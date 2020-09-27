Макрон пообіцяв Тихановській допомогти у переговорах з владою Білорусі

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила, що французький президент Еммануель Макрон під час зустрічі з нею у вівторок, 29 вересня, пообіцяв допомогу в організації переговорів з владою Білорусі, повідомляє Reuters.

"Він пообіцяв нам зробити все, щоби допомогти з переговорами під час політичної кризи в нашій країні... І він зробить усе, щоб допомоги звільнити всіх політичних в'язнів", - сказала Тихановська після зустрічі з Макроном у Вільнюсі, де після виїзду з Білорусі проживає опозиціонерка.

"Ми зробимо все, що в наших силах, щоб допомогти в посередництві", - заявив своєю чергою французький президент журналістам. Він також пообіцяв, що робитиме усе для підтримки народу Білорусі. "Ми повинні бути прагматичними і підтримувати білоруський народ", - зауважив Макрон.

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У Білорусі тривають акції протесту проти підсумків виборів президента, які відбулися 9 серпня. Переможцем оголошено Олександра Лукашенка, який обіймає посаду президента з 1994 року. Опозиція не визнала оголошені владою підсумки виборів, вважаючи їх сфальсифікованими. Нелегітимним президентом Лукашенка вважають і в ЄС.

Нагадаємо, що напередодні Макрон заявив, що факт застосування забороненої хімічної зброї проти російського опозиціонера Олексія Навального не викликає сумнівів, та закликав Росію дати в зв'язку з цим пояснення. "Це спроба вбити, агресія, яка мала місце в Росії стосовно російського опозиціонера з російською (хімічною. - Ред.) речовиною. Тому Росія повинна пояснити цю ситуацію. Міжнародна спільнота повинна попросити цих роз'яснень, і тоді повинні бути ухвалені рішення", - заявив Макрон у Вільнюсі на спільній пресконференції з президентом Литви Гітанасом Науседою.