакс-Захід".

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У Мінську ще задовго до початку акції протесту білоруська влада ввела війська з бронетехнікою, відключила мобільний інтернет і закрила низку центральних станцій метро.

Під час акцій протесту, за офіційними даними, білоруські силовики затримали близько 200 осіб. "Згідно з останніми даними, затримано близько 200 осіб в цілому по країні", - сказала офіційна представниця МВС Білорусі Ольга Чемоданова. Правозахисний центр "Вясна" повідомляє про понад 260 затриманих у всій країні. Список центру з іменами затриманих постійно доповнюється, а тому дані щодо кількості можуть змінитися: силовики затримували мітингарів і ввечері після завершення маршу.

Затримання на акції протесту в Мінську 27 вересня 2020 року

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Протести в Білорусі

В Білорусі вже 50 днів тривають масові акції протесту проти офіційних результатів виборів президента, згідно з якими переможцем було оголошено Олександра Лукашенка, що обіймає посаду глави держави з 1994 року. Опозиція не визнала оголошених владою підсумків виборів, вважає їх сфальсифікованими.

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Офіційні результати виборів президента Білорусі не були визнані главами держав і урядів країн ЄС. Європарламент приєднався до офіційної позиції ЄС щодо президентських виборів у Білорусі. Виходячи з цього, він "не визнаватиме Олександра Лукашенка президентом Білорусі після того, як його нинішній строк перебування на посаді завершиться". У резолюції Європарламенту зазначається, що нинішній термін президентських повноважень Лукашенка триватиме до 5 листопада 2020 року. Європарламент також визнав Координаційну раду білоруської опозиції представником білоруського народу.

Цього тижня у Мінську провели інавгурацію Лукашенка, після чого Координаційна рада закликала білорусів до "безстрокової акції непокори".

Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом За два тижні після виборів протестувальників побільшало 23 серпня на вулиці Мінська вийшли протестувальники проти результатів президентських виборів. Мабуть, у Білорусі знову було побито рекорд кількості учасників акцій протесту.

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