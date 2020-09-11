ЄС засудив ескалацію насильства в Білорусі і нагадав про санкції
Брюссель нагадав Мінську про санкції за придушення мирних протестів і фальсифікацію підсумків виборів, а також закликав звільнити політв'язнів і прислухатися до вимог провести нові, демократичні вибори.
Затримання протестувальника в Мінську
Євросоюз засуджує нехтування верховенством права у Білорусі, що проявляється дедалі частіше. Особливе невдоволення Брюсселя викликає ескалація насильства і вигнання з країничленів Координаційної ради опозиції, йдеться в заяві, оприлюдненій Радою Європейського Союзу в п'ятницю, 11 вересня. Така практика порушує білоруське законодавство і міжнародні зобов'язання Мінська, наголосили в Брюсселі.
Всі члени президії Координаційної ради, за винятком лауреатки Нобелівської премії з літератури Світлани Алексієвич, до цього часу перебувають під вартою або були змушені покинути країну, наголошується в документі. Євросоюз закликає владу Білорусі негайно звільнити всіх осіб, які незаконно утримуються під вартою, включно з політичними в'язнями. Громадянське суспільство республіки "має бути захищене від залякувань, вигнання, свавільних арештів і насильства", підкреслюється в заяві.
Учасник протесту в Мінську
Брюссель знову особливо наголосив на необхідності інклюзивного діалогу офіційного Мінська з білоруським народом, що веде до мирного вирішення кризи. Владі слід позитивно відреагувати на вимогу білорусами нових демократичних виборів, вважають у Брюсселі. "Вражаюча прихильність білорусів демократичному майбутньому" і наполегливі заклики поважати їх фундаментальні права заслуговують іншої відповіді, ніж жорстокість, наголошується в документі. Євросоюз повторив намір запровадити санкції щодо осіб, відповідальних за репресії на адресу мирних протестувальників, а також за фальсифікацію результатів голосування.
Протести після виборів президента Білорусі
У Білорусі другий місяць не вщухають масові протести після президентських виборів 9 серпня, переможцем яких, за версією ЦВК, знову став Олександр Лукашенко. Згідно з офіційними даними, він отримав понад 80 відсотків голосів, а його головна суперниця Світлана Тихановська - близько 10 відсотків.
Виступи громадян, які відстоювали свої голоси і переконані у фальсифікації підсумків голосування, придушувалися ОМОНом і спецназом. Силовики під час розгону демонстрацій проявляли безпрецедентну жорстокість.
Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом
За два тижні після виборів протестувальників побільшало
23 серпня на вулиці Мінська вийшли протестувальники проти результатів президентських виборів. Мабуть, у Білорусі знову було побито рекорд кількості учасників акцій протесту.
Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом
Спецтехніка напоготові
З ранку до центру міста, де мав стартувати оголошений напередодні "Марш нової Білорусі", почали підвозити військових і спецтехніку.
Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом
Оточення
До середини дня центр Мінська був уже перекритий.
Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом
Для придушення протестів готували війська
Міноборони Білорусі заявило, що бере під охорону і захист меморіали і пам'ятники, створені після війни, і пригрозило використовувати армію для придушення протестів.
Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом
Жінка - драйвер протесту
На площі Незалежності в Мінську вишикувалися в ланцюг жінки, тримаючи в руках квіти, біло-червоно-білі прапори і плакати.
Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом
Хвилина мовчання у пам'ять про загиблих
Вшановуючи хвилиною мовчання пам'ять загиблих під час протестів, учасники протесту рушили через весь Мінськ до стели "Мінськ - місто-герой" на проспекті Переможців.
Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом
До стели не наближатися!
Наблизитися до стели демонстранти не могли - навколо неї було виставлено огорожу, колючий дріт і оточення з військових.
Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом
Спроба переконати силу словом
Деякі протестувальники намагалися вступити в діалог зі силовиками, стверджуючи, що джерелом влади є народ.
Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом
Не допускати провокацій
Однак члени Координаційної ради для трансферу владу попросили демонстрантів відійти від силовиків на достатню відстань, щоб не допустити провокацій і застосування сили - і люди їх послухали.
Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом
Опозиція хоче повернути стару конституцію
Координаційна рада опозиції зажадала повернути конституцію 1994 року, що обмежує президентські терміни. Запропоновано провести з цього питання республіканський референдум. Також рада вимагає відставки всього керівництва МВС Білорусі і збирається ініціювати процедуру відкликання всіх депутатів місцевих рад.
Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом
Наймасовіша акція протесту
За різними оцінками, на вулиці Мінська вийшли від 150 000 до 250 000 осіб. Державний телеканал "Білорусь 1" повідомив лише про 20 тисяч учасників.
Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом
"Лукашембо" у бронежилеті і з автоматом
Олександр Лукашенко прилетів гелікоптером до президентської резиденції, Палацу незалежності. На ньому бронежилет, у руках - автомат. Користувачі соцмереж прозвали його "Лукашембо".
Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом
"Саня, тебе звільнено!"
Перед резиденцією Лукашенка колону протестувальників зустрів кордон силовиків з водометами та іншою спецтехнікою для придушення протестів. Зупинившись неподалік, люди скандували "Іди!" і "Саня, тебе звільнено!". Жодних агресивних дій ні протестувальники, ні силовики не вчиняли.
Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом
"Шлях свободи"
Того ж дня на підтримку білорусів 50 тисяч жителів Литви вишикувалися в ланцюг від Вільнюса до кордону з Білоруссю. Свою акцію вони назвали "Шлях свободи".
Автор: Євген Жуков
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