Лукашенко звільнив посла Білорусі в Словаччині, який підтримав протестувальників

Президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав указ про звільнення з посади надзвичайного і повноважного посла країни в Словацькій Республіці Ігоря Лещені. Про це повідомляє пресслужба білоруського президента у понеділок, 24 серпня, передає видання Tut.by.

15 серпня посол Білорусі в Словаччині, експомічник президента Ігор Лещеня виступив на підтримку громадян, які вийшли на мирні протести після виборів президента. "Як і всі білоруси, я шокований історіями про тортури і побиття моїх співгромадян", - заявив він.

18 серпня стало відомо, що він подав заяву про відставку та планує повернутися до Білорусі найближчим часом. Лещеня закликав владу провести розслідування всіх випадків тортур і побиття демонстрантів.

У МЗС Білорусі Лещеня працює з 1994 року. Обіймав різні посади в апараті відомства, працював послом в низці країн. З 2002 до 2006 року був помічником президента із зовнішньополітичних і зовнішньоекономічних питань. Послом в Словаччині був призначений в 2016 році.

Протести в Білорусі

Як повідомлялося, у Білорусі вже два тижні тривають масові акції протесту проти підсумків виборів президента, на яких переможцем оголошений чинний глава держави Олександр Лукашенко, котрий обіймає цю посаду з 1994 року. Вибори відбулися 9 серпня. Згідно із затвердженими ЦВК результатами, за Лукашенка проголосували 80,1 відсотка виборців, за Світлану Тихановську - 10,12 відсотка. Протести в перші дні жорстоко придушувалися білоруськими правоохоронцями.

Загалом під час акцій протесту було затримано понад сім тисяч осіб, переважну більшість з них згодом відпустили. Сотні людей постраждали при затриманнях. За інформацією білоруської влади, загинули троє людей, ООН заявляє про загибель чотирьох осіб.

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