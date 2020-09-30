 Тихановська сподівається на посередництво Меркель у переговорах щодо Білорусі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.10.2020

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Новини

Тихановська сподівається на посередництво Меркель у переговорах щодо Білорусі

Білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська планує обговорити з канцлеркою ФРН Анґелою Меркель у Берліні ситуацію в Білорусі та можливість проведення нових виборів у цій країні.

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська сподівається на підтримку канцлерки ФРН Анґели Меркель

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська сподівається на підтримку канцлерки ФРН Анґели Меркель

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська сподівається на підтримку канцлерки ФРН Анґели Меркель (Angela Merkel) у питанні  переговорів щодо нових виборів у Білорусі. Про це Тихановська заявила в четвер, 1 жовтня, в Литві, говорячи про очікування від майбутньої зустрічі з очільницею німецького уряду, повідомляє агентство dpa.

"Ми обговоримо з Анґелою Меркель ситуацію в Білорусі, а також можливість, щоб вона відіграла роль посередника у переговорах щодо нових виборів у Білорусі", - заявила опозиціонерка. Водночас, як вважає Тихановська, у перемовинах щодо майбутнього Білорусі має брати участь і Росія, повідомляє агентство BNS.

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Раніше повідомлялося, що білоруська опозиціонерка має намір приїхати до Берліна на початку наступного тижня. Напередодні Меркель, промовляючи у Бундестазі, знову засудила насильство проти опозиції в Білорусі й закликала Олександра Лукашенка до діалогу з білоруським народом. Канцлерка нагадала, що Німеччина не визнає Олександра Лукашенка президентом Білорусі. 

Тихановська формує тіньовий уряд

30 вересня стало відомо, що лідерка білоруської опозиції формує тіньовий уряд Білорусі. Тихановська призначила двох представників: із прав людини та економічних реформ.

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За словами речниці Тихановської Ганни Красуліної, йдеться про формування команди, яка буде діяти узгоджено з Координаційної радою білоруської опозиції.

20 серпня Генпрокуратура Білорусі порушила кримінальну справу у зв'язку зі створенням опозицією Координаційної ради щодо трансферу влади. Справу порушено за статтею кримінального кодексу про захоплення влади.

Як повідомлялося, у Білорусі з 9 серпня тривають масові акції протесту проти офіційних результатів виборів президента, згідно з якими переможцем було оголошено Олександра Лукашенка, який обіймав цю посаду з 1994 року. Опозиція не визнала оголошених владою підсумків виборів, вважає їх сфальсифікованими. Офіційні результати виборів президента Білорусі не були визнані главами держав і урядів країн ЄС. Європарламент визнав Координаційну раду білоруської опозиції представником білоруського народу. 23 вересня державні ЗМІ Білорусі повідомили про проведення церемонії президентської інавгурації Олександра Лукашенка і складення ним присяги.

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Латвія, Литва та Естонія запровадили санкції стосовно представників білоруської влади, відповідальних за фальсифікацію президентських виборів і насильство проти мирних учасників протестів. Євросоюз також розглядає запровадження спільних санкцій, проте ухвалення рішення  блокує Кіпр, який вимагає запровадження обмежувальних заходів проти Туреччини

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Анґела Меркель: Лукашенко відхилив усі спроби телефонної розмови (19.08.2020)

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  • Марш героїв у Мінську 13 вересня 2020 року

    Протести в Білорусі: сотні затриманих на "Марші героїв" і барикади в Мінську

    "Марш героїв" іде в гості до Лукашенка

    Недільний "Марш героїв" 13 вересня зібрав близько 150 тисяч учасників. Із середмістя Мінська протестувальники планували дійти до передмістя - району "Дрозди", де живе керівництво Білорусі. Силовики не пустили колону - встановили загорожувальний щит на дорозі й почали затримання протестувальників.

  • Учасники Маршу героїв - про зв'язки Путіна і Лукашенка

    Протести в Білорусі: сотні затриманих на "Марші героїв" і барикади в Мінську

    Путін "допомагає" Лукашенку

    На тлі масових протестів Росія відправила до Білорусі 300 бійців Псковскього гвардійського з'єднання ВДВ. Офіційно - на навчання на полігоні в Західній Білорусі. Тим часом Володимир Путін запросив Олександра Лукашенка на переговори до Сочі 14 вересня. За даними Bloomberg, російський президент готуватиме "бацьку" до передачі влади.

  • Білоруські силовики тягнуть до автозаку учасника протестів у Мінську

    Протести в Білорусі: сотні затриманих на "Марші героїв" і барикади в Мінську

    Автозаки, бронетехніка, військові вантажівки

    Зупинити "Марш героїв" силовики намагалися за допомогою техніки: до центру Мінська в неділю стягнули бронетехніку та військові вантажівки. Бійці ОМОНу та невідомі в балаклавах силою затягували людей до автозаків ще до початку акції.

  • Учасник протестів у Мінську з плакатом: Не забудемо, не пробачимо!

    Протести в Білорусі: сотні затриманих на "Марші героїв" і барикади в Мінську

    Закрите метро, відключений інтернет

    Влада наказала операторам мобільного зв'язку відключити мобільний інтернет, також були закриті деякі станції метро та підземні переходи. А силовики заздалегідь перекрили площу Незалежності та околиці, звідки мав вирушити "Марш героїв". Утім, мітингувальників ці заходи не зупинили - вони зібралися в колони й рушили до президенської резиденції.

  • Центр Мінська огородили колючим дротом, щоб завадити Маршу героїв

    Протести в Білорусі: сотні затриманих на "Марші героїв" і барикади в Мінську

    У Мінську зводили барикади

    У Мінську ввечері 13 вересня з'явилися перші барикади: протестувальники зводили їх із водоналивних блоків та інших підручних матеріалів на проїжджій частині. У Слідчому комітеті Білорусі попередили, що за ці дії мітингарям загрожує не лише адміністративна, а й кримінальна відповідальність.

  • Силовики намагаються затримати учасницю Найгучнішого маршу жінок у Мінську, 12 вересня 2020 року

    Протести в Білорусі: сотні затриманих на "Марші героїв" і барикади в Мінську

    Жінки Білорусі - серце протесту

    Субота - "жіночий" день для білоруських протестувальників. 12 вересня тисячі жінок вимагали звільнити одну з лідерів опозиції - Марію Колесникову. Скандували "Поверніть нашу Машу". Влада заявила, що акція - несанкціонована, й невдовзі після початку розпочала затримувати учасниць.

  • Учасниця маршу жінок у Мінську 12 вересня

    Протести в Білорусі: сотні затриманих на "Марші героїв" і барикади в Мінську

    Найгучніший марш жінок

    Ходу 12 вересня називають однією з найемоційніших і найголосніших. Із біло-черво-білими прапорами на плечах, близько десяти тисяч жінок зверталися до чоловіків-силовиків. В анонсі акції вони заявили, що мета акції - "нагадати чоловікам в силових структурах про те, що кров невинних з погон не відмиє жодна домогосподарка".

  • Жінки намагаються врятувати від затримання учасницю протесту 12 вересня 2020 року

    Протести в Білорусі: сотні затриманих на "Марші героїв" і барикади в Мінську

    Гуртом і ОМОН бити можна

    Деякі жінки намагалися блокувати мікроавтобуси із затриманими, зривати балаклави із силовиків і чіплялися руками за руки інших учасниць, щоби таким чином захистити інших протестувальниць від затримань. Під час сутичок із силовиками, до автозаків потрапили й журналісти, зокрема, телеканалу "Белсат".

    Автор: Ганна Бєднова


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