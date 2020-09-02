Чи боїться ЄС анексії Білорусі? Ексклюзивне інтерв'ю (відео)

Глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс в інтерв'ю DW розповів про те, чому вважає Олександра Лукашенка експрезидентом, про загрозу анексії Білорусі Росією, а також роль Литви і ЄС у вирішенні кризи в Білорусі.
"Нинішня Росія - це не супердержава, це - суперпроблема", - сказав в ексклюзивному інтерв'ю DW міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс. Його позиція: кого оберуть білоруси - це їхня справа, але ілюзій, що Білорусь стане форпостом демократії, у Литви немає. Дивіться повну версію інтерв'ю:
У Білорусі у відповідь на акції протесту проти фальсифікації виборів влада організовує мітинги на підтримку Олександра Лукашенка. Хто приходить підтримати "бацьку"? І проти якого уявного ворога "захищають" Білорусь?
Якої дискримінації чорні зазнають у Німеччині. Хто в Іспанії через коронавірус може стати жебраком. Як відсутність туристів допомагає відновити довкілля в Португалії.