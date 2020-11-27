Берлін пообіцяв підтримку білоруській опозиції

Євросоюз розширить санкції проти ключових фігур режиму Лукашенка, якщо білоруська влада продовжить застосовувати насильство проти протестувальників, заявив міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас.
Учасники акції протесту в Мінську (фото з архіву)
Німеччина та Європейський Союз у цілому продовжать підтримувати білоруську опозицію. Про це заявив міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas), виступаючи в середу, 2 грудня, на відкритті 18-го Мінського форуму. Цього року цей форум - один з найстаріших та найавторитетніших майданчиків для діалогу в Білорусі та про Білорусь - проходить онлайн.
ЄС розширить санкції стосовно ключових фігур режиму Олександра Лукашенка, якщо білоруський правитель і надалі замість серйозного національного діалогу застосовуватиме кийки проти протестувальників, попередив Маас. За його словами, криза останніх місяців ґрунтовно змінила Білорусь: стара система захиталася, нові структури зростають та міцнішають. Німецький міністр пообіцяв також, що Берлін та Брюссель підтримуватимуть білоруське громадянське суспільство на лише словом, згадавши при цьому про навчання для журналістів, стипендії для студентів та допомогу громадянським активістам.
Крім того, Маас подякував Польщі за те, що вона прийняла в останні місяці багато представників опозиції. У свою чергу, польський міністр закордонних справ Збігнев Рау, звертаючись до учасників формум по відеозв'язку, нагадав про Романа Бондаренка, який загинув після розгону однієї з акцій протесту в Мінську, і підкреслив, що вільний світ ніколи не змириться з фальсифікацією виборів та насильством у Білорусі. Рау відзначив, що підтримка білоруського громадянського суспільства - це обов'язок європейців, але долю країни повинні вирішувати самі білруси, зокрема ті, що вимушено опинилися за кордоном. Оптимальний переходом до демократичної держави польський політик назвав переговори за участю опозиції.
Одна з її лідерок, екскандидатка в президенти Світлана Тихановська, нагадала про свою соратницю Марію Колесникову, яка зараз перебуває в ув'язненні. Тихановська сказала, що Колесникова є "однією з найхоробріших жінок Білорусі". Екскандидатка в президенти висловила впевненість у тому, що змін у країні не відбулося би "без білоруського народу, який готовий боротися за принципи та цінності демократії". За її словами, за свою гідність білоруси заплатили високу ціну: "Майже 30 тисяч людей були затримані, тисячі були піддані тортурам, 900 осіб стали підозрюваними в політично мотивованих кримінальних справах, були вбиті".
Тихановська високо оцінила готовність Берліна брати участь у розробоці "плану Маршалла" для Білорусі, після того як країна доб'ється демократичних змін.
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Послання для Лукашенка
Учасники акцій протесту, що тривають у Білорусі після президентських виборів 9 серпня, не відмовляються від своєї головної вимоги - Олександр Лукашенко має піти. Відповідний заклик - "Іди" - вони розміщують навіть на сміттєвих баках. Усюди в Мінську та інших містах країни видно найрізноманітніші прикмети протесту. Влада безуспішно намагається позбутися їх.
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Біло-червоно-білий прапор як символ протестів
Від початку демонстрацій і мітингів проти Лукашенка історичний біло-червоно-білий прапор став невід'ємною частиною таких акцій. Прапор вивішують на балконах, дахах і вікнах будинків - не дивлячись на те, що за це загрожує штраф. При цьому подібні штрафи формально виписують за порушення експлуатації об'єктів.
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Як використовують головний символ протесту в Білорусі
Біло-червоно-білий прапор можна побачити не тільки на будівлях та автомобілях. Сам прапор і його кольори білоруси демонструють, щоб висловити свою солідарність з учасниками протестів. Людина на фото зробила прапор частиною свого перформансу, щоб підтримати білоруську опозицію.
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Мирна революція в кожному дворі
Прикмети й символи протесту сьогодні видно майже в кожному мінському дворі. На цій фотографії - килимки в кольорах історичного прапора, гасло "Вільна Білорусь" і лавки, розфарбовані в білий і червоний кольори.
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Мінські "діджеї змін"
В одному з мінських дворів з'явилося зображення двох діджеїв, які в розпал президентської кампанії поставили на офіційному заході у столиці країни пісню Віктора Цоя "Перемен". Вона також стала одним із символів протестів у Білорусі. Міська влада кілька разів намагалася прибрати зображення діджеїв, але його відновлювали знову. А потім місцеві жителі виступили на його захист.
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Одяг на балконі - з політичним підтекстом
Своє ставлення до режиму Лукашенка багато білорусів висловлюють, активно беручи на озброєння гумор. На фото такий собі тонкий натяк - білизну на балконі вивішено так, що комбінація повторює кольори історичного прапора й символу протестів у Білорусі.
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Назви ЗМІ - на сміттєвих баках
На цих сміттєвих баках обурені білоруси написали назви державних білоруських і російських телеканалів, які, на їхню думку, підтримують Лукашенка. А також не забули про ОМОН, бійців якого влада використовує для придушення протестів.
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Написи на стінах - популярна форма протесту
Графіті та гасла на стінах від самого початку стали найпопулярнішими формами висловлення протесту в Білорусі. Ось цей напис з'явився в одному з мінських двориків відразу після того, як глава білоруської ЦВК Лідія Єрмошина оголосила Олександра Лукашенка переможцем президентських виборів.
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Колективні графіті
Велику роль у протестах у країні відіграє білоруська молодь. Студенти, незважаючи на загрозу відрахування з вишу й тиск з боку влади, продовжують брати участь у демонстраціях та інших вуличних акціях. На цій стіні своє ставлення до режиму висловили студенти провідних ВНЗ Білорусі.
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Політична боротьба на рівні символів
Це графіті спочатку мало інший сенс. Воно символізувало мирний жіночий протест. Пізніше прихильники Лукашенка додали під ним напис "Смерть" - таким чином, мабуть, намагаючись погрожувати тим, хто виходить на демонстрації. Пізніше хтось цей напис стер.
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Протести в Білорусі тривають
Це зображення історичного біло-червоно-білого прапора нагадує про те, що протести в Білорусі не вщухають. Незважаючи на всі дії влади, їй не вдалося залякати білорусів, які домагаються відставки Олександра Лукашенка.