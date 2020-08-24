 Коментар: Лукашенко в розпачі взявся до зброї | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 24.08.2020

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Європа

Коментар: Лукашенко в розпачі взявся до зброї

Поява президента Білорусі Олександра Лукашенка в кадрі на телебаченні зі зброєю у руках свідчить про його розпач, вважає Юрій Решето.

Олександр Лукашенко

Таким його ще досі ніхто ніколи не бачив. Цього разу "бацька" - як називають Олександра Лукашенка в Білорусі протягом останніх 26 років і якого за ці 26 років бачили в різних ролях - справді перевершив всі сподівання.

Це вже не колишній голова колгоспу, який із засуканими рукавами разом з селянами садить картоплю. І не радянський апаратник, який суворо вичитує своїх впертих міністрів, немов дітлахів. Так само можна забути й про образ самовпевненого "дисидента" в часи коронавірусу, який радив чарку горілки як засіб профілактики зараження, хоч згодом сам захворів на COVID. І це вже не той мачо, який висміював жінок у політиці й ображав свою суперницю на президентських виборах Світлану Тихановську, називаючи її "маленькою дівчинкою, яка не знає, що робить".

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Минулий образ Лукашенка

Так само у минуле відійшов й інший образ Лукашенка -  раптово зніченого і майже розкаяного народного слуги, якого, мабуть, неабияк вразила хвиля загальнонаціональних страйків своїх колишніх вірних прихильників, що прокотилися країною після президентських виборів, і якого прямо перед телекамерами освистали працівники великого держпідприємства. Все це був образ Олександра Лукашенка в останні роки, місяці й дні.

Утім, минулими вихідними білоруське державне телебачення показало зовсім іншого Лукашенка, нечітко відзнятого на камери смартфонів. І тут білоруський президент, котрий раніше демонстрував готовність піти на будь-що, аби тільки залишитися при владі, постав в образі того, кого вже давно роздирає розпач.

Юрій Решето

Юрій Решето

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Було показано Лукашенка в спортивній чорній бейсболці. Він летить у гелікоптері до своєї резиденції над столицею країни Мінськом. Під час польоту він наказує пілоту, щоб той підлетів ближче до натовпу демонстрантів. До речі, самих демонстрантів він називає "щурами".

Вийшовши з вертольота, Лукашенко у повному бойовому спорядженні, що робить його схожим радше на Рембо, енергійною й пружною ходою рухається назустріч демонстрантам. Він зупиняється перед групою силовиків, які тримають демонстрантів на безпечній відстані. Тут Лукашенко дякує спецпризначенцям, котрі, як і він, вдягнені в чорне і погрожує в бік демонстрантів: "Ми їм покажемо!"

Фатальна помилка

І все це робить президент однієї з європейських держав у ХХІ столітті - з автоматичною зброєю в руках. Олександр Лукашенко носить не тільки бейсболку і бронежилет, а й автомат Калашнікова! Можливо, для кінематографа такий підхід і був би те, що треба, але, для нього як глави держави це - фатальна помилка.

Власне, президент, який обґрунтовує свою легітимність результатом виборів у нібито більш ніж 80 відсотків голосів "за", насправді міг би спокійно дати народу нести себе на руках, просто купаючись у народній любові. Якби він справді мав підтримку на рівні 80 відсотків. Однак, натомість Лукашенко виходить до громадян з автоматом у руках.

Мітингарі йдуть із квітами

А що ж громадяни? На площі Незалежності в Мінську зібралося близько 150 тисяч мітингувальників, котрі мирно домагається виконання своїх вимог. Вони уникають будь-якої конфронтації з поліцією й для цього кілька разів змінюють маршрут. Крім того, мітингарі скандують, співають, обіймають силовиків, тримаючи в руках квіти замість зброї. Разючішого контрасту годі собі уявити. Так само як і всієї глибини прірви, що нині розділяє Олександра Лукашенка й білоруський народ.

Коментар висловлює особисту думку автора. Вона може не збігатися з думкою української редакції і Deutsche Welle загалом.

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    Автор: Євген Жуков


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