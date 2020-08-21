Труднощі перекладу: чому в Німеччині "перейменували" Білорусь

"Weißrussland" - так називається стаття про Білорусь у німецькій "Вікіпедії". І жителям Німеччини знайома саме така назва держави зі столицею в Мінську, яка складається із двох слів: "weiß" (нім. "білий") і "Russland" (нім. "Росія"). "Вайсруссланд" звучить для німецького вуха звично, як і, скажімо, "Amerika". Тому помітивши, що у німецьких ЗМІ після президентських виборів у країні 9 серпня усі частіше почав зустрічатися варіант "Belarus", багато хто з посвячених у білоруську проблематику здивувався. Що спричинило такий крутий філологічний поворот?

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Belarus у німецькій мові: із чого все почалося

Першим використовувати поняття "Belarus" у медійному просторі Німеччини почала найбільша німецька інформаційна агенція Deutsche Presse-Agentur (dpa). Таке рішення було ухвалене ще у квітні - як зазначає керівник відділу комунікацій dpa Єнс Петерсен (Jens Petersen) у відповідь на запит DW, за спільною згодою німецьких новинних агенцій. Усі, хто користуються послугами dpa, були проінформовані про те, що в майбутньому агенція у своїх повідомленнях використовуватиме офіційну назву "Республіка Білорусь" (Republik Belarus) або просто "Білорусь" (Belarus).

На акції протесту проти інтеграції з Росією в Мінську, грудень 2019 року

До обговорення цієї не тільки лінгвістичної проблеми і ухвалення відповідного рішення агенцію підштовхнуло те, що міністерство закордонних справ ФРН перейшло на термін "Belarus", пояснює Єнс Петерсен. МЗС Німеччини давно використовує обидва топоніми, але навесні дипломати почали дотримуватися єдиного варіанту. Агенція dpa поки дає своїм клієнтам час звикнути і пропонує прагматичне рішення: у повідомленнях до слова "Belarus" вона тимчасово додає звичне "Weißrussland" в дужках.

Хронологія "перейменування"

Улітку, вже ближче до дати проведення президентських виборів у Білорусі, незвичайне для німецького ока й вуха слово "Belarus" одна за одною почали використовувати суспільно-правові телерадіокомпанії групи ARD (у тому числі й німецька редакція Deutsche Welle), суспільна телекомпанія ZDF, а також приватні медіакомпанії. Це слово почало звучати у випусках новин на першому і другому телеканалах німецького телебачення. Великий інформаційно-новинний телеканал n-tv на своєму сайті наступного дня після виборів у Білорусі опублікував статтю під заголовком "Warum nun von Belarus die Rede ist" ("Чому зараз мова йде про Білорусь"). У ній мова йшла про те, що "Weißrussland" лише здається буквальним перекладом, калькою російської назви країни: "На перший погляд, термін "Belarus" - російський варіант терміну "Weißrussland"... Але "Русь" - не означає "Росія ", інакше країна називалася б "Belarossija...".

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Топонім "Belarus" у німецькій мові упродовж минулих років "просували" багато німецьких істориків і журналістів, чия робота так чи інакше пов'язана з Білоруссю. Але широкої підтримки не було. "Проблема в тому, що більшість німців не знають різниці між "Росією" і "Руссю". Позначення "Weißrussland" широковживане. Я і сам його ще кілька років тому використовував", - зазначає в інтерв'ю DW Фелікс Аккерманн (Felix Ackermann). Він входить до Білорусько-німецької історичної комісії, яка була заснована на початку 2020 року і включає по вісім істориків з Білорусі та Німеччини. У липні комісія опублікувала офіційну рекомендацію, яку назву правильно використовувати для позначення Білорусі в німецьких текстах. "Для багатьох журналістських редакцій вона послужила аргументом, чому доцільно і важливо перейти на варіант "Belarus", - пояснює історик.

Новинне агентство dpa регулярно повідомляє про розвиток подій у Білорусі

Рекомендація була відправлена адресатам розсилки Німецького товариства з вивчення Східної Європи, серед яких багато представників ЗМІ. "Крім того, я запостив цю інформацію на Facebook і зауважив, що це багатьох зацікавило. А ще розіслав у липні листи до головних редакцій медіакомпаній, і багато хто швидко перелаштувався", - розповідає Фелікс Аккерманн. Першим великим друкованим виданням Німеччини став відомий тижневик Der Spiegel, який, за словами історика, уже наступного дня після відправлення повідомлення почав писати "Belarus".

Не тільки лінгвістика, а й політика

Чому термін "Weißrussland" так глибоко засів у свідомість німців? "Weißrussland" - росіянізм. Можна провести аналогію з використанням термінів "Белоруссия" і "Беларусь" російською. Спробу пояснити важливість використання позначення "Belarus" Аккерманн зробив ще взимку, оприлюднивши статтю у швейцарській газеті Neue Zürcher Zeitung. Тоді у білоруському суспільстві гостро обговорювалася проблема поглибленої інтеграції з Росією.

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Для Фелікса Аккерманна вибір на користь позначення "Belarus" - питання не тільки лінгвістики, а й політики. "Те, як ми називаємо цю державу німецькою у 2020 році, відображає наше розуміння статусу кво державного суверенітету у Східній Європі, - писав він у швейцарській газеті. - У топонім "Weißrussland", який використовується неправильно, вписана семіотична приналежність до Росії". "Моя стаття допомогла загострити сприйняття. Хоча в самому заголовку використовувалося слово "Weißrussland", і до сьогодні в матеріалах про Білорусі це видання надає перевагу попередньому варіанту", - розповідає історик.

Франкфурт-на-Майні. Демонстрація на підтримку протестувальників у Білорусі

Не можна сказати, що в Німеччині усі ЗМІ перейшли на варіант "Belarus". Наприклад, популярний таблоїд Bild досі використовує звичне для мас "Weißrussland". Але все ж курс змінили багато німецьких журналістів. "Це сигнал того, що щось змінюється і що увага Німеччини привернута до Білорусі. Незалежно від того, як розвиватимуться події - ми цього не знаємо, - зміна назви підкреслює, що білоруське суспільство - самостійний суб'єкт і самостійно може і повинно вирішити, що з ним буде далі", - вважає Фелікс Аккерманн.

До речі, назву "Belarus" уже давно використовують в англійській та шведській мовах. З огляду на протести в Білорусі правильність використання топоніма почали обговорювати і в інших мовах. Так, за словами Фелікса Аккерманна, ректор Вільнюського університету в інтерв'ю ЗМІ запропонував більш коректне визначення литовською мовою. Варіант "Беларусь" тепер використовують і деякі російські ЗМІ.