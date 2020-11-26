У Білорусі на "Марші сусідів" затримали сотні людей

У Білорусі тривають масові протести проти результатів президентських виборів, що відбулися 9 серпня, і оголошення переможцем виборів Олександра Лукашенка. У неділю, 29 листопада, на акції протесту під назвою "Марш сусідів" протестувальники змінили тактику: замість того, щоб проводити велике зібрання у певному місці або масову ходу центральними проспектами, вони збиралися меншими групами в окремих районах Мінська та інших міст. Коли силовики намагалися розігнати протестувальників, які вийшли на вулиці, люди розсіювалися і формували колону в іншому місці.

Розгон акції протесту у Мінську

За даними місцевих ЗМІ, у Мінську дворові марші проводилися в районах Малинівка, Сухарєва і Південно-Захід, ЖК "Маяк Мінська" і "Магістр", на вулиці Одоєвського, проспекті Дзержинського та в інших місцях.

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Під час проведення акції протесту 29 листопада, за даними правозахисного центру "Вясна", правоохоронці затримали понад 200 осіб. Список із прізвищами затриманих постійно доповнюється.

Затримання на акції протесту в Мінську

Найбільше протестувальників, за даними правозахисників, було затримано в Мінську. Затримання також проводилися у Вітебську, Бресті, Гродно, Ліді, Жодіно, Ляховичах, Боровлянах та інших містах. Під час "Маршу сусідів" білоруські силовики знову жорстко діяли проти демонстрантів. Опозиційні білоруські ЗМІ й Telegram-канали поширили кадри з затриманням силовиками протестувальників, а також спроби силовиків розігнати колони з мітингарями.

Учасники акції протесту в Мінську, 29 листопада

Протести у Білорусі тривають з 9 серпня

У Білорусі з 9 серпня тривають масові акції протесту незгодних з підсумками виборів президента, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко, який обіймає президентську посаду з 1994 року.

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За минулі місяці силовики неодноразово виявляли безпрецедентну жорстокість під час придушення народних виступів. Світлана Тихановська, яку чимало білорусів вважають справжньою переможницею на виборах, через тиск влади була змушена покинути Білорусь.

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Євросоюз у жовтні запровадив санкції щодо 40 чиновників з Білорусі за фальсифікацію виборів і репресії проти учасників протестів. До списку санкцій потрапили, зокрема, глава МВС Білорусі та його заступники, а також увесь склад ЦВК. У листопаді ЄС розширив список, включивши в нього Олександра Лукашенка і ще 14 осіб.

Дивитись відео 05:23 Поділитись Сто днів протестів у Білорусі: чому Лукашенко все ще при владі (20.11.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3lXhM Сто днів протестів у Білорусі: чому Лукашенко все ще при владі (20.11.2020)