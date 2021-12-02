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Пенсія

Тема

Пенсія - соціальна виплата людям, які досягли пенсійного віку, або іншим категоріям осіб.

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Новини

27 березня 2023 р.

Протести у Франції: туристам заблокували вхід у Лувр

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Докладно

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Як поштарі працюють на деокупованій Харківщині

Як поштарі працюють на деокупованій Харківщині

Працівники "Укрпошти" для багатьох пенсіонерів - допомога з найнеобхіднішим та зв'язок із зовнішнім світом.
Суспільство15 вересня 2022 р.03:14 хв.
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Бабуся з гвинтівкою: пенсіонерка захопилася кіберспортом

Бабуся з гвинтівкою: пенсіонерка захопилася кіберспортом

Киянка Тетяна Бірюкова на пенсії захопилася грою в Counter-Strike. Чому вона взяла до рук віртуальну зброю?
Суспільство31 січня 2022 р.04:35 хв.
За прогнозами, до 2050 року кожен третій українець буде пенсіонером за віком

Як не залишитися без пенсії (відео)

Як не залишитися без пенсії (відео)

Законодавці роблять ставку на запровадження накопичувальної пенсійної системи. Однак чи гарантує це пенсію?
Суспільство24 січня 2022 р.
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Державна пенсія чи власні накопичення: що варто знати

Державна пенсія чи власні накопичення: що варто знати

Законодавці роблять ставку на запровадження накопичувальної пенсійної системи. Однак чи гарантує це добробут?
Суспільство21 січня 2022 р.09:38 хв.
Анґела Меркель махає рукою з вікна автомобіля

Що Анґела Меркель робитиме на пенсії

Що Анґела Меркель робитиме на пенсії

Що чекає на Анґелу Меркель після 16 років канцлерства і яку пенсію вона отримуватиме?
Політика9 грудня 2021 р.
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Що робитиме Меркель на пенсії?

Що робитиме Меркель на пенсії?

Анґела Меркель офіційно прощається з посадою канцлерки. Що вона робитиме після 16 років при владі і яку пенсію матиме?
Політика2 грудня 2021 р.02:23 хв.