 Білорусь: як протестують проти результатів виборів у райцентрі | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 26.08.2020

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Європа

Білорусь: як протестують проти результатів виборів у райцентрі

У невеличкому райцентрі поблизу Бреста люди не тільки виходять на акції протесту, висловлюючи недовіру місцевій владі, а й намагаються створити альтернативну "Раду народної довіри". Репортаж DW.

Голова Жабинковського райвиконкому Віталій Кулак зустрівся з учасниками протесту в місті Жабинка поблизу Бреста

Голова Жабинковського райвиконкому зустрівся з учасниками протесту в місті Жабинка поблизу Бреста

У Жабинці, невеликому районному центрі на південному заході Білорусі, 24 серпня поховали Геннадія Шутова, який дістав вогнепальне поранення під час акції протесту у Бресті та "зачистки" території силовими структурами, проведеної після неї.

Похорони із затримкою

Після поранення Геннадій був доправлений до військового шпиталю в Мінську, де він помер 19 серпня. Однак родичі померлого змогли отримати тіло для поховання у рідному місті тільки через чотири дні. У Державному комітеті судових експертиз пояснили цю затримку необхідністю завершити всі слідчі дії.

На могилі Геннадія Шутова у Жабинці

На могилі Геннадія Шутова - одного з загиблих унаслідок протестів у Білорусі

Слідчий комітет Білорусі на той час уже зробив офіційну заяву, в якій повідомлялося, що Шутов начебто брав участь у нападі на міліціонерів з метою заволодіти зброєю. Відповіддю на ці дії, мовляв, і став постріл у нападника.

Натомість рідні померлого категорично не згодні з такою версією і наполягають, що Геннадій, який був батьком п'ятьох дітей, у жодних масових заворушеннях участі не брав, а просто перебував поруч. Тривалу затримку з видачею тіла родичі пов'язують з побоюваннями влади, що похорон міг перерости у ще одну акцію протесту.

24 серпня попрощатися з померлим до Жабинки приїхали понад сто осіб. Серед них було чимало байкерів, оскільки Геннадій Шутов був активним учасником місцевого моторуху. Побоювання влади щодо нових заворушень не виправдалися, ситуація у місті в цілому була спокійна, міліції на вулиці, крім співробітників ДАІ, видно не було.

Байкери приїхали на похорон Геннадія Шутова до Жабинки

Байкери приїхали на похорон Геннадія Шутова до Жабинки

Вибори як каталізатор протестів

Утім, смерть учасника протестів, які не вщухають у Білорусі після президентських виборів, стала не єдиною подією, що останніми днями розбурхала жителів Жабинки. У 14-тисячному затишному містечку, яке нещодавно стало містом-супутником Бреста, за цей час пройшло кілька масових акцій, аналогів яким старожили не пригадують.

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Каталізатором усіх подій знову-таки стали вибори президента Білорусі. Місцеві жителі охоче діляться історіями про те, як проходило голосування і як члени виборчих комісій відмовлялися озвучувати підсумкові протоколи після підрахунку голосів.

"Вони ж поховалися від людей і викликали ОМОН, щоб той розігнав тих, що прийшли увечері 9 серпня після виборів на виборчі дільниці дізнатися, як розподілилися голоси", - розповідає про членів одного з виборчкомів пенсіонер Олександр Михайлович.

Не приховує свого обурення і керівниця народного колективу самодіяльної творчості Наталія Дирман, яка стала свідком того, як члени виборчої комісії маніпулювали волевиявленням громадян, дозволяючи голосувати замість інших членів родини.

У результаті на стихійному мітингу, що відбувся 16 серпня на міській площі Жабинки, присутні висловили недовіру до озвучених результатів голосування на президентських виборах. Вони також зажадали від влади гарантувати свободу зборів, скасувати рішення судів щодо учасників мирних акцій і розслідувати факти застосування сили з боку співробітників міліції.

Коли до влади немає довіри

Як з'ясувалося, виходом на площу справа не обмежилася. Минулого тижня група небайдужих громадян зібрала понад 800 підписів під колективним зверненням на адресу голови Брестського облвиконкому з вимогою відставки керівництва Жабинковського району через втрату ним авторитету серед місцевих жителів. Пролунала також ідея створення "Ради народної довіри" з тих людей, яким жителі Жабинки довіряють.

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Під петицією підписалися люди різного віку і професій, а передати копію звернення вирішили особисто голові району Віталію Кулаку, звернувшись до нього із закликом вийти до громадян. Той, своєю чергою, запропонував зустрітися з ініціативною групою в будівлі райвиконкому, однак такий варіант ініціаторів звернення не влаштував.

У підсумку зустріч відбулася 18 серпня просто неба, і голові райвиконкому довелося вислуховувати багато чого на свою адресу. Так, власниця агросадиби Лариса Погоцька заявила, що влада може відмежуватися від соціальних мереж і вдати, що не в курсі подій, які відбуваються в регіоні, але люди самі по собі не заспокояться.

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При цьому на прямий заклик, чи готовий він піти у відставку, голова Жабинковського райвиконкому заявив, що призначений на цю посаду, тож ухвалювати таке рішення мають вищі органи.

З думками про страйк

Серед тих, хто бере активну участь у акціях протесту в Жабинці, були і працівники місцевого цукрового заводу. Протягом двох днів колектив підприємства припиняв роботу, підтримуючи ідею загальнонаціонального страйку в Білорусі.

За словами заступника генерального директора заводу Сергія Попка, жодного страйку не було: на підприємстві відбулися збори, на які були запрошені представники влади й керівник міліції. "Це було в неробочий час, в обідню перерву, коли люди зібралися у клубі підприємства й отримали відповіді на питання, що цікавлять у зв'язку з ситуацією у країні", - зазначив Сергій Попко.

Водночас один із працівників заводу на умовах анонімності підтвердив DW, що страйк був, а 18 серпня частина колективу вирушила до райвиконкому, де в той час із присутніми спілкувався керівник регіону. "Наш протест тривав два дні, але на заводі багато хто підтримує не тільки економічні, а й політичні вимоги", - заявив співрозмовник DW. Він упевнений, що ідея загального страйку досі актуальна, якщо його розпочнуть провідні підприємства Білорусі.

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    Автор: Євген Жуков


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Голова Жабинковського райвиконкому Віталій Кулак зустрівся з учасниками протесту в місті Жабинка поблизу Бреста

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У невеличкому райцентрі поблизу Бреста люди не тільки виходять на акції протесту. Репортаж DW.  

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