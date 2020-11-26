Лукашенко запевняє, що не буде президентом після зміни конституції

Правитель Білорусі Олександр Лукашенко стверджує, що не керуватиме країною після ухвалення нової конституції. Він також виступає за скорочення повноважень свого наступника.

"Ніяку конституцію я під себе не роблю. З новою конституцією я вже з вами президентом працювати не буду", - сказав Лукашенко в п'ятницю, 27 листопада, на зустрічі з колективом однієї з лікарень у Мінську, цитує агентство новин "Інтерфакс-Захід".

Правитель Білорусі також заявив, що вважає неправильним залишити після себе чинну конституцію країни.

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"Мене що в цій ситуації хвилює: незнайомому президенту таку конституцію віддавати не можна. Буде біда", - стверджує Лукашенко

"Казахстан, Росія, ми - мабуть, ось три просунутих держави, які мають таку серйозну жорстку конституцію, де від рішення президента залежить все. З цієї точки зору, розуміючи, що, не дай Боже, прийде людина і захоче розв'язати війну та інше. (...) Так, треба нам створити нову конституцію, але вигідну для нашої країни, щоб потім країна не обвалилася", - вважає він.

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При цьому Лукашенко запевнив, що "є прихильником нової конституції", і переконаний у необхідності скоригувати повноваження глави держави.

Вибори до парламенту за партійними списками

Лукашенко прокоментував також пропозиції проводити вибори до парламенту за партійними списками, а відповідно - створювати партії. Він стверджує, що реалізація цих ініціатив загрожує розколом у суспільстві, виникненням груп з різними інтересами.

"Все це добре, коли ти це в інших бачиш - партійні списки та інше. Але якщо ви цього хочете, і народ за це проголосує, так і буде", - запевнив він.

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Раніше Лукашенко заявляв, що про хід роботи над конституційною реформою буде повідомлено під час Всебілоруських народних зборів (ВНС). Їх передбачається провести в січні або лютому 2021 року. Порядок денний ВНС планується розділити на два тематичних блоки: питання соціально-економічного і суспільно-політичного розвитку країни.

Нагадаємо, білоруська опозиція не підтримує конституційну реформу Лукашенка. Лідерка опозиції Світлана Тихановська минулого місяця закликала білорусів голосувати проти поправок до конституції, які ініціювала влада.

Протести в Білорусі

У Білорусі з 9 серпня, коли відбулися президентські вибори, тривають масові протести. Згідно з офіційними результатами виборів, переможцем оголошений Олександр Лукашенко, який перебував на посаді президента країни з 1994 року. Опозиція не визнала оголошених владою підсумків виборів, вважає їх сфальсифікованими. Під час протестів білоруські силовики жорстко поводяться з демонстрантами, затримуючи щотижня сотні людей. ЄС не визнає Лукашенка легітимним президентом Білорусі.

Дивитись відео 05:23 Поділитись Сто днів протестів у Білорусі: чому Лукашенко все ще при владі (20.11.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3lXhM Сто днів протестів у Білорусі: чому Лукашенко все ще при владі (20.11.2020)