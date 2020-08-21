Боррель: ЄС не хоче перетворення Білорусі на другу Україну

ЄС не хотів би, щоб у Білорусі повторилися події, подібні до тих, що мали місце під час кризи навколо України, заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель в інтерв'ю іспанській газеті El Pais, повідомило агентство AFP в неділю, 23 серпня.

"У Європи немає намірів перетворити Білорусь на другу Україну", - заявив Боррель.

За його словами, в Україні "розбіжності між Європою і Росією вирішувалися стріляниною, насильством і дезінтеграцією української території, яка триває донині". Боррель, проте, зазначив, що наразі проблема народу Білорусі полягає не "у виборі між Росією і Європою", а в тому, щоб домогтися свободи.

Боррель також заявив, що ЄС необхідно продовжувати діалог з президентом Білорусі Олександром Лукашенком, повідомляє агентство "Інтерфакс".

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Він порівняв таку ситуацію із взаємовідносинами Брюсселя з президентом Венесуели Ніколасом Мадуро, зазначивши, що хоча ЄС не визнає легітимності ні Лукашенка, ні Мадуро, з обома лідерами потрібно вести діалог.

Протести в Білорусі

Як повідомлялося, у Білорусі вже два тижні тривають масові акції протесту проти підсумків виборів президента, на яких переможцем оголошений чинний глава держави Олександр Лукашенко, котрий обіймає цю посаду з 1994 року. Вибори відбулися 9 серпня. Згідно із затвердженими ЦВК результатами, за Лукашенка проголосували 80,1 відсотка виборців, за Світлану Тихановську - 10,12 відсотка. Протести в перші дні жорстоко придушувалися білоруськими правоохоронцями.

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Загалом під час акцій протесту було затримано понад сім тисяч осіб, переважну більшість з них згодом відпустили. Сотні людей постраждали при затриманнях. За інформацією білоруської влади, загинули троє людей, ООН заявляє про загибель чотирьох осіб. До теперішнього часу невідомо про порушення кримінальних справ щодо співробітників правоохоронних органів, які застосували надмірне насильство під час затримань демонстрантів.

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