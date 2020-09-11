ЄС засудив ескалацію насильства в Білорусі і нагадав про санкції

Євросоюз засуджує нехтування верховенством права у Білорусі, що проявляється дедалі частіше. Особливе невдоволення Брюсселя викликає ескалація насильства і вигнання з країничленів Координаційної ради опозиції, йдеться в заяві, оприлюдненій Радою Європейського Союзу в п'ятницю, 11 вересня. Така практика порушує білоруське законодавство і міжнародні зобов'язання Мінська, наголосили в Брюсселі.

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Всі члени президії Координаційної ради, за винятком лауреатки Нобелівської премії з літератури Світлани Алексієвич, до цього часу перебувають під вартою або були змушені покинути країну, наголошується в документі. Євросоюз закликає владу Білорусі негайно звільнити всіх осіб, які незаконно утримуються під вартою, включно з політичними в'язнями. Громадянське суспільство республіки "має бути захищене від залякувань, вигнання, свавільних арештів і насильства", підкреслюється в заяві.

Учасник протесту в Мінську

Брюссель знову особливо наголосив на необхідності інклюзивного діалогу офіційного Мінська з білоруським народом, що веде до мирного вирішення кризи. Владі слід позитивно відреагувати на вимогу білорусами нових демократичних виборів, вважають у Брюсселі. "Вражаюча прихильність білорусів демократичному майбутньому" і наполегливі заклики поважати їх фундаментальні права заслуговують іншої відповіді, ніж жорстокість, наголошується в документі. Євросоюз повторив намір запровадити санкції щодо осіб, відповідальних за репресії на адресу мирних протестувальників, а також за фальсифікацію результатів голосування.

Протести після виборів президента Білорусі

У Білорусі другий місяць не вщухають масові протести після президентських виборів 9 серпня, переможцем яких, за версією ЦВК, знову став Олександр Лукашенко. Згідно з офіційними даними, він отримав понад 80 відсотків голосів, а його головна суперниця Світлана Тихановська - близько 10 відсотків.

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Виступи громадян, які відстоювали свої голоси і переконані у фальсифікації підсумків голосування, придушувалися ОМОНом і спецназом. Силовики під час розгону демонстрацій проявляли безпрецедентну жорстокість.

Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом За два тижні після виборів протестувальників побільшало 23 серпня на вулиці Мінська вийшли протестувальники проти результатів президентських виборів. Мабуть, у Білорусі знову було побито рекорд кількості учасників акцій протесту.

Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом Спецтехніка напоготові З ранку до центру міста, де мав стартувати оголошений напередодні "Марш нової Білорусі", почали підвозити військових і спецтехніку.

Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом Оточення До середини дня центр Мінська був уже перекритий.

Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом Для придушення протестів готували війська Міноборони Білорусі заявило, що бере під охорону і захист меморіали і пам'ятники, створені після війни, і пригрозило використовувати армію для придушення протестів.

Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом Жінка - драйвер протесту На площі Незалежності в Мінську вишикувалися в ланцюг жінки, тримаючи в руках квіти, біло-червоно-білі прапори і плакати.

Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом Хвилина мовчання у пам'ять про загиблих Вшановуючи хвилиною мовчання пам'ять загиблих під час протестів, учасники протесту рушили через весь Мінськ до стели "Мінськ - місто-герой" на проспекті Переможців.

Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом До стели не наближатися! Наблизитися до стели демонстранти не могли - навколо неї було виставлено огорожу, колючий дріт і оточення з військових.

Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом Спроба переконати силу словом Деякі протестувальники намагалися вступити в діалог зі силовиками, стверджуючи, що джерелом влади є народ.

Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом Не допускати провокацій Однак члени Координаційної ради для трансферу владу попросили демонстрантів відійти від силовиків на достатню відстань, щоб не допустити провокацій і застосування сили - і люди їх послухали.

Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом Опозиція хоче повернути стару конституцію Координаційна рада опозиції зажадала повернути конституцію 1994 року, що обмежує президентські терміни. Запропоновано провести з цього питання республіканський референдум. Також рада вимагає відставки всього керівництва МВС Білорусі і збирається ініціювати процедуру відкликання всіх депутатів місцевих рад.

Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом Наймасовіша акція протесту За різними оцінками, на вулиці Мінська вийшли від 150 000 до 250 000 осіб. Державний телеканал "Білорусь 1" повідомив лише про 20 тисяч учасників.

Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом "Лукашембо" у бронежилеті і з автоматом Олександр Лукашенко прилетів гелікоптером до президентської резиденції, Палацу незалежності. На ньому бронежилет, у руках - автомат. Користувачі соцмереж прозвали його "Лукашембо".

Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом "Саня, тебе звільнено!" Перед резиденцією Лукашенка колону протестувальників зустрів кордон силовиків з водометами та іншою спецтехнікою для придушення протестів. Зупинившись неподалік, люди скандували "Іди!" і "Саня, тебе звільнено!". Жодних агресивних дій ні протестувальники, ні силовики не вчиняли.

Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом "Шлях свободи" Того ж дня на підтримку білорусів 50 тисяч жителів Литви вишикувалися в ланцюг від Вільнюса до кордону з Білоруссю. Свою акцію вони назвали "Шлях свободи". Автор: Євген Жуков

