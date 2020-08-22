Зеленський дав пораду Лукашенку щодо виборів

Президент України Володимир Зеленський вважає, що президенту Білорусі Олександру Лукашенку слід було б у ситуації, що склалася, провести в стислі терміни повторні вибори президента цієї країни.

"Давайте уявимо, що я впевнений в собі, і впевнений у виборі людей. Як я можу всіх заспокоїти? Я б точно сказав: "Протягом місяця буде нове голосування. І я беру участь у нових виборах. Хто ще хоче брати участь - вперед!", - заявив Зеленський у суботу, 22 серпня, в інтерв'ю Euronews.

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"І сказав би народу Білорусі: будь ласка, вибирайте. І після такого результату не було б питань ні у кого. Я в цьому впевнений. Якби Олександр Григорович переміг, він би переміг. А якщо переміг би хтось інший, значить хтось інший. Але все було би спокійно, без крові, чесно і увійшло б в історію", - додав Зеленський.

Президент України також наголосив, що запросив би на ці вибори всіх можливих міжнародних спостерігачів.

Протести в Білорусі

Як повідомлялося, у Білорусі вже майже два тижні тривають масові акції протесту проти підсумків виборів президента, на яких переможцем оголошений чинний глава держави Олександр Лукашенко, котрий обіймає цю посаду з 1994 року. Вибори відбулися 9 серпня. Згідно із затвердженими ЦВК результатами, за Лукашенка проголосували 80,1 відсотка виборців, за Світлану Тихановську - 10,12 відсотка. Протести в перші дні жорстоко придушувалися білоруськими правоохоронцями.

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Загалом під час акцій протесту було затримано понад сім тисяч осіб, переважну більшість з них згодом відпустили. Сотні людей постраждали при затриманнях. За інформацією білоруської влади, загинули троє людей, ООН заявляє про загибель чотирьох осіб. До теперішнього часу невідомо про порушення кримінальних справ щодо співробітників правоохоронних органів, які застосували надмірне насильство під час затримань демонстрантів.

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