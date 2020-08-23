Очима карикатуриста: Лукашенко з автоматом Калашникова

Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

Не допускати провокацій

Однак члени Координаційної ради для трансферу владу попросили демонстрантів відійти від силовиків на достатню відстань, щоб не допустити провокацій і застосування сили - і люди їх послухали.