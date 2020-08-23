Нобелівську лауреатку Світлану Алексієвич викликали на допит

Білоруську письменницю, лауреатку Нобелівської премії з літератури Світлану Алексієвич викликали в Слідчий комітет (СК) Білорусі як свідка у кримінальній справі, порушеній за фактом створення Координаційної ради опозиції. Вона планує відвідати Слідчій комітет, повідомила у понеділок, 24 серпня, пресслужба Координаційної ради, передає агенція "Інтерфакс". Повідомляється, що Алексієвич викликали на 26 серпня.

Алексієвич увійшла до складу президії Координаційної ради білоруської опозиції. Однак вона не відвідувала засідання через погане самопочуття.

Як повідомлялось, 24 серпня співробітники ОМОН затримали членів президії білоруської Координаційної ради опозиції Ольгу Ковалькову та Сергія Дилевського. Їх звинуватили в організації несанкціонованого масового заходу. Окрім них та Алексієвич до президії Координаційної ради також входять соратниця Світлани Тихановської, голова виборчого штабу ексбанкіра Віктора Бабарика Марія Колеснікова, юрист Максим Знак, міжнародна медіаторка Лілія Власова та Павло Латушко - ексдиректор Купаловського театру, звільнений з посади за симпатії до білоруської опозиції.

Раніше генеральний прокурор Білорусі Олександр Конюк заявив про порушення кримінальної справи за фактом створення опозицією Координаційної ради. Він звинуватив опозиціонерів у спробах "захоплення влади", а також в тому, що діяльність ради спрямована на "підрив національної безпеки Білорусі". У генпрокуратурі Білорусі так само наголосили, що діяльність Координаційної ради є "неконституційною", а створення таких органів взагалі "законом не передбачено".

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