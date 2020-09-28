 У Білорусі на акціях протесту 27 вересня затримали понад 350 осіб | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.09.2020

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Новини

У Білорусі на акціях протесту 27 вересня затримали понад 350 осіб

На акціях протесту в Білорусі 27 вересня було затримано понад 350 осіб, повідомили в МВС Білорусі. Тим часом нобелівська лауреатка Світлана Алексієвич виїхала з країни до Німеччини.

Затримання учасника акції протесту в Мінську

Затримання учасника акції протесту в Мінську (27 вересня 2020 року)

На недільних акціях протесту в Білорусі міліція затримала понад 350 осіб за порушення закону про масові заходи, повідомила в понеділок, 28 вересня, офіційна представниця міністерства внутрішніх справ країни Ольга Чемоданова.

"Учора, 27 вересня, в країні зафіксовано 22 протестні акції. Загалом за минулу добу в країні затримано понад 350 осіб до розгляду в суді справ за адміністративними правопорушеннями", - сказала вона. Представниця МВС Білорусі зазначила, що кількість учасників протестних акцій "значно зменшилася порівняно з попередніми вихідними".

При цьому в деяких регіонах, за її словами, міліції довелося застосувати до протестувальників спецзасоби. "У всіх обласних центрах, окрім Мінська, на протест вийшли від п'яти до 220 осіб. У Могильові та Гомелі для стримування натиску мітингувальників і запобігання нападу на міліціонерів довелося застосувати спецзасоби, а найактивніших учасників було затримано", - сказала представниця білоруського МВС.

У Білорусі тривають акції протесту проти підсумків виборів президента, які відбулися 9 серпня. Переможцем оголошено Олександра Лукашенка, який обіймає посаду президента з 1994 року. Опозиція не визнала оголошені владою підсумки виборів, вважаючи їх сфальсифікованими.

У неділю на вулиці Мінська, за оцінками ЗМІ, вийшли до 100 тисяч людей. Цей день опозиція назвала "народною інавгурацією" Світлани Тихановської - головної суперниці Олександра Лукашенка на виборах. 

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