 Нобелівську лауреатку Світлану Алексієвич викликали на допит | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.08.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Нобелівську лауреатку Світлану Алексієвич викликали на допит

Світлана Алексієвич піде на допит в Слідчий комітет Білорусі як свідок у справі щодо створення Координаційної ради опозиції, до складу якої вона входить. Опозиціонерів звинувачують у спробах "захоплення влади".

Світлана Алексієвич

Світлана Алексієвич

Білоруську письменницю, лауреатку Нобелівської премії з літератури Світлану Алексієвич викликали в Слідчий комітет (СК) Білорусі як свідка у кримінальній справі, порушеній за фактом створення Координаційної ради опозиції. Вона планує відвідати Слідчій комітет, повідомила у понеділок, 24 серпня, пресслужба Координаційної ради, передає агенція "Інтерфакс". Повідомляється, що Алексієвич викликали на 26 серпня.

Алексієвич увійшла до складу президії Координаційної ради білоруської опозиції. Однак вона не відвідувала засідання через погане самопочуття.

Як повідомлялось, 24 серпня співробітники ОМОН затримали членів президії білоруської Координаційної ради опозиції Ольгу Ковалькову та Сергія Дилевського. Їх звинуватили в організації несанкціонованого масового заходу. Окрім них та Алексієвич до президії Координаційної ради також входять соратниця Світлани Тихановської, голова виборчого штабу ексбанкіра Віктора Бабарика Марія Колеснікова, юрист Максим Знак, міжнародна медіаторка Лілія Власова та Павло Латушко - ексдиректор Купаловського театру, звільнений з посади за симпатії до білоруської опозиції.

Раніше генеральний прокурор Білорусі Олександр Конюк заявив про порушення кримінальної справи за фактом створення опозицією Координаційної ради. Він звинуватив опозиціонерів у спробах "захоплення влади", а також в тому, що діяльність ради спрямована на "підрив національної безпеки Білорусі". У генпрокуратурі Білорусі так само наголосили, що діяльність Координаційної ради є "неконституційною", а створення таких органів взагалі "законом не передбачено".

  • За два тижні після виборів протестувальників побільшало

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    За два тижні після виборів протестувальників побільшало

    23 серпня на вулиці Мінська вийшли протестувальники проти результатів президентських виборів. Мабуть, у Білорусі знову було побито рекорд кількості учасників акцій протесту.

  • Спецтехніка напоготові

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    Спецтехніка напоготові

    З ранку до центру міста, де мав стартувати оголошений напередодні "Марш нової Білорусі", почали підвозити військових і спецтехніку.

  • Оточення

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    Оточення

    До середини дня центр Мінська був уже перекритий.

  • Для придушення протестів готували війська

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    Для придушення протестів готували війська

    Міноборони Білорусі заявило, що бере під охорону і захист меморіали і пам'ятники, створені після війни, і пригрозило використовувати армію для придушення протестів.

  • Жінка - драйвер протесту

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    Жінка - драйвер протесту

    На площі Незалежності в Мінську вишикувалися в ланцюг жінки, тримаючи в руках квіти, біло-червоно-білі прапори і плакати.

  • Хвилина мовчання у пам'ять про загиблих

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    Хвилина мовчання у пам'ять про загиблих

    Вшановуючи хвилиною мовчання пам'ять загиблих під час протестів, учасники протесту рушили через весь Мінськ до стели "Мінськ - місто-герой" на проспекті Переможців.

  • До стели не наближатися!

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    До стели не наближатися!

    Наблизитися до стели демонстранти не могли - навколо неї було виставлено огорожу, колючий дріт і оточення з військових.

  • Спроба переконати силу словом

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    Спроба переконати силу словом

    Деякі протестувальники намагалися вступити в діалог зі силовиками, стверджуючи, що джерелом влади є народ.

  • Не допускати провокацій

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    Не допускати провокацій

    Однак члени Координаційної ради для трансферу владу попросили демонстрантів відійти від силовиків на достатню відстань, щоб не допустити провокацій і застосування сили - і люди їх послухали.

  • Опозиція хоче повернути стару конституцію

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    Опозиція хоче повернути стару конституцію

    Координаційна рада опозиції зажадала повернути конституцію 1994 року, що обмежує президентські терміни. Запропоновано провести з цього питання республіканський референдум. Також рада вимагає відставки всього керівництва МВС Білорусі і збирається ініціювати процедуру відкликання всіх депутатів місцевих рад.

  • Наймасовіша акція протесту

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    Наймасовіша акція протесту

    За різними оцінками, на вулиці Мінська вийшли від 150 000 до 250 000 осіб. Державний телеканал "Білорусь 1" повідомив лише про 20 тисяч учасників.

  • Лукашембо у бронежилеті і з автоматом

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    "Лукашембо" у бронежилеті і з автоматом

    Олександр Лукашенко прилетів гелікоптером до президентської резиденції, Палацу незалежності. На ньому бронежилет, у руках - автомат. Користувачі соцмереж прозвали його "Лукашембо".

  • Саня, тебе звільнено!

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    "Саня, тебе звільнено!"

    Перед резиденцією Лукашенка колону протестувальників зустрів кордон силовиків з водометами та іншою спецтехнікою для придушення протестів. Зупинившись неподалік, люди скандували "Іди!" і "Саня, тебе звільнено!". Жодних агресивних дій ні протестувальники, ні силовики не вчиняли.

  • Шлях свободи

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    "Шлях свободи"

    Того ж дня на підтримку білорусів 50 тисяч жителів Литви вишикувалися в ланцюг від Вільнюса до кордону з Білоруссю. Свою акцію вони назвали "Шлях свободи".

    Автор: Євген Жуков


Дивитись відео 25:43

Еволюція білоруса: від прихильника Лукашенка до опозиціонера - "Європа у фокусі" (24.08.2020)

Також за темою

Minsk | Palast der Unabhängigkeit

Протести в Білорусі: основна маса протестувальників пішла з центру Мінська 23.08.2020

У Білорусі 15-ий день тривають протести та страйки після оголошення перемоги Олександра Лукашенка на президентських виборах. DW стежить за подіями 23 серпня.

Minsk Vorstellung des Koordinationsrates für friedlichen Machtübergang

У Білорусі Координаційна рада опозиції сформувала президію 19.08.2020

До президії Координаційної ради щодо трансферу влади в Білорусі увійшли семеро осіб, у тому числі соратниця Тихановської Марія Колесникова і ексдиректор театру Павло Латушко.

Belarus Olga Kowalkowa und Sergej Dylewski

У Білорусі затримали членів Координаційної ради опозиції 24.08.2020

Білоруський ОМОН затримав двох членів президії Координаційної Ради білоруської опозиції Ольгу Ковалькову та Сергія Дилевського.

Реклама

Докладно

Слідчі досліджують місце отруєння Новачком у Великобританії, 6 липня 2018 року

Отруєння незгодних: Навальний - не перший

Політик і блогер-розслідувач Навальний, за даними берлінської клініки Charite, таки був отруєний. Але він - не єдиний.  

Житлові новобудови в Берліні

Купівля житла в ФРН: дешева іпотека забезпечує високий попит

Пандемія COVID-19 і економічна криза не викликали падіння цін на квартири і будинки в ФРН, але посилюють новий тренд.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  