У Білорусі затримали членів Координаційної ради опозиції

У Білорусі в понеділок, 24 серпня, співробітники ОМОН затримали членів президії Координаційної ради опозиції Ольгу Ковалькову та Сергія Дилевського. Про це повідомив телеканал Belsat. У пресслужбі Координаційної ради цю інформацію підтвердили, але подробиць затримання не повідомили.

Згодом на сторінці Ковалькової у Facebook з'явилося повідомлення, що опозиціонери були затримані на прохідній Мінського тракторного заводу (МТЗ). Їх звинуватили в організації несанкціонованого масового заходу.

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Дилевський є представником страйкому МТЗ, а Ковалькова - довіреною особою кандидатки в президенти країни Світлани Тихановської. До президії Координаційної ради також входять лауреатка Нобелівської премії з літератури Світлана Алексієвич, соратниця Світлани Тихановської, голова виборчого штабу ексбанкіра Віктора Бабарика Марія Колеснікова, юрист Максим Знак, міжнародна медіаторка Лілія Власова та Павло Латушко - ексдиректор Купаловського театру, звільнений з посади за симпатії до білоруській опозиції.

Протести в Білорусі

Як повідомлялося, у Білорусі вже два тижні тривають масові акції протесту проти підсумків виборів президента, на яких переможцем оголошений чинний глава держави Олександр Лукашенко, котрий обіймає цю посаду з 1994 року. Вибори відбулися 9 серпня. Згідно із затвердженими ЦВК результатами, за Лукашенка проголосували 80,1 відсотка виборців, за Світлану Тихановську - 10,12 відсотка. Протести в перші дні жорстоко придушувалися білоруськими правоохоронцями.

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Загалом під час акцій протесту було затримано понад сім тисяч осіб, переважну більшість з них згодом відпустили. Сотні людей постраждали при затриманнях. За інформацією білоруської влади, загинули троє людей, ООН заявляє про загибель чотирьох осіб. До теперішнього часу невідомо про порушення кримінальних справ щодо співробітників правоохоронних органів, які застосували надмірне насильство під час затримань демонстрантів.

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