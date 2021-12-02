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Пенсія
Тема
Пенсія - соціальна виплата людям, які досягли пенсійного віку, або іншим категоріям осіб.
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Новини
27.03.2023
27 березня 2023 р.
Протести у Франції: туристам заблокували вхід у Лувр
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Докладно
Як поштарі працюють на деокупованій Харківщині
Як поштарі працюють на деокупованій Харківщині
Працівники "Укрпошти" для багатьох пенсіонерів - допомога з найнеобхіднішим та зв'язок із зовнішнім світом.
Суспільство
15.09.2022
15 вересня 2022 р.
03:14 хв.
Бабуся з гвинтівкою: пенсіонерка захопилася кіберспортом
Бабуся з гвинтівкою: пенсіонерка захопилася кіберспортом
Киянка Тетяна Бірюкова на пенсії захопилася грою в Counter-Strike. Чому вона взяла до рук віртуальну зброю?
Суспільство
31.01.2022
31 січня 2022 р.
04:35 хв.
Як не залишитися без пенсії (відео)
Як не залишитися без пенсії (відео)
Законодавці роблять ставку на запровадження накопичувальної пенсійної системи. Однак чи гарантує це пенсію?
Суспільство
24.01.2022
24 січня 2022 р.
Державна пенсія чи власні накопичення: що варто знати
Державна пенсія чи власні накопичення: що варто знати
Законодавці роблять ставку на запровадження накопичувальної пенсійної системи. Однак чи гарантує це добробут?
Суспільство
21.01.2022
21 січня 2022 р.
09:38 хв.
Що Анґела Меркель робитиме на пенсії
Що Анґела Меркель робитиме на пенсії
Що чекає на Анґелу Меркель після 16 років канцлерства і яку пенсію вона отримуватиме?
Політика
09.12.2021
9 грудня 2021 р.
Що робитиме Меркель на пенсії?
Що робитиме Меркель на пенсії?
Анґела Меркель офіційно прощається з посадою канцлерки. Що вона робитиме після 16 років при владі і яку пенсію матиме?
Політика
02.12.2021
2 грудня 2021 р.
02:23 хв.
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