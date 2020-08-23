 Тихановська назвала протести в Білорусі ″не геополітичною революцією″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.08.2020

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Новини

Тихановська назвала протести в Білорусі "не геополітичною революцією"

Світлана Тихановська вважає, що протестувальники не відмовляться від своїх вимог про нове чесне голосування. Вона хоче досягти проведення виборів "за допомогою діалогу" з Лукашенком.

Світлана Тихановська

Світлана Тихановська

Суперниця чинного глави Білорусі на виборах президента Світлана Тихановська заявила, що протести в країні не мають геополітичного підтексту. "Революція в Білорусі не геополітична - вона не є ні проросійською, ні антиросійської, ні проєвропейською, ні антиєвропейською", - сказала вона у вівторок, 25 серпня, виступаючи по відеозв'язку на засіданні комітету з закордонних справ Європарламенту.

Тихановська додала, що йдеться про "мирну революцію". "Вимоги Білорусі прості - це вільні і чесні вибори. Це вимога протестувальників на вулицях, це гасло страйкуючих на численних заводах по всій країні. Це бажання всього народу", - наголосила вона.

На її думку, білоруський народ вже "не відступиться і не здасться". Говорячи про масові демонстрації минулими вихідними, Світлана Тихановська зазначила: "Ми більше не є опозицією, ми представляємо більшість". Також вона повідомила, що, за її даними, під час протестів у країні загинули щонайменше шестеро людей і ще десятки зникли безвісти.

Тихановська готова до діалогу з Лукашенком

Екскандидатка в президенти заявила, що розраховує домогтися нових виборів "за допомогою діалогу" з чинною владою країни. Вона також закликала міжнародне співтовариство посприяти цьому діалогу.

Як повідомлялося, у Білорусі тривають масові акції протесту проти підсумків виборів президента, на яких переможцем оголошений чинний глава держави Олександр Лукашенко, котрий обіймає цю посаду з 1994 року. Вибори відбулися 9 серпня. Згідно з затвердженими ЦВК результатами, за Лукашенка проголосували 80,1 відсотка виборців, за Світлану Тихановську - 10,12 відсотка. Протести в перші дні жорстоко придушувалися білоруськими правоохоронцями. ЄС результати виборів не визнав.

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