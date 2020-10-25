 Протести в Білорусі: опозиція заявляє про понад 100 тисяч учасників | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.10.2020

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Новини

Протести в Білорусі: опозиція заявляє про понад 100 тисяч учасників

В останній день "народного ультиматуму" в Білорусі масові акції протесту відбуваються по всій країні. Вже є перші затримані.

Під час акції протесту у Мінську, 25 жовтня 2020 року

Під час акції протесту у Мінську, 25 жовтня 2020 року

Білоруська опозиція у неділю, 25 жовтня, заявляє про понад 100 тисяч учасників несанкціонованого владою протесту в останній день "народного ультиматуму" в Мінську.

"Понад 100 тисяч людей зібралося сьогодні біля стели в Мінську. Зараз колона протестувальників рухається проспектом Машерова в бік Богдановича", - повідомляють опозиційні telegram-канали, які цитує агентство "Інтерфакс".

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Повідомляється, що масові акції протесту у неділю відбуваються також в багатьох інших містах Білорусі.

За даними правозахисного центру "Вясна", на акціях протесту в країні вже затримано близько 60 осіб. Затримання зафіксовані в Мінську, Гродно, Гомелі, Бресті, Речиці, Пінську, Ліді. Також повідомляється про застосування силовиками в Ліді сльозогінного газу.

Білоруські силовики і спецтехніка у Мінську, 25 довтня 2020 року

Білоруські силовики і спецтехніка у Мінську, 25 довтня 2020 року

Бронетехніка і озброєні силовики у Мінську

Для охорони резиденції Олександра Лукашенка в центр Мінська була введена бронетехніка. За повідомленням очевидців, на територію резиденції заїхали десять БТР. Площа і підходи до резиденції оточені силовиками.

На інших площах в центрі Мінська в неділю вдень також спостерігаються посилені заходи безпеки. Кількість спецтехніки в центрі білоруської столиці в порівнянні з минулими протестами помітно зросла. На основних вулицях міста чергує понад 10 одиниць загороджувальних машин і водометів.

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Оточені металевими огорожами Площа Незалежності та Жовтнева площа. По периметру розгорнуто колючий дріт, за ним чергують силовики в камуфляжі і бронежилетах. Деякі з них озброєні автоматами Калашникова.

Білоруські силовики на вулиці у Мінську, 25 жовтня 2020 року

Білоруські силовики на вулиці у Мінську, 25 жовтня 2020 року

Також перекриті всі підходи до площі Свободи, оточена площа навколо музею Великої Вітчизняної війни і прилеглий до неї парк. По периметру вишикувалися військові в польовій екіпіровці зі зброєю. Центральні станції столичного метрополітену зачинені, також у місті за розпорядженням влади заблокований мобільний інтернет.

Протести у Білорусі

Як повідомлялося, у Білорусі з 9 серпня, коли відбулися президентські вибори, тривають масові протести. Згідно з офіційними результатами виборів, переможцем оголошений Олександр Лукашенко, який перебував на посаді президента країни з 1994 року. Опозиція не визнала оголошених владою підсумків виборів, вважає їх сфальсифікованими. Під час протестів білоруські силовики жорстко поводяться з демонстрантами, затримуючи щотижня сотні людей.

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Основну суперницю Лукашенка на виборах Світлану Тихановську через кілька днів після виборів примусили виїхати до Литви. 13 жовтня Тихановська висунула Лукашенку ультиматум: він до 25 жовтня повинен оголосити про відставку, інакше буде розпочато "національний страйк всіх підприємств, блокування всіх доріг, обвал продажів у державних магазинах". Серед вимог також звільнення всіх політв'язнів і припинення "насильства на вулицях".

  • Марш героїв у Мінську 13 вересня 2020 року

    Протести в Білорусі: сотні затриманих на "Марші героїв" і барикади в Мінську

    "Марш героїв" іде в гості до Лукашенка

    Недільний "Марш героїв" 13 вересня зібрав близько 150 тисяч учасників. Із середмістя Мінська протестувальники планували дійти до передмістя - району "Дрозди", де живе керівництво Білорусі. Силовики не пустили колону - встановили загорожувальний щит на дорозі й почали затримання протестувальників.

  • Учасники Маршу героїв - про зв'язки Путіна і Лукашенка

    Протести в Білорусі: сотні затриманих на "Марші героїв" і барикади в Мінську

    Путін "допомагає" Лукашенку

    На тлі масових протестів Росія відправила до Білорусі 300 бійців Псковскього гвардійського з'єднання ВДВ. Офіційно - на навчання на полігоні в Західній Білорусі. Тим часом Володимир Путін запросив Олександра Лукашенка на переговори до Сочі 14 вересня. За даними Bloomberg, російський президент готуватиме "бацьку" до передачі влади.

  • Білоруські силовики тягнуть до автозаку учасника протестів у Мінську

    Протести в Білорусі: сотні затриманих на "Марші героїв" і барикади в Мінську

    Автозаки, бронетехніка, військові вантажівки

    Зупинити "Марш героїв" силовики намагалися за допомогою техніки: до центру Мінська в неділю стягнули бронетехніку та військові вантажівки. Бійці ОМОНу та невідомі в балаклавах силою затягували людей до автозаків ще до початку акції.

  • Учасник протестів у Мінську з плакатом: Не забудемо, не пробачимо!

    Протести в Білорусі: сотні затриманих на "Марші героїв" і барикади в Мінську

    Закрите метро, відключений інтернет

    Влада наказала операторам мобільного зв'язку відключити мобільний інтернет, також були закриті деякі станції метро та підземні переходи. А силовики заздалегідь перекрили площу Незалежності та околиці, звідки мав вирушити "Марш героїв". Утім, мітингувальників ці заходи не зупинили - вони зібралися в колони й рушили до президенської резиденції.

  • Центр Мінська огородили колючим дротом, щоб завадити Маршу героїв

    Протести в Білорусі: сотні затриманих на "Марші героїв" і барикади в Мінську

    У Мінську зводили барикади

    У Мінську ввечері 13 вересня з'явилися перші барикади: протестувальники зводили їх із водоналивних блоків та інших підручних матеріалів на проїжджій частині. У Слідчому комітеті Білорусі попередили, що за ці дії мітингарям загрожує не лише адміністративна, а й кримінальна відповідальність.

  • Силовики намагаються затримати учасницю Найгучнішого маршу жінок у Мінську, 12 вересня 2020 року

    Протести в Білорусі: сотні затриманих на "Марші героїв" і барикади в Мінську

    Жінки Білорусі - серце протесту

    Субота - "жіночий" день для білоруських протестувальників. 12 вересня тисячі жінок вимагали звільнити одну з лідерів опозиції - Марію Колесникову. Скандували "Поверніть нашу Машу". Влада заявила, що акція - несанкціонована, й невдовзі після початку розпочала затримувати учасниць.

  • Учасниця маршу жінок у Мінську 12 вересня

    Протести в Білорусі: сотні затриманих на "Марші героїв" і барикади в Мінську

    Найгучніший марш жінок

    Ходу 12 вересня називають однією з найемоційніших і найголосніших. Із біло-черво-білими прапорами на плечах, близько десяти тисяч жінок зверталися до чоловіків-силовиків. В анонсі акції вони заявили, що мета акції - "нагадати чоловікам в силових структурах про те, що кров невинних з погон не відмиє жодна домогосподарка".

  • Жінки намагаються врятувати від затримання учасницю протесту 12 вересня 2020 року

    Протести в Білорусі: сотні затриманих на "Марші героїв" і барикади в Мінську

    Гуртом і ОМОН бити можна

    Деякі жінки намагалися блокувати мікроавтобуси із затриманими, зривати балаклави із силовиків і чіплялися руками за руки інших учасниць, щоби таким чином захистити інших протестувальниць від затримань. Під час сутичок із силовиками, до автозаків потрапили й журналісти, зокрема, телеканалу "Белсат".

    Автор: Ганна Бєднова


Дивитись відео 01:25

Марш у Мінську "Народна інавгурація" на 50-ий день протестів (27.09.2020)

 

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