Втеча від режиму Лукашенка: що роблять білоруси в Україні (відео)

Розробник платформи "Голос", на яку білоруси завантажували свої бюлетені у день президентський виборів, Павло Лібер вже два місяці живе в Україні і продовжує звідси працювати над проєктом. Відомий в Білорусі ІТ-спеціаліст залишив Мінськ одразу після релізу платформи. Нині, за оцінками Павла, до України переїхали вже більше пів тисячі білоруських ІТ-спеціалістів. Компанія, в якій він працює у Мінську, має офіс і в Києві. Однак після двох місяців в Україні Павло Лібер далекий від рішення залишитися жити і працювати тут постійно. Чому?

