У Білорусі на "Марші сусідів" затримали сотні людей

У Білорусі тривають масові протести проти результатів президентських виборів, що відбулися 9 серпня, і оголошення переможцем виборів Олександра Лукашенка. У неділю, 29 листопада, на акції протесту під назвою "Марш сусідів" протестувальники змінили тактику: замість того, щоб проводити велике зібрання у певному місці або масову ходу центральними проспектами, вони збиралися меншими групами в окремих районах Мінська та інших міст. Коли силовики намагалися розігнати протестувальників, які вийшли на вулиці, люди розсіювалися і формували колону в іншому місці.
Розгон акції протесту у Мінську
За даними місцевих ЗМІ, у Мінську дворові марші проводилися в районах Малинівка, Сухарєва і Південно-Захід, ЖК "Маяк Мінська" і "Магістр", на вулиці Одоєвського, проспекті Дзержинського та в інших місцях.
Читайте також:Коментар: Передай сусіду прапор - протест в Білорусі змінює тактику
Під час проведення акції протесту 29 листопада, за даними правозахисного центру "Вясна", правоохоронці затримали понад 200 осіб. Список із прізвищами затриманих постійно доповнюється.
Затримання на акції протесту в Мінську
Найбільше протестувальників, за даними правозахисників, було затримано в Мінську. Затримання також проводилися у Вітебську, Бресті, Гродно, Ліді, Жодіно, Ляховичах, Боровлянах та інших містах. Під час "Маршу сусідів" білоруські силовики знову жорстко діяли проти демонстрантів. Опозиційні білоруські ЗМІ й Telegram-канали поширили кадри з затриманням силовиками протестувальників, а також спроби силовиків розігнати колони з мітингарями.
Учасники акції протесту в Мінську, 29 листопада
Протести у Білорусі тривають з 9 серпня
У Білорусі з 9 серпня тривають масові акції протесту незгодних з підсумками виборів президента, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко, який обіймає президентську посаду з 1994 року.
Читайте також: Ходіння мінним полем. Як у Білорусі зараз працюють журналісти
За минулі місяці силовики неодноразово виявляли безпрецедентну жорстокість під час придушення народних виступів. Світлана Тихановська, яку чимало білорусів вважають справжньою переможницею на виборах, через тиск влади була змушена покинути Білорусь.
Читайте також: Євросоюз переходить до нового рівня санкцій проти Лукашенка
Євросоюз у жовтні запровадив санкції щодо 40 чиновників з Білорусі за фальсифікацію виборів і репресії проти учасників протестів. До списку санкцій потрапили, зокрема, глава МВС Білорусі та його заступники, а також увесь склад ЦВК. У листопаді ЄС розширив список, включивши в нього Олександра Лукашенка і ще 14 осіб.
-
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Послання для Лукашенка
Учасники акцій протесту, що тривають у Білорусі після президентських виборів 9 серпня, не відмовляються від своєї головної вимоги - Олександр Лукашенко має піти. Відповідний заклик - "Іди" - вони розміщують навіть на сміттєвих баках. Усюди в Мінську та інших містах країни видно найрізноманітніші прикмети протесту. Влада безуспішно намагається позбутися їх.
-
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Біло-червоно-білий прапор як символ протестів
Від початку демонстрацій і мітингів проти Лукашенка історичний біло-червоно-білий прапор став невід'ємною частиною таких акцій. Прапор вивішують на балконах, дахах і вікнах будинків - не дивлячись на те, що за це загрожує штраф. При цьому подібні штрафи формально виписують за порушення експлуатації об'єктів.
-
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Як використовують головний символ протесту в Білорусі
Біло-червоно-білий прапор можна побачити не тільки на будівлях та автомобілях. Сам прапор і його кольори білоруси демонструють, щоб висловити свою солідарність з учасниками протестів. Людина на фото зробила прапор частиною свого перформансу, щоб підтримати білоруську опозицію.
-
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Мирна революція в кожному дворі
Прикмети й символи протесту сьогодні видно майже в кожному мінському дворі. На цій фотографії - килимки в кольорах історичного прапора, гасло "Вільна Білорусь" і лавки, розфарбовані в білий і червоний кольори.
-
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Мінські "діджеї змін"
В одному з мінських дворів з'явилося зображення двох діджеїв, які в розпал президентської кампанії поставили на офіційному заході у столиці країни пісню Віктора Цоя "Перемен". Вона також стала одним із символів протестів у Білорусі. Міська влада кілька разів намагалася прибрати зображення діджеїв, але його відновлювали знову. А потім місцеві жителі виступили на його захист.
-
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Одяг на балконі - з політичним підтекстом
Своє ставлення до режиму Лукашенка багато білорусів висловлюють, активно беручи на озброєння гумор. На фото такий собі тонкий натяк - білизну на балконі вивішено так, що комбінація повторює кольори історичного прапора й символу протестів у Білорусі.
-
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Назви ЗМІ - на сміттєвих баках
На цих сміттєвих баках обурені білоруси написали назви державних білоруських і російських телеканалів, які, на їхню думку, підтримують Лукашенка. А також не забули про ОМОН, бійців якого влада використовує для придушення протестів.
-
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Написи на стінах - популярна форма протесту
Графіті та гасла на стінах від самого початку стали найпопулярнішими формами висловлення протесту в Білорусі. Ось цей напис з'явився в одному з мінських двориків відразу після того, як глава білоруської ЦВК Лідія Єрмошина оголосила Олександра Лукашенка переможцем президентських виборів.
-
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Колективні графіті
Велику роль у протестах у країні відіграє білоруська молодь. Студенти, незважаючи на загрозу відрахування з вишу й тиск з боку влади, продовжують брати участь у демонстраціях та інших вуличних акціях. На цій стіні своє ставлення до режиму висловили студенти провідних ВНЗ Білорусі.
-
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Політична боротьба на рівні символів
Це графіті спочатку мало інший сенс. Воно символізувало мирний жіночий протест. Пізніше прихильники Лукашенка додали під ним напис "Смерть" - таким чином, мабуть, намагаючись погрожувати тим, хто виходить на демонстрації. Пізніше хтось цей напис стер.
-
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Протести в Білорусі тривають
Це зображення історичного біло-червоно-білого прапора нагадує про те, що протести в Білорусі не вщухають. Незважаючи на всі дії влади, їй не вдалося залякати білорусів, які домагаються відставки Олександра Лукашенка.
Автор: Наталія Позднякова