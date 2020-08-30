На акції протесту в Мінську почалися затримання

У Мінську в неділю, 30 серпня, проходить масова акція протесту опозиції. Як повідомляє місцеве видання tut.by, десятки тиясч учасників "Маршу миру та незалежності" прямують до палацу Незалежності. Саму площу, однак, контролюють співробітники силових структуру, її обнесено огорожею, поруч видно спецтехніку, зокрема водомети.

Тим часом, за даними порталу naviny.by, біля готелю "Мінськ" уже почалися затримання учасників акції. До людей під'їхали шість автозаків, затримують чоловіків. Люди перегородили дорогу одному автозаку, решта автомобілів розвернулися в бік Головпоштамту. Протестувальники кричать "Ганьба!" та "Лукашенка в автозак".

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Співробітники ОМОН та загороджувальні машини "Рубіж" у Мінську

Також повідомляється, що з боку будівлі Комітету державної безпеки в бік протестувальників рухається спецтехніка - загороджувальні машини "Рубіж" та водомети. Співробітники силових структур йдуть на демонстрантів, стукаючи в щити. Люди скандують "Дай дорогу".

Нагадаємо, що в Білорусі з 9 серпня тривають масові акції протесту проти підсумків виборів президента, на яких переможцем оголошений чинний глава держави Олександр Лукашенко, котрий обіймає цю посаду з 1994 року. Згідно з офіційними результатами, за Лукашенка проголосували 80,1 відсотка виборців, за Світлану Тихановську - 10,12 відсотка. Протести в перші дні жорстоко придушувалися білоруськими правоохоронцями, проте згодом силові структури перестали придушувати опозиційні акції.