Протести в Білорусі: опозиція заявляє про понад 100 тисяч учасників

Білоруська опозиція у неділю, 25 жовтня, заявляє про понад 100 тисяч учасників несанкціонованого владою протесту в останній день "народного ультиматуму" в Мінську.

"Понад 100 тисяч людей зібралося сьогодні біля стели в Мінську. Зараз колона протестувальників рухається проспектом Машерова в бік Богдановича", - повідомляють опозиційні telegram-канали, які цитує агентство "Інтерфакс".

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Повідомляється, що масові акції протесту у неділю відбуваються також в багатьох інших містах Білорусі.

За даними правозахисного центру "Вясна", на акціях протесту в країні вже затримано близько 60 осіб. Затримання зафіксовані в Мінську, Гродно, Гомелі, Бресті, Речиці, Пінську, Ліді. Також повідомляється про застосування силовиками в Ліді сльозогінного газу.

Білоруські силовики і спецтехніка у Мінську, 25 довтня 2020 року

Бронетехніка і озброєні силовики у Мінську

Для охорони резиденції Олександра Лукашенка в центр Мінська була введена бронетехніка. За повідомленням очевидців, на територію резиденції заїхали десять БТР. Площа і підходи до резиденції оточені силовиками.

На інших площах в центрі Мінська в неділю вдень також спостерігаються посилені заходи безпеки. Кількість спецтехніки в центрі білоруської столиці в порівнянні з минулими протестами помітно зросла. На основних вулицях міста чергує понад 10 одиниць загороджувальних машин і водометів.

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Оточені металевими огорожами Площа Незалежності та Жовтнева площа. По периметру розгорнуто колючий дріт, за ним чергують силовики в камуфляжі і бронежилетах. Деякі з них озброєні автоматами Калашникова.

Білоруські силовики на вулиці у Мінську, 25 жовтня 2020 року

Також перекриті всі підходи до площі Свободи, оточена площа навколо музею Великої Вітчизняної війни і прилеглий до неї парк. По периметру вишикувалися військові в польовій екіпіровці зі зброєю. Центральні станції столичного метрополітену зачинені, також у місті за розпорядженням влади заблокований мобільний інтернет.

Протести у Білорусі

Як повідомлялося, у Білорусі з 9 серпня, коли відбулися президентські вибори, тривають масові протести. Згідно з офіційними результатами виборів, переможцем оголошений Олександр Лукашенко, який перебував на посаді президента країни з 1994 року. Опозиція не визнала оголошених владою підсумків виборів, вважає їх сфальсифікованими. Під час протестів білоруські силовики жорстко поводяться з демонстрантами, затримуючи щотижня сотні людей.

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Основну суперницю Лукашенка на виборах Світлану Тихановську через кілька днів після виборів примусили виїхати до Литви. 13 жовтня Тихановська висунула Лукашенку ультиматум: він до 25 жовтня повинен оголосити про відставку, інакше буде розпочато "національний страйк всіх підприємств, блокування всіх доріг, обвал продажів у державних магазинах". Серед вимог також звільнення всіх політв'язнів і припинення "насильства на вулицях".

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