Світлана Тихановська: Незалежність Білорусі не обговорюється

Екскандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська, яка після вимушеного від'їзду з Мінська перебуває у Вільнюсі, в ексклюзивному інтерв'ю DW розповіла про підготовку до нових президентських виборів, спілкування зі світовими лідерами, стан свого чоловіка, а також про відповідальність, яку повинні понести силовики, які жорстоко били мирних протестувальників у Білорусі.

Deutsche Welle: Світлано, дякую, що погодилися поговорити з DW. Перше питання, яке я хотів би Вам поставити, стосується тієї драматичної ситуації, у якій Ви опинилися. Ви отримуєте якісь звістки про стан Вашого чоловіка Сергія?

Світлана Тихановська: Так, звичайно, його постійно відвідує адвокат. Він може відстежити його фізичний і моральний стан, і, звичайно ж, я отримую цю інформацію. Не особисто, але через адвокатів.

Ну і як він?

Фізично не дуже. Ну як можна почуватися у в'язниці? А моральний дух, звичайно, його не падає. Йому передають, що відбувається у Білорусі, і він вірить у людей, вірить, що зміни настануть дуже скоро. І це, звичайно, його дуже сильно підтримує.

Світлана Тихановська під час інтерв'ю оглядачеві DW Костянтину Еггерту

З ініціативи Литви у країні пройшла акція "Шлях свободи", коли десятки тисяч людей вишикувалися в живий ланцюг від литовсько-білоруського кордону до кафедральної площі Вільнюса. Які у Вас це викликало почуття?

Ви знаєте, найпозитивніші. Я дуже вдячна литовцям за цю ідею, за те, що вони показали, які єдині можуть бути люди - як у Білорусі, так і в Литві. І знаєте, що мене здивувало? Старше покоління, вони самі пережили те, що наша країна переживає зараз, і їхня симпатія до нас зрозуміла. Але те, що виходить молодь і дуже жваво відгукується на ситуацію в Білорусі, - це дуже нам імпонує. Я думаю, це сталося саме тому, що старше покоління вклало потрібні цінності у молодь, що вони вміють співпереживати і вміють показати таким чином свою підтримку людям, у яких зараз такі проблеми у країні.

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У переломний період 1990-х років я жив у Росії. У Білорусі зараз практично всією економікою володіє держава, під її контролем - усі основні підприємства. Ось почнеться приватизація, люди опиняться на вулиці. У Росії це викликало дуже сильний відкат назад. Люди сказали: ми не за те виступали. Ви не боїтеся, що у Білорусі трансформація, яка відбудеться колись, буде дуже складною?

А ніхто не говорить, що буде легко. Кожна країна у такі переломні моменти йде своїм шляхом. Але у нас працьовитий народ, у нас люди розуміють, що доведеться зіткнутися з труднощами, але ми до них готові заради майбутнього країни. Я думаю, що в якийсь момент всі готові потерпіти, і в підсумку буде побудована нова Білорусь, вільна і безпечна.

Ви говорили про те, що не будете висуватися на наступний термін, коли у Білорусі будуть вільні вибори. Але припустімо, що Вам випаде бути тимчасовою президенткою на кілька місяців. Що б Ви зробили для того, щоб за цей час забезпечити підготовку країни до виборів? Та й країною все ж треба управляти?

Знаєте, навколо мене вже утворилася команда фахівців, які допоможуть мені у цей складний період. І особисто моя задача в тому, щоб цю команду згуртувати, організувати і спрямувати в потрібне русло, а саме - на підготовку до нових чесних і прозорих виборів.

Як я розумію, Координаційна рада заявила, що в нових виборах може брати участь навіть Олександр Лукашенко, якщо захоче?

Це вільні вибори, і будь-який громадянин Республіки Білорусь, який відчуває в собі міць і силу висуватися, - будь ласка.

Як тимчасова президентка Ви повинні будете спілкуватися зі світовими лідерами. З деякими Ви вже говорили, вони Вам дзвонили. До речі, що вони говорять, який у цілому тон розмови?

Вони дуже дружелюбно всі налаштовані, дуже натхненні тим, що зараз відбувається у Білорусі, подвигом наших людей, які встали на захист своїх прав.

А російські представники на Вас не виходили?

На даний момент не виходили. Але я повинна сказати, що ми відкриті для всіх. Ми спілкуємося з усіма лідерами і представниками країн, які в цьому зацікавлені, і нікому не відмовимо у спілкуванні.

Протести у Мінську, 23 серпня 2020 року

А якщо раптом Вам подзвонить Путін, навіть коли Ви будете вже тимчасовою главою держави? Ви відчуваєте себе готовою до цієї розмови? Це досить складна людина.

Ви знаєте, всі ми люди, і якось готуватися до спілкування з якоюсь певною людиною - я не знаю, як. Мені дзвонили лідери сильних країн, і я думаю, що я знайду слова, щоб поспілкуватися і з Володимиром Путіним.

Багато хто не розуміє, чи може Білорусь існувати справді як незалежна держава в тіні такого гігантського сусіда, як Росія. Все-таки відносини Білорусі і Росії дуже тісні, навіть суто юридично, до того ж між країнами укладено союзний договір. Ви як громадянка Білорусі хотіли би збереження цієї близькості?

Ви запитали, перш за все, про незалежність? Ми - незалежна країна, і незалежність нашої країни - це те, що взагалі не обговорюється, не продається і не допускає жодних коментарів. А що стосується близьких відносин... Ми хотіли б мати близькі відносини з усіма країнами, як економічні, так і політичні.

Ви назвали те, що відбувається, подвигом білорусів. Якщо сподіватися, що це насильство, це протистояння закінчиться, що тоді робити із силовиками, які били людей, які віддавали накази, врешті-решт? Вони прийдуть не до Вас, а до наступного президента, який буде обраний на майбутніх виборах. І, припустімо, якщо це буде не Лукашенко, вони скажуть, що просто виконували наказ. Як по-Вашому, що з цим робити? Адже це велика моральна проблема.

Ви знаєте, це не у моїй компетенції і не буде в моїй компетенції. Але як людина я вважаю, що відповідні органи, звичайно ж, повинні будуть розслідувати всі нюанси цих подій. І винні, звичайно, повинні будуть понести покарання, але визначити коло винних і вирішити, яке це буде покарання, повинен буде справедливий суд.

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Усього два-два з половиною місяці тому Ви не думали, що опинитеся у цій ролі. А сьогодні я відкриваю "Вікіпедію", а там багатьма мовами стаття про Світлану Тихановську. Ви знаєте, Ви вже увійшли в історію. Коли будуть писати історію Білорусі, там буде і глава про Вас. Я розумію, що до цього не можна підготуватися. Як Ви себе зараз відчуваєте в цій ролі? Ви до неї звикли?

Звикнути не звикла, але відчуваю себе набагато впевненіше, ніж пару місяців тому, звісно. Людина змінюється, людина стає сильнішою і впевненішою.

Ви повернетеся до приватного життя після закінчення цього політичного транзиту?

Планую.

Якою фразою повинна закінчуватися стаття у "Вікіпедії" про Вас, коли Ви підете з політичної сцени?

Світлана Тихановська зіграла одну з ключових ролей у здобутті білорусами свободи.

Дивитись відео 02:47 Поділитись Світлана Тихановська: Гадаю, знайду слова і для Путіна (26.08.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3hYGh Світлана Тихановська: Гадаю, знайду слова і для Путіна (26.08.2020)

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