Тихановська сподівається на посередництво Меркель у переговорах щодо Білорусі

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська сподівається на підтримку канцлерки ФРН Анґели Меркель (Angela Merkel) у питанні переговорів щодо нових виборів у Білорусі. Про це Тихановська заявила в четвер, 1 жовтня, в Литві, говорячи про очікування від майбутньої зустрічі з очільницею німецького уряду, повідомляє агентство dpa.

"Ми обговоримо з Анґелою Меркель ситуацію в Білорусі, а також можливість, щоб вона відіграла роль посередника у переговорах щодо нових виборів у Білорусі", - заявила опозиціонерка. Водночас, як вважає Тихановська, у перемовинах щодо майбутнього Білорусі має брати участь і Росія, повідомляє агентство BNS.

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Раніше повідомлялося, що білоруська опозиціонерка має намір приїхати до Берліна на початку наступного тижня. Напередодні Меркель, промовляючи у Бундестазі, знову засудила насильство проти опозиції в Білорусі й закликала Олександра Лукашенка до діалогу з білоруським народом. Канцлерка нагадала, що Німеччина не визнає Олександра Лукашенка президентом Білорусі.

Тихановська формує тіньовий уряд

30 вересня стало відомо, що лідерка білоруської опозиції формує тіньовий уряд Білорусі. Тихановська призначила двох представників: із прав людини та економічних реформ.

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За словами речниці Тихановської Ганни Красуліної, йдеться про формування команди, яка буде діяти узгоджено з Координаційної радою білоруської опозиції.

20 серпня Генпрокуратура Білорусі порушила кримінальну справу у зв'язку зі створенням опозицією Координаційної ради щодо трансферу влади. Справу порушено за статтею кримінального кодексу про захоплення влади.

Як повідомлялося, у Білорусі з 9 серпня тривають масові акції протесту проти офіційних результатів виборів президента, згідно з якими переможцем було оголошено Олександра Лукашенка, який обіймав цю посаду з 1994 року. Опозиція не визнала оголошених владою підсумків виборів, вважає їх сфальсифікованими. Офіційні результати виборів президента Білорусі не були визнані главами держав і урядів країн ЄС. Європарламент визнав Координаційну раду білоруської опозиції представником білоруського народу. 23 вересня державні ЗМІ Білорусі повідомили про проведення церемонії президентської інавгурації Олександра Лукашенка і складення ним присяги.

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Латвія, Литва та Естонія запровадили санкції стосовно представників білоруської влади, відповідальних за фальсифікацію президентських виборів і насильство проти мирних учасників протестів. Євросоюз також розглядає запровадження спільних санкцій, проте ухвалення рішення блокує Кіпр, який вимагає запровадження обмежувальних заходів проти Туреччини

Дивитись відео 01:06 Поділитись Анґела Меркель: Лукашенко відхилив усі спроби телефонної розмови (19.08.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3hCiB Анґела Меркель: Лукашенко відхилив усі спроби телефонної розмови (19.08.2020)

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