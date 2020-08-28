Влада Білорусі позбавляє акредитації журналістів, які працюють на західні ЗМІ

Журналісти німецького суспільно-правового телеканалу ARD Ілля Кузнєцов, Сергій Сергєєв і Михайло Фомін позбавлені акредитації МЗС Білорусі. Про це в суботу, 29 серпня, повідомили в Telegram-каналі представники Білоруської асоціації журналістів (БАЖ). Цю інформацію також підтвердив DW Ілля Кузнєцов.

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Акредитацію відкликали за рішенням міжвідомчої комісії з безпеки в інформаційній сфері, що діє при Раді безпеки Білорусі. Підстави для цього не називаються. При цьому, громадян РФ Сергєєва і Фоміна висилають з країни. Щодо Кузнєцова складено протокол - нібито за участь у масовій акції. Дата розгляду його справи поки невідома.

Журналістів іноземних ЗМІ позбавляють акредитації

Про позбавлення акредитації також повідомили журналісткам британської телерадіомовної корпорації BBC Тетяні Мельничук та Тетяні Януцевіч. Про це написав у соцмережі Facebook заступник голови Білоруської асоціації журналістів Борис Горецький.

За його словами, з журналістками зв'язалися телефоном. "Повідомили, що рішенням міжвідомчої комісії з протидії екстремізму їхні акредитації в МЗС анулюються з сьогоднішнього дня", - написав він. У співробітниць BBC був дозвіл на роботу на один рік.

Аналогічне позбавлення акредитації торкнулося і співробітників медіакорпорації "Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода" (РСЕ/РС), повідомили в її Telegram-каналі. Йдеться про журналістів білоруської служби Олега Грузділовіча, Алеся Дащінського, Володимира Грідіна і Олександру Динько.

За інформацією порталів Tut.by і "Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода", в списку тих, у кого анульовані акредитації, ще є Василь Федосенко і Володимир Костін (Reuters), Сергій Гапон і Олександр Грабенкін (AFP), а також Геннадій Шарипкін (RFi).

Нагадаємо, 27 серпня в Мінську затримали кореспондентку Deutsche Welle під час того, як вона вела репортаж з місця подій. Разом з іншими журналістами її забрали в Жовтневе РУВС Мінська, звідки вона вийшла лише через шість годин. Конфіскований у Богуславської телефон повернули тільки 28 серпня.

Проти Богуславської розпочатий адміністративний процес за статтею КоАП 22.9 за ймовірну роботу без акредитації, хоча журналістка неодноразово показувала усі необхідні документи. Утім, коли їй повернули телефон 28 жовтня, Богуславській повідомили, що адміністративний процес щодо неї припинено і не висунуто ніяких звинувачень.

Головна редакторка Deutsche Welle Мануела Каспер-Клерідж (Manuela Kasper-Claridge) висловила глибоке обурення затриманням кореспондентки та закликала не перешкоджати роботі журналістів у Білорусі.

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