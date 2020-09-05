 Світлана Алексієвич не має наміру виїжджати з Білорусі, до неї приїхали дипломати | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.09.2020

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Світлана Алексієвич не має наміру виїжджати з Білорусі, до неї приїхали дипломати

Нобелівська лауреатка Світлана Алексієвич - єдина членкиня президії Координаційної ради білоруської опозиції, яка залишається на волі й хоче бути в Білорусі. До неї прибули іноземні дипломати.

Світлана Алексієвич

Світлана Алексієвич (архівне фото)

Нобелівська лауреатка в галузі літератури і членкиня президії Координаційної ради (КР) білоруської опозиції Світлана Алексієвич повідомила, що не збирається виїжджати з Білорусі на тлі затримань і примусового вивезення з країни інших членів президії КР. "Я не хочу залишати країну", - заявила вона в середу, 9 вересня, журналістам, після того як раніше в її квартиру намагалися увірватися люди в масках.

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Водночас Алексієвич розкритикувала практику білоруських силовиків "відправляти людей кудись" за межі країни і зазначила, що членкині президії КР Марії Колесниковій вдалося покласти край таким діям. Письменниця також повідомила, що того ж дня вранці їй хтось "без угаву дзвонив у двері", причому це були "професійні дзвінки". Крім того, вона повідомила про стеження за нею протягом місяця після президентських виборів.

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Світлана Алексієвич наголосила, що Координаційна рада продовжить роботу, незважаючи на дії влади щодо її членів і членкинь. "Координаційна рада буде жити, ми її зробили розширеною", - зазначила вона і вказала, що працювати в КР виявили бажання чотири тисячі осіб.

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Протестує не Координаційна рада, а народ

Вранці того ж дня, коли невідомі намагалися потрапити в квартиру Алексієвич, вона опублікувала заяву на сайті Білоруського ПЕН-центру, який вона очолює. У ній письменниця підкреслила, що акції протесту в Білорусі проводять не члени КР, а громадянське суспільство.

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"Спочатку у нас викрали країну, викрадають кращих з нас. Але замість вирваних з наших лав прийдуть сотні інших. Повстав не Координаційний комітет. Повстала країна. Я хочу повторити те, що кажу завжди. Ми не готували переворот. Ми прагнули не допустити розколу в нашій країні. Ми хотіли, щоб в суспільстві почався діалог. Лукашенко каже, що не говоритиме з вулицею, а вулиця - це сотні тисяч людей, які щонеділі і щодня виходять на вулицю. Це не вулиця. Це народ ", - заявила Алексієвич.

До Алексієвич прибули іноземні дипломати

Дещо згодом стало відомо про прибуття до Алексієвич кількох іноземних дипломатів. Як розповіла шведському телеканалу SVT очільниця посольства Швеції в Білорусі Крістіна Йоханнессон, Алексієвич "дала зрозуміти, що хвилюється". Нині у квартирі письменниці перебувають другий керівник посольства Швеції та "деякі інші посли", додала шведська дипломатка.

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Так само посол Литви в Мінську Андрюс Пулокас повідомив агентству BNS, що він теж приїхав до Алексієвич разом з дипломатами Чехії, Словаччини, Швеції, Австрії, Румунії та інших країн. "Ми разом. Ми отримали сигнали, що в її квартиру дзвонять невідомі люди, ймовірно, представники безпеки або міліції. Ми вирішили, що може бути загроза затримання, адже Алексієвич - остання членкиня Координаційної ради, котра не затримана або не виїхала з Білорусі", - сказав Пулокас, цитує інформагенція "Інтерфакс".

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Світлана Алексієвич - єдина з членів КР, хто залишається на волі та в Білорусі. Досі вона за станом здоров'я не відвідувала засідань ради. 9 вересня був затриманий член КС Максим Знак, того ж дня стало відомо про арешт Марії Колесникової, яка зникла 7 вересня, і яку влада намагалася силоміць вивезти з країни.

Протести в Білорусі не припиняються вже рівно місяць після президентських виборів 9 серпня, на яких, за даними ЦВК країни, 80,1 відсотка голосів отримав чинний президент Олександр Лукашенко.

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