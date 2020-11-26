 Лукашенко запевняє, що не буде президентом після зміни конституції | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.11.2020

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Лукашенко запевняє, що не буде президентом після зміни конституції

Олександр Лукашенко стверджує, що "є прихильником нової конституції", і переконує у необхідності урізати повноваження свого наступника.

Олександр Лукашенко стверджує, що не буде президентом після зміни конституції

Олександр Лукашенко стверджує, що не буде президентом після зміни конституції

Правитель Білорусі Олександр Лукашенко стверджує, що не керуватиме країною після ухвалення нової конституції. Він також виступає за скорочення повноважень свого наступника.

"Ніяку конституцію я під себе не роблю. З новою конституцією я вже з вами президентом працювати не буду", - сказав Лукашенко в п'ятницю, 27 листопада, на зустрічі з колективом однієї з лікарень у Мінську, цитує агентство новин "Інтерфакс-Захід".

Правитель Білорусі також заявив, що вважає неправильним залишити після себе чинну конституцію країни.

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"Мене що в цій ситуації хвилює: незнайомому президенту таку конституцію віддавати не можна. Буде біда", - стверджує Лукашенко

"Казахстан, Росія, ми - мабуть, ось три просунутих держави, які мають таку серйозну жорстку конституцію, де від рішення президента залежить все. З цієї точки зору, розуміючи, що, не дай Боже, прийде людина і захоче розв'язати війну та інше. (...) Так, треба нам створити нову конституцію, але вигідну для нашої країни, щоб потім країна не обвалилася", - вважає він.

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При цьому Лукашенко запевнив, що "є прихильником нової конституції", і переконаний у необхідності скоригувати повноваження глави держави.

Вибори до парламенту за партійними списками

Лукашенко прокоментував також пропозиції проводити вибори до парламенту за партійними списками, а відповідно - створювати партії. Він стверджує, що реалізація цих ініціатив загрожує розколом у суспільстві, виникненням груп з різними інтересами.

"Все це добре, коли ти це в інших бачиш - партійні списки та інше. Але якщо ви цього хочете, і народ за це проголосує, так і буде", - запевнив він.

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Раніше Лукашенко заявляв, що про хід роботи над конституційною реформою буде повідомлено під час Всебілоруських народних зборів (ВНС). Їх передбачається провести в січні або лютому 2021 року. Порядок денний ВНС планується розділити на два тематичних блоки: питання соціально-економічного і суспільно-політичного розвитку країни. 

Нагадаємо, білоруська опозиція не підтримує конституційну реформу Лукашенка. Лідерка опозиції Світлана Тихановська минулого місяця закликала білорусів голосувати проти поправок до конституції, які ініціювала влада.

Протести в Білорусі

У Білорусі з 9 серпня, коли відбулися президентські вибори, тривають масові протести. Згідно з офіційними результатами виборів, переможцем оголошений Олександр Лукашенко, який перебував на посаді президента країни з 1994 року. Опозиція не визнала оголошених владою підсумків виборів, вважає їх сфальсифікованими. Під час протестів білоруські силовики жорстко поводяться з демонстрантами, затримуючи щотижня сотні людей. ЄС не визнає Лукашенка легітимним президентом Білорусі.

Дивитись відео 05:23

Сто днів протестів у Білорусі: чому Лукашенко все ще при владі (20.11.2020)

  • Учасники акцій протесту, що тривають у Білорусі після президентських виборів 9 серпня, не відмовляються від своєї головної вимоги - Олександр Лукашенко має піти. Відповідний заклик - Іди - вони розміщують навіть на сміттєвих баках. Усюди в Мінську та інших містах країни видно найрізноманітніші прикмети протесту. Влада безуспішно намагається позбутися їх.

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Послання для Лукашенка

    Учасники акцій протесту, що тривають у Білорусі після президентських виборів 9 серпня, не відмовляються від своєї головної вимоги - Олександр Лукашенко має піти. Відповідний заклик - "Іди" - вони розміщують навіть на сміттєвих баках. Усюди в Мінську та інших містах країни видно найрізноманітніші прикмети протесту. Влада безуспішно намагається позбутися їх.

  • Вивішений з вікна біло-червоно-білий прапор

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Біло-червоно-білий прапор як символ протестів

    Від початку демонстрацій і мітингів проти Лукашенка історичний біло-червоно-білий прапор став невід'ємною частиною таких акцій. Прапор вивішують на балконах, дахах і вікнах будинків - не дивлячись на те, що за це загрожує штраф. При цьому подібні штрафи формально виписують за порушення експлуатації об'єктів.

  • Біло-червоно-білий прапор на електричному стовпі в Мінську

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Як використовують головний символ протесту в Білорусі

    Біло-червоно-білий прапор можна побачити не тільки на будівлях та автомобілях. Сам прапор і його кольори білоруси демонструють, щоб висловити свою солідарність з учасниками протестів. Людина на фото зробила прапор частиною свого перформансу, щоб підтримати білоруську опозицію.

  • Символіка протесту в одному з дворів Мінська

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Мирна революція в кожному дворі

    Прикмети й символи протесту сьогодні видно майже в кожному мінському дворі. На цій фотографії - килимки в кольорах історичного прапора, гасло "Вільна Білорусь" і лавки, розфарбовані в білий і червоний кольори.

  • Зображення діджеїв, які поставили на офіційному заході у Мінську пісню Віктора Цоя Перемен

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Мінські "діджеї змін"

    В одному з мінських дворів з'явилося зображення двох діджеїв, які в розпал президентської кампанії поставили на офіційному заході у столиці країни пісню Віктора Цоя "Перемен". Вона також стала одним із символів протестів у Білорусі. Міська влада кілька разів намагалася прибрати зображення діджеїв, але його відновлювали знову. А потім місцеві жителі виступили на його захист.

  • Одяг на балконі - з політичним підтекстом

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Одяг на балконі - з політичним підтекстом

    Своє ставлення до режиму Лукашенка багато білорусів висловлюють, активно беручи на озброєння гумор. На фото такий собі тонкий натяк - білизну на балконі вивішено так, що комбінація повторює кольори історичного прапора й символу протестів у Білорусі.

  • Написи із назвами ЗМІ та написом ОМОН на сміттєвих баках у Мінську

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Назви ЗМІ - на сміттєвих баках

    На цих сміттєвих баках обурені білоруси написали назви державних білоруських і російських телеканалів, які, на їхню думку, підтримують Лукашенка. А також не забули про ОМОН, бійців якого влада використовує для придушення протестів.

  • Напис на стіні в Мінську: Ермошина лжет

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Написи на стінах - популярна форма протесту

    Графіті та гасла на стінах від самого початку стали найпопулярнішими формами висловлення протесту в Білорусі. Ось цей напис з'явився в одному з мінських двориків відразу після того, як глава білоруської ЦВК Лідія Єрмошина оголосила Олександра Лукашенка переможцем президентських виборів.

  • Колективні графіті на одній із вулиць у Мінську

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Колективні графіті

    Велику роль у протестах у країні відіграє білоруська молодь. Студенти, незважаючи на загрозу відрахування з вишу й тиск з боку влади, продовжують брати участь у демонстраціях та інших вуличних акціях. На цій стіні своє ставлення до режиму висловили студенти провідних ВНЗ Білорусі.

  • Політична боротьба на рівні символів

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Політична боротьба на рівні символів

    Це графіті спочатку мало інший сенс. Воно символізувало мирний жіночий протест. Пізніше прихильники Лукашенка додали під ним напис "Смерть" - таким чином, мабуть, намагаючись погрожувати тим, хто виходить на демонстрації. Пізніше хтось цей напис стер.

  • Зображення біло-червоно-білого прапора на стіні в Мінську

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Протести в Білорусі тривають

    Це зображення історичного біло-червоно-білого прапора нагадує про те, що протести в Білорусі не вщухають. Незважаючи на всі дії влади, їй не вдалося залякати білорусів, які домагаються відставки Олександра Лукашенка.

    Автор: Наталія Позднякова


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