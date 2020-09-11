 ЄС засудив ескалацію насильства в Білорусі і нагадав про санкції | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.09.2020

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Новини

ЄС засудив ескалацію насильства в Білорусі і нагадав про санкції

Брюссель нагадав Мінську про санкції за придушення мирних протестів і фальсифікацію підсумків виборів, а також закликав звільнити політв'язнів і прислухатися до вимог провести нові, демократичні вибори.

Затримання протестувальника в Мінську

Затримання протестувальника в Мінську

Євросоюз засуджує нехтування верховенством права у Білорусі, що проявляється дедалі частіше. Особливе невдоволення Брюсселя викликає ескалація насильства і вигнання з країничленів Координаційної ради опозиції, йдеться в заяві, оприлюдненій Радою Європейського Союзу в п'ятницю, 11 вересня. Така практика порушує білоруське законодавство і міжнародні зобов'язання Мінська, наголосили в Брюсселі.

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Всі члени президії Координаційної ради, за винятком лауреатки Нобелівської премії з літератури Світлани Алексієвич, до цього часу перебувають під вартою або були змушені покинути країну, наголошується в документі. Євросоюз закликає владу Білорусі негайно звільнити всіх осіб, які незаконно утримуються під вартою, включно з політичними в'язнями. Громадянське суспільство республіки "має бути захищене від залякувань, вигнання, свавільних арештів і насильства", підкреслюється в заяві.

Учасник протесту в Мінську

Учасник протесту в Мінську

Брюссель знову особливо наголосив на необхідності інклюзивного діалогу офіційного Мінська з білоруським народом, що веде до мирного вирішення кризи. Владі слід позитивно відреагувати на вимогу білорусами нових демократичних виборів, вважають у Брюсселі. "Вражаюча прихильність білорусів демократичному майбутньому" і наполегливі заклики поважати їх фундаментальні права заслуговують іншої відповіді, ніж жорстокість, наголошується в документі. Євросоюз повторив намір запровадити санкції щодо осіб, відповідальних за репресії на адресу мирних протестувальників, а також за фальсифікацію результатів голосування.

Протести після виборів президента Білорусі

У Білорусі другий місяць не вщухають масові протести після президентських виборів 9 серпня, переможцем яких, за версією ЦВК, знову став Олександр Лукашенко. Згідно з офіційними даними, він отримав понад 80 відсотків голосів, а його головна суперниця Світлана Тихановська - близько 10 відсотків.

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Виступи громадян, які відстоювали свої голоси і переконані у фальсифікації підсумків голосування, придушувалися ОМОНом і спецназом. Силовики під час розгону демонстрацій проявляли безпрецедентну жорстокість.

  • За два тижні після виборів протестувальників побільшало

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    За два тижні після виборів протестувальників побільшало

    23 серпня на вулиці Мінська вийшли протестувальники проти результатів президентських виборів. Мабуть, у Білорусі знову було побито рекорд кількості учасників акцій протесту.

  • Спецтехніка напоготові

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    Спецтехніка напоготові

    З ранку до центру міста, де мав стартувати оголошений напередодні "Марш нової Білорусі", почали підвозити військових і спецтехніку.

  • Оточення

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    Оточення

    До середини дня центр Мінська був уже перекритий.

  • Для придушення протестів готували війська

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    Для придушення протестів готували війська

    Міноборони Білорусі заявило, що бере під охорону і захист меморіали і пам'ятники, створені після війни, і пригрозило використовувати армію для придушення протестів.

  • Жінка - драйвер протесту

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    Жінка - драйвер протесту

    На площі Незалежності в Мінську вишикувалися в ланцюг жінки, тримаючи в руках квіти, біло-червоно-білі прапори і плакати.

  • Хвилина мовчання у пам'ять про загиблих

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    Хвилина мовчання у пам'ять про загиблих

    Вшановуючи хвилиною мовчання пам'ять загиблих під час протестів, учасники протесту рушили через весь Мінськ до стели "Мінськ - місто-герой" на проспекті Переможців.

  • До стели не наближатися!

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    До стели не наближатися!

    Наблизитися до стели демонстранти не могли - навколо неї було виставлено огорожу, колючий дріт і оточення з військових.

  • Спроба переконати силу словом

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    Спроба переконати силу словом

    Деякі протестувальники намагалися вступити в діалог зі силовиками, стверджуючи, що джерелом влади є народ.

  • Не допускати провокацій

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    Не допускати провокацій

    Однак члени Координаційної ради для трансферу владу попросили демонстрантів відійти від силовиків на достатню відстань, щоб не допустити провокацій і застосування сили - і люди їх послухали.

  • Опозиція хоче повернути стару конституцію

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    Опозиція хоче повернути стару конституцію

    Координаційна рада опозиції зажадала повернути конституцію 1994 року, що обмежує президентські терміни. Запропоновано провести з цього питання республіканський референдум. Також рада вимагає відставки всього керівництва МВС Білорусі і збирається ініціювати процедуру відкликання всіх депутатів місцевих рад.

  • Наймасовіша акція протесту

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    Наймасовіша акція протесту

    За різними оцінками, на вулиці Мінська вийшли від 150 000 до 250 000 осіб. Державний телеканал "Білорусь 1" повідомив лише про 20 тисяч учасників.

  • Лукашембо у бронежилеті і з автоматом

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    "Лукашембо" у бронежилеті і з автоматом

    Олександр Лукашенко прилетів гелікоптером до президентської резиденції, Палацу незалежності. На ньому бронежилет, у руках - автомат. Користувачі соцмереж прозвали його "Лукашембо".

  • Саня, тебе звільнено!

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    "Саня, тебе звільнено!"

    Перед резиденцією Лукашенка колону протестувальників зустрів кордон силовиків з водометами та іншою спецтехнікою для придушення протестів. Зупинившись неподалік, люди скандували "Іди!" і "Саня, тебе звільнено!". Жодних агресивних дій ні протестувальники, ні силовики не вчиняли.

  • Шлях свободи

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    "Шлях свободи"

    Того ж дня на підтримку білорусів 50 тисяч жителів Литви вишикувалися в ланцюг від Вільнюса до кордону з Білоруссю. Свою акцію вони назвали "Шлях свободи".

    Автор: Євген Жуков


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