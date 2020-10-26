 Білорусь: силовики зупинили ″Марш проти терору″, десятки людей затримані | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.11.2020

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Новини

Білорусь: силовики зупинили "Марш проти терору", десятки людей затримані

Правоохоронці не пускають учасників "Маршу проти терору" до народного меморіалу в урочищі Куропати, що було місцем масових розстрілів і поховань репресованих наприкінці 1930-х років. Затримані десятки людей.

Протестувальники та правоохоронці в Мінську

Протестувальники та правоохоронці в Мінську

Правоохоронці в Мінську у неділю, 1 листопада, не пускають учасників мирного "Маршу проти терору" до народного меморіалу  в урочищі Куропати. Силовики перекривають шлях кільком колонам протестувальників. Однак деяким з них таки вдалось потрапити до урочища, повідомляє агенція tut.by.

"Марш проти терору" проводиться напередодні дня пам'яті - Дзяди, який відзначають 2 листопада. У ці дні традиційно проводиться хода в Куропати, яке було місцем масових розстрілів і поховань репресованих органами НКВС в 1937-1940 роках.

Під час ходи до Куропат 1 листопада затримані вже понад 80 людей, повідомляє правозахисний центр "Вясна". Загалом, за даними агенції "Інтерфакс", в опозиційній акції беруть участь близько 10 тисяч осіб. 

Як повідомлялося, у Білорусі з 9 серпня, коли відбулися президентські вибори, тривають масові протести. Згідно з офіційними результатами виборів, переможцем оголошений Олександр Лукашенко, який перебував на посаді президента країни з 1994 року. Опозиція не визнала оголошених владою підсумків виборів, вважає їх сфальсифікованими. Під час протестів білоруські силовики жорстко поводяться з демонстрантами, затримуючи щотижня сотні людей.

Євросоюз не визнає легітимності президентства Лукашенка. 2 жовтня Рада ЄС запровадила санкції щодо 40 чиновників з Білорусі за фальсифікацію виборів і репресії проти учасників протестів. Санкції щодо посадовців режиму Олександра Лукашенка також запровадили США. 12 жовтня у ЄС погодили запровадження санкцій щодо Лукашенка.

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