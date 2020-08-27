У Мінську затримали кореспондентку DW

У Мінську ввечері четверга, 27 серпня, затримали кореспондентку DW Олександру Богуславську. Журналістку, яка висвітлювала акцію протесту опозиції, затримали на площі Незалежності "для перевірки документів".

Раніше кореспондентка DW повідомила про затримання щонайменше 20 журналістів на цій площі у Мінську. Їх усіх відправили в автобус для "перевірки документів", який стояв неподалік. На площі Незалежності ввечері четверга відбулася акція солідарності з протестувальниками, яких силовики напередодні не випускали з Червоного костелу, розташованого на цій же площі.

У свою чергу, прессекретарка МВС Білорусі Ольга Чемоданова заявила, що журналістів не затримували, а лише доставили в РУВС для перевірки документів.

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"Сьогодні журналісти доставлені (не затримані!) в Жовтневе РУВС міста Мінська для перевірки документів, що підтверджують законність їхньої професійної діяльності", - написала Чемоданова у своєму Телеграм-каналі. Журналісти зареєстрованих ЗМІ, а також іноземні журналісти, акредитовані при МЗС, будуть відпущені, пообіцяла вона.

Нагадаємо, напередодні білоруський ОМОН розігнав мітинг на площі Незалежності та заблокував близько сотні людей у Червоному костелі, виставивши пост на виході з приміщення. Деяків учасників акції протесту затримали. Дії силовиків викликали обурення у керівництва католицької церкви у Білорусі.

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