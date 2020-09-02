 Чи боїться ЄС анексії Білорусі? Ексклюзивне інтерв′ю (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 03.09.2020

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Політика й суспільство

Чи боїться ЄС анексії Білорусі? Ексклюзивне інтерв'ю (відео)

Глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс в інтерв'ю DW розповів про те, чому вважає Олександра Лукашенка експрезидентом, про загрозу анексії Білорусі Росією, а також роль Литви і ЄС у вирішенні кризи в Білорусі.

Litauen Vilnius - Interview mit Litauens Außenminister Linas Linkevicius (Außenministerium von Litauen/T. Razmus )

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс

"Нинішня Росія - це не супердержава, це - суперпроблема", - сказав в ексклюзивному інтерв'ю DW міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс. Його позиція: кого оберуть білоруси - це їхня справа, але ілюзій, що Білорусь стане форпостом демократії, у Литви немає. Дивіться повну версію інтерв'ю:


 

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