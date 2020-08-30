 У Білорусі затримали ще двох лідерів протестів проти Лукашенка | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.08.2020

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Новини

У Білорусі затримали ще двох лідерів протестів проти Лукашенка

У Білорусі затримали співголову страйкому "Білоруськалію" Анатолія Бокуна та членкиню Координаційної ради опозиції Лілію Власову.

Затримання учасника акції протесту в Мінську, 30 серпня

Затримання учасника акції протесту в Мінську, 30 серпня

У Білорусі в понеділок, 31 серпня, було затримано двох лідерів протестів проти фальсифікацій на президентських виборах та насильства влади проти демонстрантів. Йдеться про співголову страйкового комітету "Білоруськалію" Анатолія Бокуна та членкиню президії Координаційної ради білоруської опозиції Лілію Власову, повідомляє інформаційне агентство "Інтерфакс-Захід".

Спочатку про затримання Бокуна органами державної безпеки повідомили у страйкомі "Білоруськалію". У пресслужбі УВС Мінського облвиконкому своєю чергою заявили, що Бокуна затримали за "порушення порядку проведення масових заходів". Згодом стало відомо, що його засуджено на 15 діб адміністративного арешту.

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17 серпня усі шахти "Білоруськалію" зупинили свою роботу, а їхні працівники оголосили страйк. Після цього підприємство перебувало у стані часткового страйку, а 21 серпня президент Білорусі заявив про можливість замінити працівників, що страйкують, шахтарями з інших країн, зокрема й з України.

Лілія Власова, міжнародна медіаторка, юристка і членкиня Координаційної ради білоруської опозиції

Лілія Власова, міжнародна медіаторка, юристка і членкиня Координаційної ради білоруської опозиції

Удар по Координаційній раді опозиції

Про затримання Власової, яка є міжнародною медіаторкою і юристкою, у своєму Telegram-каналі повідомив інший член президії Координаційної ради, колишній дипломат Павло Латушко. Він додав, що це відбулося напередодні засідання розширеної Координаційної ради. Пізніше у раді підтвердили затримання опозиціонерки, уточнивши, що її викликали на 15:00 до Центрального РУВС Мінська через її участь "в несанкціонованому мітингу".

У Координаційній раді опозиції вже назвали затримання Власової "політичним тиском". У заяві ради зазначили, що цей крок влади свідчить про її неготовність до діалогу.

Раніше у Мінську затримали двох інших членів президії ради, довірену особу колишньої кандидатки в президенти Світлани Тихановської Ольгу Ковалькову та представника страйкому МТЗ Сергія Дилевського. 25 серпня їх засудили до 10 діб адміністративного арешту.

Координаційну раду опозиції Білорусі створили прибічники опозиційної кандидатки у президенти світлани Тихановської. Метою ради, до якої входить близько 50 людей, є транзит президентської влади в країні шляхом проведення нових виборів. Генпрокурор Білорусі Олександр Конюк заявив, що діяльність ради є антиконституційною.

До президії Координаційної ради, окрім Власової, Латушка, Ковалькової і Дилевського, увійшли нобелівська лауреатка з літератури Світлана Алексієвич, юрист Максим Знак і Марія Колеснікова, координаторка штабу опозиційного політика Віктора Бабарика. Таким чином, троє з семи членів президії вже були затримані, а двоє з них - заарештовані.

У протестах минулої неділі в Білорусі взали участь десятки тисяч людей

У протестах минулої неділі в Білорусі взали участь десятки тисяч людей

Затримання учасників протестів у Білорусі тривають

МВС Білорусі 31 серпня повідомило, що під час "несанкціонованих акцій" напередодні в країні було затримано 173 особи, їм  загрожує адміністративне покарання.

30 серпня в Мінську та у регіонах Білорусі відбулися чергові акції протесту. Лише у столиці кількість учасників демонстрації оцінюють у понад 100 тисяч осіб.

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