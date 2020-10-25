У Білорусі збіг термін "народного ультиматуму", розпочався страйк

У Білорусі вранці в понеділок, 26 жовтня, розпочався страйк після завершення напередодні терміну "народного ультиматуму", який опозиція висунула правителю країни Олександру Лукашенку. Telegram-канали повідомляють про страйки на низці заводів: Мінському електротехнічному заводі ім. В.І.Козлова (МЕТЗ), Мінському заводі колісних тягачів (МЗКТ), Мінському автомобільному заводі (МАЗ), Мінському тракторному заводі (МТЗ), підприємствах "Гродно Азот", "Белкомунмаш", "Брестенерго", "Атлант" та інших.

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Також у страйку беруть участь студенти низки університетів: Білоруського держуніверситету інформатики і радіоелектроніки, Мінського державного лінгвістичного університету, Білоруського державного університету.

Крім того, Telegram-канали публікують повідомлення десятків магазинів, в яких ті оголошують, що не працюватимуть у цей день з різних причин.

Тим часом екскандидатка у президенти БілорусіСвітлана Тихановська закликала приватний бізнес, релігійні громади, культурних і спортивних діячів, співробітників IT-сфери підтримати людей, які беруть участь у страйку. Вона наголосила у повідомленні у своєму Telegram-каналі, що людям, "які зважилися на страйк, потрібно побачити, що вони не одні у своєму рішенні".

Зі стартом протестних акцій у країні розпочалися й затримання. У списку правозахисного центру "Вясна" - вже понад 90 затриманих. Список постійно оновлюється. Переважну більшість людей, за інформацією центру, затримано у Мінську.

В уряді кажуть про роботу "в штатному режимі"

Речниця уряду Білорусії Олександра Ісаєва тим часом запевнила, що усі підприємства реального сектора економіки Білорусі станом на ранок понеділка працюють у штатному режимі.

"Станом на 10:00 26 жовтня всі підприємства реального сектора економіки республіки працюють в штатному режимі. Виробництво не зупинене, як про це пишуть окремі Telegram-канали", - написала Ісаєва у соцмережі Facebook.

Речниця міністерства освіти Білорусі Людмила Висоцька також повідомила інформагентству "Інтерфакс-Захід", що "весь навчальний процес триває в штатному режимі" і додала, що "акції студентів мають точковий характер".

Протести у Білорусі

Як повідомлялося, у Білорусі з 9 серпня, коли відбулися президентські вибори, тривають масові протести. Згідно з офіційними результатами виборів, переможцем оголошений Олександр Лукашенко, який перебував на посаді президента країни з 1994 року. Опозиція не визнала оголошених владою підсумків виборів, вважає їх сфальсифікованими. Під час протестів білоруські силовики жорстко поводяться з демонстрантами, затримуючи щотижня сотні людей.

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Основну суперницю Лукашенка на виборах Світлану Тихановську через кілька днів після виборів змусили виїхати до Литви. 13 жовтня Тихановська висунула Лукашенку ультиматум: він до 25 жовтня повинен оголосити про відставку, інакше буде розпочато "національний страйк всіх підприємств, блокування всіх доріг, обвал продажів у державних магазинах". Серед вимог також звільнення всіх політв'язнів і припинення "насильства на вулицях".

25 жовтня збіг термін "народного ультиматуму". У цей день протестувальники вкотре вийшли на вулиці країни. За словами опозиції, у Мінську на акції протесту зібралися "понад 100 тисяч учасників". В МВС країни повідомили про затримання на акціях 25 жовтня 520-ти людей.

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