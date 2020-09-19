Країни Балтії розширять санкції щодо білоруських посадовців

Латвія, Литва і Естонія розширять санкції щодо посадовців Білорусі, відповідальних за фальсифікацію виборів і насильство проти мирних протестувальників, повідомила в четвер, 24 вересня, адміністрація литовського президента Гітанаса Науседи.

"Чорний список" буде доповнено більш ніж ста особами, включаючи суддів, співробітників президентської адміністрації та силових структур.

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"Президент уповноважив оголосити додатковий список громадян Білорусі, яким заборонений в'їзд на територію Литви. Це планується зробити завтра, одночасно це мають намір зробити і Латвія з Естонією", - повідомив агентству BNS представник президента Литви зі зв'язків з громадськістю Антанас Бубняліс.

У запланованому до публікації 25 вересня списку - 103 представники силових структур, ОМОНу, Вищого і Конституційного суду, співробітники адміністрації президента.

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Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевічс також підтвердив, що домовленість про оприлюднення списку досягнута з колегами з Литви та Естонії. Виступаючи на латвійському радіо, він заявив, що "країни Балтії розширять санкції, і список не буде останнім". "Країни Балтії не будуть чекати, поки про свій санкційний список домовиться ЄС", - підкреслив міністр, цитує агентство новин "Інтерфакс".

Тим часом Сейм Литви 24 вересня ухвалив резолюцію з прізвищами 80 претендентів на потрапляння до "чорного списку".

Додаткові санкції вводяться після проведеної напередодні інавгурації правителя Білорусі Олександра Лукашенка. Литва та інші держави Заходу не визнають ані результати президентських виборів, що відбулися в серпні, ані Лукашенка в якості легітимного президента Білорусі.

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Наприкінці серпня країни Балтії запровадили санкції щодо Лукашенка і ще 29 посадових осіб. Їм заборонений в'їзд до Литви, Латвії та Естонії.

Євросоюз також розглядає питання про введення санкцій, однак рішення поки не ухвалене через блокування з боку Кіпру. Рада ЄС має намір розглянути це питання на саміті в Брюсселі, який запланований на 1-2 жовтня.

Про підготовку санкцій проти осіб, причетних до порушення прав людини в Білорусі, повідомила також Великобританія. За словами глави британського МЗС Домініка Рааба, формування списку санкцій проходить "в терміновому порядку".

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