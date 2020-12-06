Понад 230 осіб затримали на "Марші народного обвинувачення" в Білорусі

У столиці Білорусі Мінську та інших містах країни у неділю, 13 грудня, відбулася щотижнева акція протесту, яка цього разу називалася "Марш народного обвинувачення". Під час акцій протесту 6 грудня, за оновленими даними правозахисного центру "Вясна", силовики затримали щонайменше 238 осіб. Список із прізвищами затриманих постійно доповнюється.

Переважну більшість протестувальників, за даними правозахисників, було затримано в Мінську. Затримання також проводилися у містах Смолевичі та Боровляни.

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Як і на попередніх акціях, протестувальники дотримувалися нової тактики і замість великих зібрань у певному місті або масової ходи центральними проспектами збиралися меншими групами в окремих районах Мінська та інших міст.

Як заявила у своєму Telegram-каналі Координаційна рада, сформована опозицією для передачі влади в країні, білоруси на акціях 13 грудня "в черговий раз показали, що вони не бажають миритися з насильством", а силовики своїми діями знову "довели, що їхні дії не мають нічого спільного із законами і правом".

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Варто зазначити, що акція протесту в Мінську 13 грудня стала першою після виборів 9 серпня, на час якої в білоруській столиці не закривали станції метрополітену, а інтернет працював без перебоїв. Раніше провайдери регулярно пояснювали зниження пропускної здатності мобільного інтернету в місті "розпорядженням уповноважених державних органів".

Протести у Білорусі тривають з 9 серпня

У Білорусі з 9 серпня тривають масові акції протесту незгодних з підсумками виборів президента, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко. Він обіймає президентську посаду з 1994 року.

Силовики неодноразово жорстко придушували виступи. Світлана Тихановська, яку чимало білорусів вважають справжньою переможницею на виборах, через тиск влади була змушена покинути Білорусь.

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Євросоюз у жовтні запровадив санкції щодо 40 чиновників з Білорусі за фальсифікацію виборів і репресії щодо учасників протестів. До санкційного списку потрапили, зокрема, глава МВС Білорусі та його заступники, а також увесь склад ЦВК. У листопаді ЄС розширив список, включивши в нього Олександра Лукашенка і ще 14 осіб.