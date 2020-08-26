У Мінську тисячі жінок взяли участь у марші протесту

У столиці Білорусі в суботу, 29 серпня, відбувається жіноча акція протесту, в якій, за різними оцінками, взяли участь до 10 тисяч осіб.

Як повідомляє місцеве інформагентство БелаПАН, захід був анонсований у соцмережах як "Грандпарад жіночих миротворчих сил", який проводиться для того,"щоб нагадати чоловікам у силових структурах про те, що кров невинних з погонів не відмиє жодна домогосподарка".

Жінки на марші протесту у Мінську 29 серпня

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Учасниці акції протесту деякий час збиралися в районі площі Перемоги, після чого рушили в бік Академії наук. Вони скандували "Йди!", "Незалежнасць!" (незалежність), "Нас багато - Ти один!", ""Живе Білорусь!" і " Трибунал!". Згодом, як повідомило видання tut.by, до жіночого маршу приєдналася соратниця екскандидатки в президенти Білорусі Світлани Тихановської, членкиня президії Координаційної ради Марія Колеснікова.

Учасниці маршу протесту в Мінську 29 серпня

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На проїжджій частині учасників маршу супроводжували автозаки. Як зазначає кореспондент DW, позаду учасників йшли співробітники ОМОНу, так звані "люди в чорному", які буквально наступали на п'яти останнім демонстрантам.

Оскільки силовики постійно намагалися або розсікти колону або ж ловити окремих протестувальниць, то хода часто змінювала напрям руху. Ближче до вечора колона рушила у зворотний бік від центра Мінська - до площі Бангалор, де влада зазвичай дозволяє опозиційні мітинги в парку Дружби народів, повідомляє кореспондент DW. Після 19 години за київським часом протестувальниці почали розходитися, повідомляє tut.by.

Учасниця жіночого маршу протесту в Мінську 29 серпня

За час протестної акції в Мінську затримали кількох журналістів. Крім кореспондента DW Павлюка Биковського, якого відпустили незабаром після затримання, повідомлялося про затримання журналістів "Радіо Свобода" Олеся Пілецького та Андрія Рябчика. Ненадовго затримували також фотографа "Комсомольської правди" Святослава Зоркого: "До РУВС не доїхали. Як фотокореспондента акредитованого ЗМІ відпустили. Рекомендували більше не знімати", - написав він у соцмережах.

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