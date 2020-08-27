Кореспондентку DW у Мінську відпустили з відділу міліції

Затриману в Мінську кореспондентку DW Олександру Богуславську відпустили з Жовтневого районного управління внутрішніх справ (РУВС) у ніч на п'ятницю, 28 серпня, але почали проти неї адміністративний процес за статтею Кодексу про адміністративні правопорушення за нібито роботу без акредитації. Тим часом у Богуславської є акредитація при МЗС Білорусі. Журналістку протримали в РУВС близько п'яти годин.

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Попри те, що Олександра Богуславська декілька разів показувала свою акредитацію, в міліції заявили, що мають упевнитися в тому, що вона дійсно є журналісткою Deutsche Welle. Від кореспондентки вимагали розблокувати мобільний телефон, але вона відмовилася це зробити. В підсумку телефон вилучили. "Це були просто особи, просто люди, які одягнені в цивільне і в маски", - описала журналістка тих, хто вимагав показати вміст телефону.

За словами Богуславської, ставлення міліції було "максимально коректним", їй не погрожували. Але водночас журналістці не дозволяли зв'язатися з адвокатом і не роз'яснили її процесуальний статус.

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Затримання журналістів в Мінську

У Мінську ввечері 27 серпня було затримано понад 30 співробітників білоруських та іноземних ЗМІ. Деяких журналістів відпустили, змусивши видалити фото і відео з гаджетів. Трьом затриманим інкримінують статтю про порушення порядку організації або проведення масових заходів.

За даними правозахисного центру "Вясна", загалом відомо про понад 220 людей, яких білоруські силовики затримали напередодні під час протестів.

Дивитись відео 02:47 Поділитись Світлана Тихановська: Гадаю, знайду слова і для Путіна (26.08.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3hYGh Світлана Тихановська: Гадаю, знайду слова і для Путіна (26.08.2020)