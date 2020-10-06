Тихановська дала Лукашенку 13 днів на виконання "народного ультиматуму"

Екскандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановська у вівторок, 13 жовтня, оголосила Олександру Лукашенку "народний ультиматум". Вона дала правителю Білорусі 13 днів на виконання трьох вимог: Лукашенко повинен оголосити, що йде з посади президента; на вулицях має повністю припинитися насильство; всі політв'язні мають бути звільнені.

"Якщо до 25 жовтня наші вимоги не будуть виконані, вся країна мирно вийде на вулиці. 26 жовтня почнеться національний страйк всіх підприємств, блокування всіх доріг, обвал продажів у державних магазинах", - йдеться у повідомленні у Telegram-каналі Тихановської.

Вона зазначила, що в опозиції "багато разів говорили, що готові до діалогу і переговорів". "Утім, розмова за ґратами - це не діалог. Бити свій народ після заяв про готовність до переговорів - не діалог", - наголосила Тихановська.

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Білоруський опозиціонер Дилевський виїхав до Польщі

Тим часом член президії Координаційної ради білоруської опозиції Сергій Дилевський виїхав з Білорусі до Польщі, повідомили в раді. "Член президії Координаційної ради Сергій Дилевський перебуває на даний час у Варшаві. Він змушений був покинути Білорусь у зв'язку з побоюваннями за свою безпеку", - повідомив цього ж дня прессекретар ради Антон Родненков, цитує інформагенція "Інтерфакс-Захід".

Протести у Білорусі

Нагадаємо, напередодні у МВС Білорусі попередили, що "співробітники органів внутрішніх справ та військовослужбовці внутрішніх військ у разі необхідності будуть застосовувати спецзасоби і бойову зброю".МВС країни повідомило про затримання 12 жовтня під час акцій протесту 186 людей.

У Білорусі з 9 серпня, коли відбулися президентські вибори, тривають масові протести. Згідно з офіційними результатами виборів, переможцем оголошений Олександр Лукашенко, який перебував на посаді президента з 1994 року. Опозиція не визнала оголошених владою підсумків виборів, вважає їх сфальсифікованими. Під час протестів білоруські силовики жорстко поводяться з протестувальниками, затримуючи сотні демонстрантів.

Лише упродовж 11 жовтня білоруські силовики затримали на акціях протесту 600 людей. Згідно з даними правозахисного центру "Вясна", більшість людей затримали у Мінську, однак затримання здійснювалися і у низці інших міст. Того ж дня у Мінську виникли локальні сутички протестувальників із силовиками: демонстранти перекривали дороги, намагалися зводити барикади. У деяких районах міста було чути звуки, схожі на постріли, і вибухи світлошумових гранат.

Євросоюз не визнає легітимності президентства Лукашенка. 2 жовтня Рада ЄС запровадила санкції щодо 40 чиновників з Білорусі за фальсифікацію виборів і репресії проти учасників протестів. Серед них - глава МВС Білорусі та його заступники, а також увесь склад ЦВК. Санкції щодо посадовців режиму Олександра Лукашенка також запровадили США. 12 жовтня у ЄС погодили запровадження санкцій щодо Лукашенка.