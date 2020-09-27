 Макрон пообіцяв Тихановській допомогти у переговорах з владою Білорусі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.09.2020

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Новини

Макрон пообіцяв Тихановській допомогти у переговорах з владою Білорусі

Президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв білоруській опозиціонерці Світлані Тихановській допомогу в організації переговорів з владою Білорусі.

Президент Франції Еммануель Макрон та лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська

Президент Франції Еммануель Макрон та лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила, що французький президент Еммануель Макрон під час зустрічі з нею у вівторок, 29 вересня, пообіцяв допомогу в організації переговорів з владою Білорусі, повідомляє Reuters.

"Він пообіцяв нам зробити все, щоби допомогти з переговорами під час політичної кризи в нашій країні... І він зробить усе, щоб допомоги звільнити всіх політичних в'язнів", - сказала Тихановська після зустрічі з Макроном у Вільнюсі, де після виїзду з Білорусі проживає опозиціонерка.

"Ми зробимо все, що в наших силах, щоб допомогти в посередництві", - заявив своєю чергою французький президент журналістам. Він також пообіцяв, що робитиме усе для підтримки народу Білорусі. "Ми повинні бути прагматичними і підтримувати білоруський народ", - зауважив Макрон. 

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У Білорусі тривають акції протесту проти підсумків виборів президента, які відбулися 9 серпня. Переможцем оголошено Олександра Лукашенка, який обіймає посаду президента з 1994 року. Опозиція не визнала оголошені владою підсумки виборів, вважаючи їх сфальсифікованими. Нелегітимним президентом Лукашенка вважають і в ЄС.

Нагадаємо, що напередодні Макрон заявив, що факт застосування забороненої хімічної зброї проти російського опозиціонера Олексія Навального не викликає сумнівів, та закликав Росію дати в зв'язку з цим пояснення. "Це спроба вбити, агресія, яка мала місце в Росії стосовно російського опозиціонера з російською (хімічною. - Ред.) речовиною. Тому Росія повинна пояснити цю ситуацію. Міжнародна спільнота повинна попросити цих роз'яснень, і тоді повинні бути ухвалені рішення", - заявив Макрон у Вільнюсі на спільній пресконференції з президентом Литви Гітанасом Науседою.

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