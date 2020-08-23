Очима карикатуриста: Лукашенко з автоматом Калашникова

Президент Білорусі Олександр Лукашенко у розпал протестів прилетів до резиденції у Мінську з автоматом Калашникова - але без магазина. Карикатурист Сергій Йолкін - про причину "диверсії".
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Сотні тисяч білорусів, оточені автозаками і силовиками, пройшлися вулицями Мінська до резиденції Олександра Лукашенка, який згодом прибув туди з автоматом у руках. Детальніше - у DW.
Білоруський ОМОН затримав двох членів президії Координаційної Ради білоруської опозиції Ольгу Ковалькову та Сергія Дилевського.