Чи боїться ЄС анексії Білорусі? Ексклюзивне інтерв'ю (відео)

"Нинішня Росія - це не супердержава, це - суперпроблема", - сказав в ексклюзивному інтерв'ю DW міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс. Його позиція: кого оберуть білоруси - це їхня справа, але ілюзій, що Білорусь стане форпостом демократії, у Литви немає. Дивіться повну версію інтерв'ю:



