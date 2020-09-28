 Світлана Алексієвич вилетіла з Білорусі до Німеччини | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.09.2020

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Новини

Світлана Алексієвич вилетіла з Білорусі до Німеччини

Нобелівська лауреатка та членкиня Координаціної ради білоруської опозиції Світлана Алексієвич вилетіла з Білорусі до Німеччини. В її оточенні заявили, що письменниця планує повернутися.

Світлана Алексієвич

Світлана Алексієвич (фото з архіву)

Лауреатка Нобелівської премії з літератури, членкиня опозиційної Координаційної ради Світлана Алексієвич вилетіла з Білорусі до Німеччини. Як повідомили в оточенні письменниці агентству Reuters, її виїзд не пов'язаний з політикою, Алексієвич перебуває у ФРН у справах і на лікуванні та планує повернутися до Білорусі. Водночас агенство dpa інформує, що письменниця залишила Білорусь з міркувань безпеки.

Нагадаємо, що 9 вересня в мінську квартиру письменниці намагалися увірватися невідомі в масках, після чого вона зробила заяву, що не збирається виїжджати з країни. До її квартири, щоб продемонструвати солідраність, прибули дипломати кількох європейських країн. На той момент письменниця залишалася єдиною членкинею Координаційної ради білоруської опозиції, яка перебувала на волі та в Білорусі.

Нагадаємо, що в Білорусі тривають акції протесту проти підсумків виборів президента, які відбулися 9 серпня. Переможцем оголошено Олександра Лукашенка, який обіймає посаду президента з 1994 року. Опозиція не визнала оголошені владою підсумки виборів, вважаючи їх сфальсифікованими. Нелегітимним президентом Лкашенка вважають і в Євросоюзі

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