Країни Балтії розширили санкції стосовно влади Білорусі

Латвія, Литва та Естонія розширили санкції стосовно представників білоруської влади, відповідальних за фальсифікацію президентських виборів і насильство проти мирних учасників протестів.

Литва та Естонія внесли до "чорного списку" 98 білоруських посадовців, а Латвія - 101-го. До санкційного списку включені судді та співробітники силових структур, повідомили у п'ятницю. 25 вересня, агентству BNS у МЗС Литви,.

Глава відомства Лінас Лінкявічюс заявив, що новий раунд санкцій пов'язаний із інавгурацією Олександра Лукашенка, яка відбулася цього тижня. "Це - найменше, що ми можемо зробити, реагуючи на тих, хто бив людей і, можливо, скоював злочини", - додав міністр, цитує агентство новин "Інтерфакс".

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Лінкявічюс також висловив жаль щодо зволікання Євросоюзу із запровадженням спільних санкцій. "Ми продовжуємо роботу над тим, щоб було і європейське рішення", - зазначив міністр. За його словами, ЄС має і далі домагатися спільних санкцій і консультуватися з питань допомоги жертвам репресій.

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевічс, "у санкційному списку Латвії 101 представник білоруського керівництва, їм безстроково заборонено в'їзд до Латвії". МЗС Латвії наголошує, що "білоруська влада не змінила свого ставлення до мирних протестів: триває дискредитація демонстрацій, застосування непропорційної сили, блокування сайтів незалежних ЗМІ, порушують кримінальні справи та конфіскують носії інформації".

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Тим часом у естонському дипвідомстві зазначили, що включені до санкційного списку особи "відіграють провідні ролі у фальсифікації підсумків виборів у Білорусі та застосуванні насильства до мирних маніфестантів". "Їм встановлено заборону на в'їзд до Естонії з 25 вересня 2020 року до 30 серпня 2025 року", - повідомили в МЗС країни.

Глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу закликав владу Білорусі "негайно припинити насильство" над народом своєї країни і зажадав "без жодних умов звільнити всіх затриманих політичних в'язнів".

Нагадаємо, наприкінці серпня Латвія, Литва та Естонія запровадили санкції стосовно Лукашенка та ще кількох десятків посадовців. Євросоюз також розглядає запровадження спільних санкцій, проте рішення наразі не ухвалене через спротив Кіпру, який вимагає за своє схвалення запровадження обмежувальних заходів проти Туреччини. США та Великобританія також заявили про підготовку санкцій стосовно білоруських посадовців.

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