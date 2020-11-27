Берлін пообіцяв підтримку білоруській опозиції

Німеччина та Європейський Союз у цілому продовжать підтримувати білоруську опозицію. Про це заявив міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas), виступаючи в середу, 2 грудня, на відкритті 18-го Мінського форуму. Цього року цей форум - один з найстаріших та найавторитетніших майданчиків для діалогу в Білорусі та про Білорусь - проходить онлайн.

ЄС розширить санкції стосовно ключових фігур режиму Олександра Лукашенка, якщо білоруський правитель і надалі замість серйозного національного діалогу застосовуватиме кийки проти протестувальників, попередив Маас. За його словами, криза останніх місяців ґрунтовно змінила Білорусь: стара система захиталася, нові структури зростають та міцнішають. Німецький міністр пообіцяв також, що Берлін та Брюссель підтримуватимуть білоруське громадянське суспільство на лише словом, згадавши при цьому про навчання для журналістів, стипендії для студентів та допомогу громадянським активістам.

Крім того, Маас подякував Польщі за те, що вона прийняла в останні місяці багато представників опозиції. У свою чергу, польський міністр закордонних справ Збігнев Рау, звертаючись до учасників формум по відеозв'язку, нагадав про Романа Бондаренка, який загинув після розгону однієї з акцій протесту в Мінську, і підкреслив, що вільний світ ніколи не змириться з фальсифікацією виборів та насильством у Білорусі. Рау відзначив, що підтримка білоруського громадянського суспільства - це обов'язок європейців, але долю країни повинні вирішувати самі білруси, зокрема ті, що вимушено опинилися за кордоном. Оптимальний переходом до демократичної держави польський політик назвав переговори за участю опозиції.

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Одна з її лідерок, екскандидатка в президенти Світлана Тихановська, нагадала про свою соратницю Марію Колесникову, яка зараз перебуває в ув'язненні. Тихановська сказала, що Колесникова є "однією з найхоробріших жінок Білорусі". Екскандидатка в президенти висловила впевненість у тому, що змін у країні не відбулося би "без білоруського народу, який готовий боротися за принципи та цінності демократії". За її словами, за свою гідність білоруси заплатили високу ціну: "Майже 30 тисяч людей були затримані, тисячі були піддані тортурам, 900 осіб стали підозрюваними в політично мотивованих кримінальних справах, були вбиті".

Тихановська високо оцінила готовність Берліна брати участь у розробоці "плану Маршалла" для Білорусі, після того як країна доб'ється демократичних змін.