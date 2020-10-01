 Тихановська зустрілася з Меркель | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.10.2020

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Новини

Тихановська зустрілася з Меркель

Світлана Тихановська у розмові з Анґелою Меркель зазначила, що протести в Білорусі - це не боротьба проти Росії або Європи, а наслідок кризи всередині країни, повідомили її соратники.

Під час зустрічі Анґели Меркель та Світлани Тихановської

Під час зустрічі Анґели Меркель та Світлани Тихановської

Екскандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановська у вівторок, 6 жовтня, під час зустрічі з канцлеркою ФРН Анґелою Меркель (Angela Merkel) в Берліні наголосила, що протести в Білорусі - це не боротьба проти Росії або Європи, а наслідок кризи всередині країни. Про це йдеться в повідомленні соратників Тихановської у її Telegram-каналі.

Лідерка білоруської опозиції розповіла канцлерці, що мирні мітинги в Білорусі тривають, а Лукашенко, продовжує збільшувати кількість політв'язнів. "Тому зараз дуже важливо зупинити насильство і звільнити політв'язнів", - наводяться в повідомленні слова Тихоновської під час 45-хвилинної розмови.

Перед зустріччю з Меркель Тихановська висловила надію, що Німеччина "як одна з найсильніших країн світу" зможе допомогти в переговорах білоруської опозиції з владою в Мінську. "Кожен, хто хоче виступити посередником, може нам допомогти, - підкреслила лідерка опозиції Білорусі.

Вона подякувала за те, що Євросоюз запровадив санкції проти оточення багаторічного правителя Білорусі Олександра Лукашенка: "Це - перемога, але це - маленька перемога. Список повинен бути розширений".

Напередодні речник уряду ФРН Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) зазначив у розмові з DW, що Меркель розглядає Тихановську "як провідну, керівну фігуру білоруської опозиції і всіх тих, хто виходить на вулиці міст Білорусі з протестом проти фальсифікації виборів та побиття мирних демонстрантів".

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