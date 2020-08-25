В Білорусі на 10 діб арештували двох членів президії Координаційної ради опозиції

Суд в Мінську у вівторок, 25 серпня, засудив до 10 діб арешту членів президії Координаційної ради опозиції Ольгу Ковалькову та Сергія Дилевського, яких затримали напередодні в столиці Білорусі. Їм закидають організацію масових протестів.

Ковалькова є довіреною особою кандидатки в президенти країни Світлани Тихановської. Її затримали напередодні на Мінському тракторному заводі, де, згідно з протоколом, вона брала активну участь в мітингу.

Вона не вважає себе винною, передає видання Tut.by. І наголошує, що приїхала на зустріч з працівниками заводу в їхню обідню перерву, оскільки серед них були прихильники Тіхановської. Планувалось обговорити ситуацію на заводі, у тому числі за участю заступника гендиректора з ідеологічної роботи, який також був присутній на зустрічі.

Дилевський є представником страйкому Мінського тракторного заводу. За версією слідства, 24 серпня він провів несанкціоноване масовий захід на прохідній заводу, закликав людей до страйку і "публічно обговорював роботу органів державної влади", передає "РИА Новости". Дилевський провину не визнав. Він стверджував, що прийшов поспілкуватися зі своїми друзями.

До президії Координаційної ради також входять лауреатка Нобелівської премії з літератури Світлана Алексієвич, соратниця Світлани Тихановської, голова виборчого штабу ексбанкіра Віктора Бабарика Марія Колеснікова, юрист Максим Знак, міжнародна медіаторка Лілія Власова та Павло Латушко - ексдиректор Купаловського театру, звільнений з посади за симпатії до білоруської опозиції. Алексієвич як свідка викликали до слідчого комітету Білорусі на 26 серпня.

Протести в Білорусі

Як повідомлялося, у Білорусі понад два тижні тривають масові акції протесту проти підсумків виборів президента, на яких переможцем оголошений чинний глава держави Олександр Лукашенко, котрий обіймає цю посаду з 1994 року. Вибори відбулися 9 серпня. Згідно з затвердженими ЦВК результатами, за Лукашенка проголосували 80,1 відсотка виборців, за Світлану Тихановську - 10,12 відсотка. Протести в перші дні жорстоко придушувалися білоруськими правоохоронцями.

Загалом під час акцій протесту було затримано понад сім тисяч осіб, переважну більшість з них згодом відпустили. Сотні людей постраждали при затриманнях. За інформацією білоруської влади, загинули троє людей, Тихановська заявила про щонайменше шістьох загиблих та десятки зниклих безвісти. До теперішнього часу невідомо про порушення кримінальних справ щодо співробітників правоохоронних органів, які застосували надмірне насильство під час затримань демонстрантів.

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