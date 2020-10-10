Протести в Білорусі: пенсіонери також виходять проти Лукашенка

У Білорусі не вщухають акції протесту проти влади. Щопонеділка на марші виходять пенсіонери, яких довгий час вважали твердим електоратом Лукашенка. DW поспілкувалася з трьома учасницями маршу.
73-річна жителька Мінська Ніна Багінська - один із символів білоруських протестів. ЗМІ облетіло відео, на якому тендітна жінка з біло-червоно-білим прапором іде крізь оточення силовиків-спецпризначенців зі словами: "Я гуляю!" Випадок Багінської багато в чому унікальний, вона бере участь у різноманітних протестних акціях уже понад 30 років, відбувала адміністративний арешт, була багато разів оштрафована.
Утім, нині на мітинги та марші, що тривають у Білорусі після президентських виборів 9 серпня, виходить дедалі більше літніх людей, яких раніше вважали твердим електоратом Олександра Лукашенка. 12 жовтня під час розгону маршу пенсіонерів у Мінську силовики застосували світлошумові гранати та сльозогінний газ, але навіть після цього багато хто не припинив акцію. DW поговорила з трьома учасницями маршу.
"Літні люди, яких вважали твердинею влади, відходять. Пенсійного віку досягли ті, хто ковтнув свободи в 90-ті. Вони бачать, як диктатура відбирає майбутнє у їхніх дітей і внуків", - розповідає Алла. Вона регулярно бере участь у акціях протесту в Білорусі ще з 1993-1994 років та, за її словами, ніколи не голосувала за Лукашенка.
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"Коли з'явилися альтернативні претенденти (на посаду президента на виборах 2020 року. - Ред.), я підписалася за висунення кандидатами Віктора Бабарика та Валерія Цепкала. Але думала, що вибори відбудуться, як зазвичай, нічого не зміниться. І була вражена тим, що коїлося 9 серпня. Після цього почала активно брати участь в акціях. Ходитиму до кінця, що б не сталося", - ділиться Алла.
Вона була і на останніх мітингах, розгони яких стали, певно, найжорсткішими після сплеску насильства з боку силовиків 9-13 серпня. "У неділю (11 жовтня. - Ред.) я намагалася врятувати хлопця, якого бив омонівець. Підійшла, почала кричати, відтягувала силовика, отримала по голові дубинкою - болить досі. Наступного дня пішла на марш пенсіонерів", - розповідає жінка.
На її думку, багато учасників нинішніх мітингів та маршів у минулому не протестували, але зараз просто не можуть більше залишатися байдужими: "В одного чоловіка 9 серпня сина побив ОМОН, потрапив на Окрестіна (ізолятор для тимчасових затримань у Мінську. - Ред.). Тепер батько виходить замість сина. На протестах познайомилася і потоваришувала з жінкою, якій 83 роки. Вона каже, що виходитиме, поки жива".
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На маршах білоруських пенсіонерів жінок помітно більше, ніж чоловіків. Алла пояснює це тим, що середня тривалість життя чоловіків у країні менша - до пенсії багато хто просто не доживає: "Чоловіків мого покоління відправляли ліквідувати наслідки аварії на ЧАЕС, багато вже померло. Чоловіків у нас менше, але ті, хто виходить на протести, сміливі та рішучі".
"У Білорусі чоловіки рано помирають. Серед моїх ровесниць багато вдів", - зазначає ще одна учасниця маршу пенсіонерів. Жінка, яка попросила не називати її імені з міркувань безпеки, приїхала до Мінська зі Жлобина на медичне обстеження, але коли дізналася про марш, вирішила приєднатися. Ходила разом із братом.
У районі Академії наук пенсіонери намагалися завадити затриманню лікарів, які вийшли на акцію поряд із 1-ю міською лікарнею. У відповідь силовики почали кидати світлошумові гранати, розпилили сльозогінний газ. "Було важко дихати. Одній жінці довелося викликати швидку. У мене до ночі горіло обличчя", - каже співбесідниця і додає, що попри це вона не шкодує про свою участь у марші.
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Жінка зізналася, що за Лукашенка голосувала лише один раз - 1994 року. Під час останньої виборчої кампанії вона підтримала спершу Віктора Бабарика, потім Світлану Тихановську: "Було видно, що люди хочуть змін, а влада одразу почала застосовувати репресії. Наприклад, коли на Білоруському металургійному заводі в Жлобині робітники спробували страйкувати, до міста приїхали з облвиконкому, на завод прибуло багато міліціонерів, місцевих управлінців. Із підприємства одразу ж звільнили 70 людей".
Після виборів у Жлобині відбувалися досить численні протести, але через затримання, штрафи і звільнення людей на акціях стало менше. Утім, їхні учасники, підкреслює пенсіонерка, шукають нові формати протесту: "Якось зібралося людей 20, сиділи на лавках на міській площі. Хтось читав, хтось розмовляв. Раптом з'явилися силовики і сказали, що це несанкціонований мітинг, тому ми повинні розійтися. Наступної неділі міліція від самого ранку взяла лавки під підсилену охорону".
Тамара також від серпня протестує проти переобрання Олександра Лукашенка на шостий термін: "Я ніколи не була фанаткою Лукашенка. Перед черговими виборами до участі в них не допускали конкурентів, тому я просто не голосувала. Думаю, в багатьох білорусів громадянська позиція з'явилася, коли люди побачили альтернативних кандидатів та надію на зміни".
Водночас, за словами жінки, серед білоруських пенсіонерів усе ще вистачає тих, хто підтримує нинішню владу: "Це люди, які дуже погано жили під час перебудови. На жаль, вони не розуміють, що і без Лукашенка з часом у країні все б налагодилося. Так само це ті, хто пережив на селі післявоєнні роки. Зараз вони отримали шматок хліба і спокій, вважають це найвищим благом. Я не можу їх засуджувати".
Пенсіонерка згадує, що одразу після виборів 9 серпня протестувати вийшов її зять, а наступного дня Тамара приєдналася до своїх дітей - спершу їздили містом на машині, сигналячи на знак підтримки протестувальників. Потім жінка почала брати участь у багатотисячних недільних мітингах, щоправда, останнім часом їх почали жорстко розганяти.
На марші пенсіонерів Тамара бачила, як силовики застосовували світлошумові гранати і розпилювали сльозогінний газ. Попри це жінка запевняє, що, хоч це її й лякає, вона і надалі виходитиме на протести: "Якщо здоров'я дозволить, планую надалі брати участь".