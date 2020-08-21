 Лукашенко доручив закрити підприємства, що страйкують | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.08.2020

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Лукашенко доручив закрити підприємства, що страйкують

Президент Білорусі Олександр Лукашенко пообіцяв "повісити замок на ворота" підприємств, робітники яких страйкують. Наразі до протестів в різних формах приєднались багато великих заводів та виробників.

Олександр Лукашенко під час візиту на Мінський тракторний завод

Олександр Лукашенко під час візиту на Мінський тракторний завод

Президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив з понеділка закрити підприємства, які страйкують. "Я прошу губернатора, голів виконкомів, якщо хтось не хоче працювати - не змушуйте. Не треба. Ми їх все одно не змусимо і не вмовимо. Але якщо підприємство не працює - з понеділка замок на ворота. Зупинимо", - заявив він у суботу, 22 серпня, під час мітингу в Гродно, передає агенція "Інтерфакс-Захід".

Він наголосив, що тоді "люди охолонуть", а після цього "розберемося, кого запросити на це підприємство".

Зараз в Білорусі страйкують працівники багатьох великих підприємств. Серед них "Мінський завод колісних тягачей", який випускає дорожні і позашляхові самоскиди, тягачі, автопоїзди, автомобільні шасі. До страйку також приєднався Білоруський автомобільний завод (БелАЗ), що знаходиться в місті Жодіно і випускає кар'єрні самоскиди.

Також страйкують робітники Мінського тракторного заводу, Мінського автомобільного заводу, Мінського моторного заводу та інші. 17 серпня оголосили безстроковий страйк і працівники одного з найбільших у світі виробників мінеральних добрив "Білоруськалій". До страйку приєдналися робітники "Нафтан", "Гродноазот", низки переробних підприємств по всій країні. Також у різних формах страйкують на "Білоруській залізниці" та "Мінському метрополітені".

Протести в Білорусі

Як повідомлялося, у Білорусі вже майже два тижні тривають масові акції протесту проти підсумків виборів президента, на яких переможцем оголошений чинний глава держави Олександр Лукашенко, котрий обіймає цю посаду з 1994 року. Вибори відбулися 9 серпня. Згідно із затвердженими ЦВК результатами, за Лукашенка проголосували 80,1 відсотка виборців, за Світлану Тихановську - 10,12 відсотка. Протести в перші дні жорстоко придушувалися білоруськими правоохоронцями.

Загалом під час акцій протесту було затримано понад сім тисяч осіб, переважну більшість з них згодом відпустили. Сотні людей постраждали при затриманнях. За інформацією білоруської влади, загинули троє людей, ООН заявляє про загибель чотирьох осіб. До теперішнього часу невідомо про порушення кримінальних справ щодо співробітників правоохоронних органів, які застосували надмірне насильство під час затримань демонстрантів.

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