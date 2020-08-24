Яка сила може скинути Лукашенка? Інтерв'ю з білоруським ексдипломатом

Олександр Лукашенко зводить нанівець всі колишні досягнення на президентській посаді, прагнучи будь-що залишитися при владі, вважає Павло Мацукевич. До початку літа він був тимчасовим повіреним у справах Білорусі у Швейцарії, а 15 серпня мав почати працювати в Мінську на посаді керівника відділу аналізу і прогнозування у МЗС Білорусі. "Мені тільки залишалося розписатися в наказі про моє призначення. Але оскільки я зробив цю заяву на Facebook, я не став приступати до виконання своїх обов'язків. Наступного дня мені зателефонували і попрохали забрати документи", - розповідає Мацукевич.

Він був одним із чотирьох білоруських дипломатів, які у перші дні протестів після президентських виборів 9 серпня публічно розкритикували дії білоруської влади. Висловлювання Мацукевича було, певно, найпрямолінійнішим. "Лукашенко повинен піти", - написав він. Своєю заявою співробітник МЗС, за його власними словами, хотів висловити "принципову незгоду як громадянина, чиновника і дипломата з готовністю глави держави відстоювати свою владу будь-якими силами й засобами, ціною гараздів нашої країни та, можливо, ціною незалежності й суверенітету".

Погоджуватися на Лукашенка чи ні? "Кожен вирішує сам за себе"

Наприкінці червня Мацукевич повернувся зі Швейцарії в Білорусь і був вражений масштабом насильства на вулицях столиці та інших міст у перші дні після виборів. "Я не міг собі уявити, що таке може коїтися в Мінську", - визнав він. І каже, що самостійно вирішив піти з держслужби - із колегами щодо цього не розмовляв і їхніх настроїв не з'ясовував. "Не хочу бути рекламою або агітувати, але закликаю всіх задуматися. Тому що це відбувається не десь у кіно, а з нами", - наголошує Мацукевич.

Колишній білоруський дипломат Павло Мацукевич

Сьогодні настав час для морального вибору, каже дипломат: "У кожного є свої власні обставини. Хтось узяв кредит, у когось теща проти, хтось елементарно боїться. А підстави для страху є: понад 80 осіб вважаються зниклими безвісти. Я не впевнений, що вони живі". Мацукевич каже, що і сам боїться: "Я - нормальна людина. Звісно, мені страшно, і мої рідні переживають. Але куди страшнішим у цій ситуації мені здається мовчати і змиритися з тим, що відбувається, заплющити очі".

Свій крок - відхід із держслужби - він вважає найменшою втратою для себе. "Люди зникли! Люди загинули. Люди пережили такі акти насильства... І це робилося своїми ж... Білоруси чинили білорусам такі речі. Втрата роботи за нинішніх умов - просто дрібниця", - переконаний колишній дипломат. Що він буде робити далі, Мацукевич поки не знає - він вважає безглуздям виношувати плани. "Зараз планувати - абсолютно не серйозно, - міркує ексдипломат. - Податися в якийсь бізнес? Сам бізнес розмірковує про вихід з Білорусі. Тут потрібно перейматися долею Вітчизни, хай би як пафосно це не звучало".

Що напишуть про Лукашенка у підручниках історії?

Мацукевич як державник переймається долею Білорусі, яка, за його словами, скочується у глибоку кризу "тільки тому, що одна людина не бажає визнати вибір народу". У Лукашенка був шанс увійти в підручники історії для нащадків, але зараз, каже Мацукевич, "усі досягнення, якими ми пишалися і які можна було б записати в актив чинного глави, обнуляються. Він примудрився навіть піти в мінус".

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Головною втратою Мацукевич вважає розрив відносин із Заходом, який відбувся після президентських виборів. "Ми перестали бути економічно незалежними, позбувшись західного вектора: інвестицій, кредитів, другого стільця для маневру. Ми відійдемо до Росії, не де-юре - їм потрібен голос на міжнародній арені. А ось де-факто ми швидко і непомітно потрапимо у повну васальну залежність", - прогнозує колишній дипломат.

Серед зовнішньополітичних втрат він називає втрату статусу міжнародного переговорного майданчика. "Ну хто тепер стане проводити тут переговори?" - запитує він. Білорусь втрачає і з великими труднощами завойовані позиції на IT-ринку, упевнений Мацукевич: "Тепер нашою ключовою експортною статтею стане молодь".

Лукашенко був "легітимним", а тепер веде країну "до пекла"

Білорусь не була демократією, але колишні перемоги Лукашенка на виборах хоча б можна було вважати "легітимними всередині країни", каже Мацукевич. "Так, теж були акції протесту і сидільці, - тут у білорусів пам'ять коротка, так, ніби це вперше насильство щодо демонстрантів, так, ніби ніхто не сидів у в'язниці. Але населення сприймало підсумки виборів", - зазначає він.

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Цілком очевидно, вважає колишній дипломат, що оголошені результати останніх виборів не відповідають дійсності та не були прийняті людьми. Акції протесту, які тривають уже більш ніж два тижні, Мацукевич називає "загальнонаціональною незгодою".

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Але Лукашенко хоч і знає про справжній стан справ ("Цього неможливо не бачити", - упевнений Мацукевич), справді вважає себе спасителем і вибору народу не довіряє. "Олександр Григорович виправдовує все, що коїться, якимись благими намірами, але це швидкісна дорога нашої країни до пекла", - переконаний колишній співробітник білоруського МЗС.

Координаційна рада "зайнята не тим", каже ексдипломат

Простого виходу із ситуації, що склалася у Білорусі, Павло Мацукевич не бачить. "Очевидно, - вважає він, - що мирні протести не становлять для чинного керівництва жодної загрози". Час протестів Лукашенко використав для того, щоб, як каже Мацукевич, "переформатувати" ситуацію. Він перелічує все, що випробувала влада, намагаючись переламати ситуацію: акти насильства, за його словами, не дали ефекту, тому після цього були організовані альтернативні мітинги, підходи до страйкарів; влада залучила піарників з Росії, а ще "культивує" через державні ЗМІ страхи перед економічними втратами унаслідок протестів. "Щось вийшло, щось ні. Десь йому вдалося перехопити ініціативу", - вважає колишній дипломат.

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На цьому тлі діяльність Координаційної ради з транзиту влади (КР) у ексчиновника не викликає оптимізму. "З одного боку, ми маємо потужного лідера, готового на все, а з іншого - не маємо майже нічого. Я дуже шанобливо ставлюся до членів президії, але дуже скептично ставлюся до Ради. Це люди високих моральних принципів, але сама структура здається мені марною і небезпечною", - міркує Мацукевич.

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Членкиня президії Координаційної ради, лауреатка Нобелівської премії з літератури Світлана Алексієвич іде на допит, фото 26 серпня

Чи зможе та сила, яка привела Лукашенка до влади, скинути його?

Мацукевич вважає безглуздою ініціативу Координаційної ради щодо відкликання мандатів у депутатів. "Парламенту не видно, не чути, і ролі він не відіграє", - переконаний він. Критикує співрозмовник DW і вимогу про відставку глави МВС, який, за його словами, "не грає першої скрипки", а також інші заяви КР. "Вони зайняті не тим. Я би ще зрозумів, якби у КР був зв'язок із держапаратом, якби хтось натякнув на готовність якогось транзиту", - міркує колишній чиновник. Але нічого цього, за його словами, не спостерігається.

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Павло Мацукевич упевнений, що КР варто було би зосередитися на роботі із трудовими колективами великих державних підприємств. "Сила, яка може поставити реальний ультиматум і схилити когось до переходу (в опозицію. - Ред.), - це працівники великих підприємств. Коли на прохідних великих заводів на кшталт МТЗ (Мінський транспортний завод. - Ред.) почувся шурхіт, він був почутий. Та сила, яка свого часу привела Олександра Григоровича у 1994 році до влади, може його звідти і скинути", - переконаний Мацукевич.

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