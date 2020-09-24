 Втеча від режиму Лукашенка: що роблять білоруси в Україні (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 24.09.2020

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Політика й суспільство

Втеча від режиму Лукашенка: що роблять білоруси в Україні (відео)

Через переслідування режиму Лукашенка й неможливість безпечно працювати на батьківщині чимало білорусів переїжджають в інші країни, зокрема й в Україну. Чому вони обирають Україну та чи залишаться тут надовго?

Ukraine| Demonstration Solidarität mit Belarus in Kiew (STR/NurPhoto/picture-alliance)

Розробник платформи "Голос", на яку білоруси завантажували свої бюлетені у день президентський виборів, Павло Лібер вже два місяці живе в Україні і продовжує звідси працювати над проєктом. Відомий в Білорусі ІТ-спеціаліст залишив Мінськ одразу після релізу платформи. Нині, за оцінками Павла, до України переїхали вже більше пів тисячі білоруських ІТ-спеціалістів. Компанія, в якій він працює у Мінську, має офіс і в Києві. Однак після двох місяців в Україні Павло Лібер далекий від рішення залишитися жити і працювати тут постійно. Чому?

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Протести в Білорусі: репортаж з українсько-білоруського кордону (відео)

На тлі охолодження відносин між Києвом та Мінськом українські прикордонники посилено контролюють кордон з Білоруссю. DW побувала в найближчому до кордону селі на Рівненщині.  

За Лукашенка: хто досі підтримує "бацьку" в Білорусі (відео)

У Білорусі у відповідь на акції протесту проти фальсифікації виборів влада організовує мітинги на підтримку Олександра Лукашенка. Хто приходить підтримати "бацьку"? І проти якого уявного ворога "захищають" Білорусь?  

Чи боїться ЄС анексії Білорусі? Ексклюзивне інтерв'ю (відео)

Глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс в інтерв'ю DW розповів про те, чому вважає Олександра Лукашенка експрезидентом, про загрозу анексії Білорусі Росією, а також роль Литви і ЄС у вирішенні кризи в Білорусі.  

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Смерть пацієнтки в Німеччині на сумлінні російських хакерів?

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